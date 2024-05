ICC rozhodl, že Netanjahu a Gallant nestojí nad mezinárodním právem

21. 5. 2024

Je to urážka spravedlnosti, míní ironická komentátorka Laura K.



Pro českého premiéra Petra Fialu!

V největším skandálu 21. století vydal Mezinárodní trestní soud prohlášení, v němž trvá na tom, že mezinárodní právo se vztahuje i na představitele Izraele. Nechutné je, že toto prohlášení nezačalo slovy „odsuzuji Hamás“.



Mezinárodní trestní soud oznámil, že chce vydat zatykače na nejúspěšnější izraelské válečné zločince Benjamina Netanjahua a Yoava Gallanta, ale na vůdce Hamásu zatykač nechce vydat, přestože ho chce vydat. Jen předstíráme, že to neudělá, abychom mohli nechat Izrael hrát si opět na oběť. Každému, kdo tento narativ zpochybňuje, bude policejním obuškem rozpolcena lebka, aby mohl být zbaven svědomí dříve, než způsobí další problémy.



Zpráva o zatykači pochopitelně rozrušila příznivce genocidy po celém světě. Muž, jehož oblíbeným koníčkem je mlácení teenagerů na Západním břehu Jordánu, křičel: „To je nehoráznost!“ Dívka, která na TikToku zveřejňuje taneční videa, kdykoli je škola v Gaze srovnána se zemí, se rozplakala. Suella Bravermanová a Eva Barlowová omdlely a nikdo jim nepřišel na pomoc.



Právní experti na Twitteru, kteří tvrdili, že Izrael se nemůže dopouštět genocidy, protože v Gaze ještě nejsou všichni mrtví, zůstali beze slov. Všechny ty roky, které strávili tím, že nechodili na práva, byly k ničemu.



Elon Musk prohlásil, že každý, kdo podpoří Mezinárodní trestní soud, bude považován za toho, kdo vyzývá ke genocidě lidí, kteří páchají genocidu, a bude mu zakázán přístup na Twitter.



Rozumně, Izrael zvažuje možnost atomového útoku na Haag v sebeobraně. Když byla tato možnost zmíněna, Rishi Sunak i sir Keir Starmer souhlasili s tím, že Izrael má právo bránit se před Mezinárodním trestním soudem, ale pouze pokud dodržuje mezinárodní právo. To dávalo asi takový smysl jako jakékoli jiné jejich prohlášení k této záležitosti.



Mezi zločiny, z jejichž spáchání je Izrael obviněn, patří: vyhladovění civilistů jako metoda vedení války; úmyslné způsobení velkého utrpení nebo vážné újmy na zdraví či těle; úmyslné zabíjení; úmyslné vedení útoků proti civilnímu obyvatelstvu; vyhlazování a/nebo vraždění; pronásledování a další nelidské činy.



Mezinárodní trestní soud rozhodl, že má právo stíhat izraelské představitele, přestože kromě opakovaných přiznání, výpovědí očitých svědků, satelitních snímků a živého vysílání genocidy na sociálních sítích, včetně živého vysílání izraelských vojáků, neexistuje žádný důkaz.



Yoav Gallant již vysvětlil, že jeho výrok o „lidských zvířatech“ byl vytržen z kontextu a že z biologického hlediska jsou všichni lidé zvířata, takže se nemýlil. Mezinárodní trestní soud zjevně biologii nerozumí. Někdo by se jich měl zeptat, co je to žena? Tato otázka vyhraje jakoukoli debatu.



ICC tvrdí, že Izrael „systematicky zbavoval civilní obyvatelstvo ve všech částech Gazy předmětů nezbytných k přežití člověka“, ale právník v oblasti lidských práv sir Keir Starmer jim poradil, že na to mají právo. Tak významný právník v oblasti lidských práv se v něčem tak závažném nemůže mýlit. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že se mýlil i v tom, že předstíral, že Jeremy Corbyn je antisemita, aby měl záminku k jeho vyloučení z labouristů.



Podle Mezinárodního trestního soudu bylo špatné přerušit vodovodní potrubí a elektrické vedení a bylo špatné zabíjet humanitární pracovníky a lidi stojící ve frontě na jídlo. Příště budou tvrdit, že bylo špatné nechat zemřít ty děti, které nechali hladovět v inkubátorech.



