Americké velvyslanectví v Londýně dluží 15 milionů liber poplatků za vjezd do města ve špičce

21. 5. 2024

USA jsou největším viníkem nezaplacených poplatků a pokut, následuje japonské velvyslanectví, které dluží 10,1 milionu liber.



Velvyslanectví USA ve Velké Británii dluží na nezaplacených poplatcích za dopravní zácpy přibližně 15 milionů liber, uvádí Transport for London, který zvažuje právní kroky prostřednictvím mezinárodních soudů.



Statistiky zveřejněné společností TfL ukázaly, že za USA následuje velvyslanectví Japonska, které dluží 10,1 milionu liber, a indické vysoké komisařství, které dluží 8,6 milionu liber, a v těsném závěsu jsou Nigérie, Čína a Rusko.



Statistiky zveřejněné společností TfL ukázaly, že za USA následuje velvyslanectví Japonska, které dluží 10,1 milionu liber, a indické vysoké komisařství, které dluží 8,6 milionu liber, a v těsném závěsu jsou Nigérie, Čína a Rusko.



Poplatek za vjezd to města ve špičce, který byl zaveden v roce 2003, platí většina řidičů denně. Je to 15 liber (450 Kč) za vjezd do centra Londýna ve všední dny od 7 do 18 hodin a o víkendech a svátcích od 12 do 18 hodin.



Podle dokumentů TfL většina velvyslanectví v Londýně poplatek platí, ale „Zůstává však tvrdohlavá menšina, která to odmítá, a to navzdory našemu zastupování diplomatickou cestou. Budeme i nadále vymáhat všechny nezaplacené poplatky za vjezd do Londýna ve špičce a související pokuty a usilujeme o to, aby se touto záležitostí zabýval mezinárodní soudní dvůr.“



Uvedla, že TfL a vláda Spojeného království jasně prohlásily, že poplatek za dopravní zácpu je platba za službu, a nikoli daň, které se diplomaté mohou vyhnout. TfL požádala ministerstvo zahraničí, aby se zasadilo o uhrazení těchto poplatků.



Podle údajů společnosti TfL se zdá, že skandinávská velvyslanectví v Londýně dodržují zákony nejlépe, pokud jde o poplatky za vjezd do města ve špičce. Dánsko a Švédsko mají plně zaplaceno.





Mluvčí velvyslanectví USA v Londýně uvedl: „V souladu s mezinárodním právem, jak je uvedeno ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích z roku 1961, je naše stanovisko takové, že poplatek za přetížení dopravy je daň, od které jsou diplomatické mise osvobozeny. Náš dlouhodobý postoj sdílí mnoho dalších diplomatických misí v Londýně.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

