Vrtulník s íránským prezidentem havaroval

19. 5. 2024

Pátrací týmy našly havarovaný vrtulník, hlásí íránská státní televize





Pátrací týmy našly havarovaný vrtulník, informovala íránská státní televize. Stav osob na palubě zatím není znám.











Íránská národní televizní stanice přerušila veškerý běžný program a vysílá modlitby, které se za Raisiho konají po celé zemi. V pondělí v ranních hodinách místního času odvysílala záběry záchranného týmu ve světlých bundách a s baterkami na hlavách, jak se choulí kolem GPS zařízení a pěšky prohledává černočerný svah uprostřed sněhové vánice.





„Důkladně prohledáváme každý centimetr v oblasti nehody,“ citovala státní média velitele regionální armády. „V oblasti panují velmi chladné, deštivé a mlhavé povětrnostní podmínky. Déšť se postupně mění ve sníh.“





K havárii íránského vrtulníku došlo v době, kdy se země, čelící bezprecedentním vnějším výzvám, již připravovala na změnu režimu v souvislosti s očekávaným odchodem 85letého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího v příštích několika letech. Ve vedení země, kde je moc rozdělena často neprůhlednými způsoby mezi duchovní, politiky a armádu, je to nejvyšší vůdce, a nikoliv prezident, kdo nakonec rozhoduje. Posty prezidenta a premiéra - původně založené na vzoru francouzské ústavy - se totiž při přípravě íránské ústavy v roce 1979 v některých ohledech překrývaly, což vedlo zastánce silnějšího prezidentského úřadu k tvrzení, že se tato role podřizuje formě autokracie vytvořené ve jménu náboženství.



















Polooficiální tisková agentura Fars vyzvala Íránce, aby se modlili za Ebrahíma Raísího, a státní televize přinesla modlitby za jeho bezpečnost.

Státní televize také odvysílala záběry věřících modlících se ve svatyni imáma Rezy ve městě Mašhad, jednom z nejposvátnějších míst šíitského islámu.Stalo se tak poté, co státní média oznámila, že vrtulník v konvoji převážejícím Raisiho měl nehodu.Íránská státní televize informuje, že vrtulník s prezidentem Ebrahímem Raisím měl „tvrdé přistání“, aniž by to upřesnila.Raisi cestoval v íránské provincii Východní Ázerbájdžán, přičemž státní televize popsala oblast incidentu s vrtulníkem jako blízkost města Džolfa na hranici s Ázerbájdžánem.Raisi byl v Ázerbájdžánu v neděli brzy ráno, aby společně s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem slavnostně otevřel přehradu. Jedná se o třetí přehradu, kterou oba státy postavily na řece Aras.Agentura AP uvádí, že mezinárodní sankce ztěžují získávání dílů pro vrtulníky v Íránu. Jeho vojenská letecká flotila pochází z velké části z doby před islámskou revolucí v roce 1979, uvedla agentura.