ICC se ohradil proti „totálnímu obléhání Gazy“, které zahrnovalo úplné uzavření tří hraničních přechodů a blokování kamionů s humanitární pomocí. Tato část mě zanechala zmatenou, protože twitterové účty, které vypadaly reálně, mi sdělovaly, že to byl Hamás, kdo zastavoval pomoc. Nevěřím, že by se tyto zcela reálné twitterové účty mohly splést v údajích, ale jsem si jistá, že šlo o upřímný omyl z té botové farmy v Tel Avivu.



ICC iracionálně naznačil, že vše výše uvedené znamená, že existoval plán použít hladomor jako „válečnou zbraň“ a „kolektivně potrestat“ obyvatelstvo Gazy. Soudci dospěli k tomuto stanovisku jen proto, že v některých oblastech je hladomor a v jiných bezprostředně hrozí a civilisté umírají hlady a dehydratací. Vysvětlili, že katastrofálnímu hladu čelí nejvyšší počet lidí, jaký byl kdy zaznamenán, ale ani Joe Biden, ani Rishi Sunak nedokázali přijít na to, proč, a tak rozhodli, že jde o „humanitární krizi“, jako by ji způsobilo zemětřesení, tsunami nebo něco podobného. Jen se mi ulevilo, že jsme po celou dobu této krize měli tak silné a zásadové vedení. Představte si, kolik lidí by mohlo být naživu, kdybychom měli vůdce, kteří se postavili proti genocidě.



Nechutné je, že Mezinárodní trestní soud řekl, že Izrael má sice právo se bránit, ale to neznamená, že může ignorovat mezinárodní právo. Izrael s tím uctivě nesouhlasí, protože mezinárodní právo nově definuje Organizace spojených národů, kterou, jak jsme již zjistili, je Hamás.



ICC tvrdil, že „žádný pěšák, žádný velitel, žádný civilní vůdce - nikdo - nemůže jednat beztrestně“, ale měli dodat „pokud není sionista“. Kdo zapomene dodat tato slova, toho holocaust nezajímá. Myslím ten původní, ne ten nejnovější.



Jediný rozumný závěr, který z toho můžeme vyvodit, je, že ICC je vinen krvavou pomluvou, a mezinárodně uznávaní soudci ICC a ICJ, kteří se zabývají lidskými právy, se spikli s lidskoprávními skupinami a charitativními organizacemi a s těmi několika málo novináři, které Izrael nezabil, protože se jednoho dne probudili a rozhodli se nenávidět všechny židy, dokonce i ty, kteří jsou proti genocidě. Tento argument dává dokonalý smysl.



Jedinou další možností je, že soudci založili své stanovisko na dostupných důkazech a správné aplikaci mezinárodního práva. Osobně považuji tuto možnost za nepravděpodobnou, takže budu dál křičet: „Žádná genocida neexistuje!“, dokud to všechno nezmizí.



V rýpnutí do senátora Teda Cruze a jeho přisluhovačů ICC trval na tom, že „veškeré pokusy o maření, zastrašování nebo nevhodné ovlivňování úředníků tohoto soudu musí okamžitě ustat“. Ted Cruz nyní zvažuje možnost odvolat se na Haagský zákon o invazi, aby se zachránil před vězením.



Izraelští právníci naštěstí plánují důraznou obhajobu, v níž hodlají obvinit soudce ICC a ICJ z toho, že jsou Hamás. Pokud to nezabere, požádají Google a Facebook o jejich IP adresy, aby mohli tyto soudce vyléčit stejně jako básníka Refaata Alareera, kterého zabíli. To proto, že Izrael jsou ti hodní.



ICC argumentoval, že pokud nebudou uplatňovat mezinárodní právo rovnou měrou, vytvoří podmínky pro jeho zhroucení. Zdá se, že jim uniká, že mezinárodní právo má být klackem, kterým se bijí země globálního jihu a všichni, kdo nedělají to, co říká Amerika. Mezinárodní právo nemá být „spravedlivé“ a „rozumné“.



Prohlášení Mezinárodního trestního soudu se uzavírá názorem, že všechny lidské životy mají stejnou hodnotu, a zřejmě si neuvědomuje rasovou hierarchii, která staví Palestince na samé dno. Každý, kdo to nechápe, je vůči kolonizátorům rasista.

