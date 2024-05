Raiffeisenbank pomohla Putinovu oligarchovi vymanit se ze sankcí. Jak zabránit Rusku v odblokování aktiv?

22. 5. 2024

Rakouská banka mohla pomoci ruskému oligarchovi Olegu Děripaskovi vyjmout aktiva ze sankcí, ale včas od toho upustila. Takové pokusy ze strany Rusů budou stále existovat. Jak zabránit novým schématům na odblokování ruských aktiv?, ptají se Oksana Juryněc a Jaroslav Sydorovyč.

Před dvěma lety západní země uvalením sankcí na stoupence Kremlu zablokovaly ruská aktiva v hodnotě více než 500 miliard dolarů. 80 % z nich ve formě cenných papírů, finančních prostředků na bankovních účtech, firemních práv, luxusních nemovitostí a luxusního zboží se nacházelo v zemích EU.

Na začátku totální války západní partneři Putinovi vyhrožovali, že pokud Moskva nepřestane porušovat mezinárodní právo, budou jí zabavena zablokovaná aktiva. Postupem času však tato prohlášení přerostla ve vleklé diskuse o tom, jak s imobilizovaným majetkem naložit, aniž by došlo k jeho konfiskaci.

Rusko využilo nerozhodnosti západních politiků a odblokovalo část devizových aktiv v hodnotě více než 100 miliard amerických dolarů. Mechanismus skutečné finanční odpovědnosti agresorského státu mohl být rozhodující při zavírání "Pandořiny skříňky", z níž Kreml vypustil Molocha války, ale nestalo se tak.

V tuto chvíli je důležité zabránit odblokování dalších aktiv Ruské federace a sankcionovaných ruských oligarchů. Ti hledají skuliny pro vrácení aktiv zablokovaných na Západě. Nedávná dohoda mezi skupinou Raiffeisenbank a "hliníkovým králem" Olegem Děripaskou, který má blízko k Putinovi, to opět potvrzuje.

Měly by být zveřejněny systémy pro odstranění majetku ze sankcí, aby se zabránilo jejich výskytu v budoucnu a aby byly potrestány osoby, které se na porušení podílely.

Sankce nezastavily ruskou vojenskou agresi, která Ukrajině způsobila ztráty ve výši 650 miliard dolarů. Tato částka zahrnuje ztráty ve výši 486 miliard vzniklé od 24. února 2022, 106 miliard od 19. února 2014 do 23. února 2022 a více než 60 miliard během anexe částí Doněcké a Luhanské oblasti.

Jak Rakušané pomohli Děripaskovi vyjmout majetek ze sankcí

V ruském žebříčku Forbes stovky nejspolehlivějších bank v Ruské federaci, zveřejněném 21. března, se Raiffeisen Bank umístila na čtvrtém místě za VTB, Rosbank a Sberbank s aktivy 1,987 bilionu rublů a vlastním kapitálem 446,7 miliardy rublů.

V publikaci se píše: "Ruské banky, které v roce 2022 překonaly vážné problémy, vykázaly v roce 2023 vynikající finanční výsledky." Na webových stránkách Raiffeisen Bank však není ani slovo o úspěších. Stejně jako finanční výkazy.

Tuto zprávu však zveřejnila Centrální banka Ruské federace. Ukazuje výrazný nárůst finančních aktivit ruské Raiffeisen Bank v letech 2022-2023 ve srovnání s roky 2020-2021.

Zejména za poslední dva roky banka, která je součástí stejnojmenné rakouské skupiny, převedla do federálního rozpočtu Ruské federace 79,5 miliardy rublů daně z příjmu. To je čtyřikrát více než v letech 2020-2021.

Akcionáři Raiffeisen Bank International (RBI) schválili finanční zprávu na výroční valné hromadě 4. dubna. Podle ní činil čistý zisk skupiny v roce 2023 2,4 miliardy eur, z toho 1,3 miliardy eur pocházelo z ruské dceřiné společnosti. Výsledkem jsou dobré dividendy pro vlastníky a štědré odměny pro manažery.

Příjmy Rakušanů v Ruské federaci nejsou překvapivé. Nedávno vypukl skandál kolem RBI: Sankcionovaný oligarcha Oleg Děripaska se s pomocí skupiny pokusil získat přístup ke zmrazeným 1,5 miliardám eur. Raiffeisenbank chtěla koupit více než 28 milionů akcií rakouské stavební skupiny Strabag SE od společnosti spojené s Děripaskou.

"Po uzavření transakce převede naše ruská síťová banka akcie Strabagu na RBI jako dividendy v naturáliích, a tím převede aktiva z Ruska do Rakouska. Touto transakcí dosahujeme významného snížení kapitálové pozice naší ruské síťové banky, a tím i odpovídajícího snížení rizika našeho ruského podnikání," vysvětlil generální ředitel RBI Johann Strobl ve své zprávě za rok 2023.

