Izraelský ministr varuje, že odejde z válečného kabinetu, pokud Netanjahu neschválí konkrétní plán pro Gazu

18. 5. 2024

Hrozba Bennyho Gantze, že jeho opoziční strana vystoupí z koalice, zpochybňuje budoucnost izraelské vlády



Izraelský ministr válečného kabinetu Benny Gantz pohrozil rezignací, pokud Benjamin Netanjahu nepřijme konkrétní plán pro Gazu, čímž zpochybnil budoucnost izraelské vlády.



Během sobotní tiskové konference Gantz oznámil, že pokud nebude plán poválečné správy území konsolidován a schválen do 8. června, jeho opoziční strana Národní jednota vystoupí z koaliční vlády.

Tisková konference se konala jen několik hodin poté, co Izraelské obranné síly oznámily, že nalezly tělo dalšího rukojmího, 53letého Rona Benjamina.



„Do nejposvátnějších částí obrany Izraele začaly vstupovat osobní a politické ohledy,“ řekl Gantz novinářům.



„Pane premiére Netanjahu, dnes večer se vám dívám do očí a říkám vám: volba je ve vašich rukou,“ dodal Gantz. „Netanjahu před deseti lety by udělal správnou věc. Jste dnes ochoten udělat správnou a vlasteneckou věc?



„Lid Izraele vás sleduje,“ dodal. „Musíte si vybrat mezi sionismem a cynismem, mezi jednotou a frakcionářstvím, mezi odpovědností a bezprávím - a mezi vítězstvím a katastrofou.“



Jeho odchod by zanechal Netanjahua ještě více v područí krajně pravicových spojenců, kteří zaujali tvrdý postoj k vyjednávání o příměří a propuštění rukojmích.



Ve čtvrtek vyzval Netanjahua ve stejné otázce ministr obrany Yoav Gallant, který prohlásil, že nepřipustí žádné řešení, při němž by se na území nacházela izraelská vojenská nebo civilní správa. Gallantovy výroky okamžitě podpořil jeho kolega ministr Gantz, Netanjahuův hlavní politický rival v mimořádné koalici, čímž se izraelské vedení dostalo do velmi veřejného sporu.



Gantz požadoval šestibodový plán, který zahrnuje demilitarizaci v Gaze a zřízení společné americké, evropské, arabské a palestinské správy, která bude řídit civilní záležitosti v Gaze a návrat rukojmích.



Navzdory domácímu tlaku na osud zbývajících rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze a z nichž více než čtvrtina je považována za mrtvé, včetně týdenních demonstrací v Tel Avivu, naděje na dohodu o jejich propuštění vyprchaly.



Jednání o příměří a propuštění rukojmích prakticky uvázla na mrtvém bodě a Hamás a izraelská vláda se vzájemně obviňují.



Jednota, která spojila traumatizované Izraelce bezprostředně po přeshraničním útoku Hamásu ze 7. října 2023, se již dávno rozpadla.



Nyní, kdy je velká část Gazy v troskách, humanitární krize vyvolává kritiku dokonce i ze strany blízkého spojence Izraele, USA, a vůdci Hamásu na místě nejsou ani zabiti, ani zajati, je kritika způsobu, jakým Netanjahu vede válku, stále ostřejší a veřejnější.



Když izraelské jednotky minulý týden vtrhly do Rafáhu a vrátily se do částí severní Gazy, o nichž tvrdily, že byly od Hamásu vyčištěny již před několika měsíci, bývalý zástupce ředitele Mossadu, který se stal opozičním poslancem, označil kampaň v Gaze za politické, ekonomické a vojenské selhání.



„Je to válka bez cíle a my ji jednoznačně prohráváme,“ řekl Ram Ben-Barak v ostrém rozhovoru pro izraelský veřejnoprávní rozhlas.



„Jsme nuceni se vrátit a znovu bojovat ve stejných oblastech, ztrácíme vojáky, prohráváme na mezinárodní scéně, ničíme vztahy s USA, ekonomika se hroutí,“ řekl rozhlasové stanici Reshet Bet. „Ukažte mi jedinou věc, ve které jsme úspěšní.“



Netanjahu se celé měsíce vyhýbal otázkám, co bude následovat po válce, a tvrdil, že Izrael se musí soustředit na „zničení Hamásu“. Kritici tvrdí, že nemá motivaci ukončit válku, protože mír přinese oficiální zúčtování s jeho politickými, vojenskými a zpravodajskými selháními.





Zatímco izraelské síly postupovaly dále do Rafáhu, který byl hlavní branou pro pomoc do celé Gazy, humanitární organizace varovaly, že se do enklávy, které podle USA hrozí bezprostřední hladomor, stále nedostává dostatek potravin.







Podrobnosti v angličtině ZDE