Skupina z dohody vycouvala poté, co se o schématu dozvědělo americké ministerstvo financí. Podle agentury Reuters rakouští představitelé také varovali finančníky před nepřípustností takových transakcí. "Při nedávných výměnách s příslušnými orgány nebyla RBI schopna dosáhnout potřebného komfortu, aby mohla pokračovat v navrhované transakci. Kvůli velké opatrnosti se banka rozhodla od dohody odstoupit," uvedla RBI 8. května.

Na základě studia státních rejstříků Rakouska, Kypru a Ruska bylo možné zjistit, jak by mohl vypadat systém odblokování majetku rakouské stavební společnosti Strabag SE sankcionovaného Děripasky. Pokud by se tento program podařilo dokončit, pak by každý z jeho účastníků získal značné ekonomické výhody.

V oznámení banky ze dne 19. prosince 2023 se uvádí: "Po uzavření transakce si RBI ponechá akcie Strabagu jako dlouhodobý akciový podíl. Tato účast bude realizována plně konsolidovanou dceřinou společností Gabarts Beteiligungs GmbH & Co KG, která se bude podílet na jejím řízení a bude ji spravovat."

Společnost s podobným názvem – Gabarts Beteiligungs GmbH – založil vídeňský investiční bankéř Stefan Söchling. V červnu 2023 zaregistroval firmu Dabepo Holding GmbH, která o měsíc později založila společnost Gabarts Beteiligungs GmbH.

V prosinci 2023 byla zaregistrována komanditní společnost Gabarts Beteiligungs GmbH & Co KG, jejímž akcionářem byla společnost Dabepo Holding GmbH (vklad 35 tisíc eur), "komandista" - Raiffeisen Bank International AG (10 tisíc eur), "neomezený partner" - Gabarts Beteiligungs GmbH. Všechny tři společnosti sídlí ve Vídni na adrese Kroißberggasse, 13 a jsou výhradně spravovány společností Söchling. Všechny byly založeny se stejným cílem: Převzít Děripaskův sankcionovaný majetek.

Söchling zná Děripasku dlouho. Od ledna 2014 je členem představenstva stavební divize Transstroj konglomerátu Basic Element, který postavil olympijskou vesnici, silnice a tunely v Soči. V listopadu 2021 byl Rakušan jmenován prezidentem rafinérie oxidu hlinitého v Mykolajivu.

Jak se Děripaska stal spolumajitelem stavebního holdingu Strabag

Oleg Děripaska je na 51. místě (2,8 miliardy dolarů) v žebříčku ruských miliardářů. To pravděpodobně neodráží skutečnou ekonomickou sílu prokremelského oligarchy, který se v roce 2008 umístil na devátém místě světového žebříčku miliardářů s majetkem 28 miliard dolarů.

Stovky společností různých právních forem a jurisdikcí skrývají jeho přímé zapojení do podniků v mnoha oblastech a vlastnictví v Rakousku, Velké Británii, Itálii, Lucembursku, USA, Černé Hoře, Francii a na Kypru.

Děripaskovo konečné skutečné vlastnictví podílu Strabag SE tak bylo organizováno prostřednictvím kyperských společností Bradmion Holdings Limited, Melisantis Limited, Valtoura Holdings Limited a Rasperia Trading Limited.

Poté, co byl Děripaska zařazen na americké sankční seznamy, nahradil offshorové společnosti společnostmi s podobnými názvy vytvořenými v Ruské federaci. Konkrétně společnosti Valtoura Holdings Limited a Rasperia Trading Limited byly nahrazeny společnostmi Valtura Holdings Limited a Rasperia Trading Limited registrovanými v Kaliningradu.

"Bezpečné přístavy" pro krvavé peníze. Proč nejsou na Západě konfiskována ruská aktiva?

Strabag SE je jednou z největších evropských stavebních skupin, jejími hlavními akcionáři jsou Haselsteiner Group a Raiffeisen Holding. V dubnu 2007 prodali část akcií Strabag SE kyperské společnosti Rasperia Trading Limited.

V roce 2014, po získání velkých subdodávek na výstavbu olympijské vesnice v Soči a luxusních nemovitostí v Moskvě, akcionáři Strabag SE umožnili Rusovi zvýšit svůj podíl na 25 % + 1 akcii.

Po uvalení sankcí a zablokování aktiv na Západě se Děripaska pokusil těchto akcií zbavit, zejména prostřednictvím syndikátní dohody zahrnující fond Haselsteiner, UNIQA a skupinu Raiffeisen. Vedení společnosti Strabag SE však v souladu s rozhodnutími EU o sankcích tyto pokusy zastavilo a od dubna 2022 omezilo veškerá práva společnosti Rasperia Trading Limited související s akciemi, včetně hlasovacího práva a práva na výplatu dividend, a také se stáhlo ze stavebních projektů v Rusku.

Ve dnech 24. června 2022 a 16. června 2023 se navíc akcionáři společnosti Strabag SE rozhodli nevyplatit ruské společnosti dividendy ve výši 41,3 milionu eur za rok 2022 a 180 milionů eur za rok 2023, čímž snížili podíl společnosti Rasperia Trading Limited na 24,11 %, a tím zbavili Děripasku práva rozhodnutí zablokovat.

Rusové zkoumají nové "červené čáry"

Realizace programu se blížila ke konci.

V březnu 2024 bylo vlastnictví 28,5 milionu akcií společnosti Strabag SE, které patřily ruské firmě Rasperia Trading Limited, převedeno na nově vytvořenou společnost Iliadis JSC v souladu se smlouvou o prodeji a koupi uzavřenou dne 14. prosince 2023 mezi společnostmi Iliadis a Valtura Holdings Limited (Kaliningrad).

Ostré varování amerického ministerstva financí a bedlivá pozornost americké sankční agentury OFAC však varovaly RBI před nákupem akcií. Tento příběh má předběžný pozitivní konec. Červené čáry nebyly překročeny.

V opačném případě by tento precedens mohl být důvodem pro odblokování veškerého majetku právnických a fyzických osob uvedených na sankčních seznamech.

Co zabrání odblokování aktiv Centrální banky Ruska za 300 miliard dolarů? Může odcizit vládní dluhopisy Spojených států, Kanady, Francie, Austrálie nebo Spojeného království od blokovaných rezerv v malých balíčcích společností, které nejsou na sankčních seznamech. Mají západní země mechanismy, jak takovým scénářům zabránit?

Rusko přiláká západní specialisty, kteří jsou připraveni pomoci Kremlu za velké poplatky, navzdory smrti a destrukci způsobené akcemi jeho vůdců. Příklad společností Söchling a Raiffeisen to potvrzuje.

Lakomec zaplatí třikrát. Jak západní společnosti lpící na Rusku ztrácejí trhy, byznys a pověst

Jak víte, 23. března 2023 NACP zařadila Raiffeisen Bank International na seznam mezinárodních sponzorů války. Udělení tohoto statusu nemohlo mít pro Rakušany žádné právní důsledky, s výjimkou ztráty pověsti.

Co udělala banka? Kromě konstruktivní spolupráce s rakouskou vládou s cílem získat pomoc při stahování investic z Ruska nasměrovala Raiffeisen veškeré úsilí o pozastavení statusu mezinárodního sponzora války na portálu NACP.

Ukrajina má právní mechanismy a může zkonfiskovat aktiva ruské banky Raiffeisen, která odvedla značné částky daní do ruského rozpočtu. Podle zákona "O sankcích" může Ministerstvo spravedlnosti zabavit majetek patřící právnické osobě. Nechce však zhoršit situaci RBI a doufá v konstruktivní porozumění s kolegy v rakouské vládě.

Finanční protiopatření proti agresorovi

Příběh rakouských účastníků plánu na odblokování aktiv odporného prokremelského oligarchy je třeba ještě pečlivě analyzovat. Je nutné změnit přístupy rakouské vlády, aby pomohla vedení RBI s odchodem jejich dceřiné banky z Ruské federace s využitím protiopatření, jejichž arzenál lze rozvíjet ve spolupráci s vládami Spojených států, Velké Británie, zemí EU a Ukrajiny.

Je na evropských politicích, aby vytvořili legislativní mechanismy, které mohou čelit západním společnostem, když jejich dceřiné společnosti opustí Rusko. Zákony o konfiskaci majetku osob, na něž se vztahují sankce, by se měly stát účinnou pojistkou proti pokračování svévole Kremlu.

Západní země mají na svém území ruská aktiva v hodnotě 1 547,1 miliardy dolarů, což je 2,3krát více než investice do ruské ekonomiky. Tato významná kladná bilance dává šance na úspěšnou finanční konfrontaci s agresorem. Povzbudivé jsou také investiční vztahy Rakouska s Ruskou federací: v Rakousku jsou ruská aktiva v hodnotě 24,03 miliardy eur, což je 4,4krát více než rakouské v Ruské federaci.

Obecně platí, že aktiv může být mnohem více, protože ne všechno bohatství Rusů se odráží v oficiálních statistikách. Pokud státní orgány nedokážou taková aktiva identifikovat, pak je nutné zapojit nevládní organizace a investigativní aktivisty, kteří chtějí přispět k vítězství nad agresorskou zemí.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

