Jihoafrická republika vyzývá Mezinárodní soudní dvůr, aby nařídil Izraeli ukončit ofenzívu v Rafáhu

17. 5. 2024

Právníci naléhají na mezinárodní soud, aby vydal naléhavá opatření v souvislosti s útokem na nejjižnější město Gazy



Jihoafrická republika požádala Mezinárodní soudní dvůr (ICJ), aby naléhavě nařídil Izraeli ukončit útok na Rafáh, zastavit vojenské tažení napříč Gazou a vpustit na území mezinárodní vyšetřovatele a novináře.

Na soudním jednání právníci Jihoafrické republiky rozšířili písemnou žádost, aby soudci vydali naléhavý příkaz k zastavení ofenzivy do Rafáhu, nejjižnějšího města Gazy.



Argumentovali tím, že po sedmi měsících války, která zabila více než 35 000 lidí a proměnila velkou část Gazy v trosky, je rozsah utrpení již tak intenzivní, že je nutné úplné zastavení palby, aby se k zoufalému obyvatelstvu dostaly potraviny, léky a další pomoc.



Prof. Vaughan Lowe KC řekl soudu, že ničivá kampaň v Rafáhu, posledním koutě Gazy, který nečelil pozemní invazi izraelských sil, by zničila „základy palestinského života“ na tomto území.



„Pokud soud nyní nezakročí, bude možnost obnovy životaschopné palestinské společnosti v Gaze zničena, přinejmenším pro život těch, kteří současné hrůzy v Gaze přežijí.“



Jihoafrická republika rovněž požadovala přístup reportérů a vyšetřovatelů válečných zločinů do Gazy, aby mohli shromažďovat a uchovávat důkazy o případných válečných zločinech.



„Podrobnosti není vždy snadné ověřit, protože Izrael nadále brání nezávislým vyšetřovatelům a novinářům ve vstupu do Gazy a od začátku izraelských útoků bylo zabito více než 100 novinářů, kteří byli v Gaze,“ řekl Lowe. „Izrael nemůže blokovat vyšetřování nezávislých vyšetřovatelů a pak říkat, že soud nemůže pokračovat, protože proti němu není dostatek důkazů.“



Izraelské ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že Jihoafrická republika „předkládá neobjektivní a nepravdivá tvrzení“, která „se opírají o nespolehlivé zdroje Hamásu“, a vyzvalo soud, aby odvolání zamítl.



„Izrael jedná v souladu s mezinárodním právem a svými humanitárními závazky, přičemž provádí opatření k minimalizaci škod na civilním obyvatelstvu a civilních zařízeních,“ uvedlo ministerstvo ve čtvrtek pozdě večer.



Čtvrteční jednání se konalo poté, co Jihoafrická republika požádala o nové předběžné příkazy, aby zabránila „nenapravitelným škodám“, zatímco soud projednává hlavní případ obvinění Izraele z genocidy v Gaze. Očekává se, že soudcům bude trvat několik let, než v této věci rozhodnou.



V lednu soud v předběžném rozhodnutí konstatoval, že existuje riziko porušení práv palestinského lidu na ochranu před genocidou.



Nařídil Izraeli, aby „přijal veškerá opatření, která jsou v jeho moci“, aby upustil od zabíjení Palestinců v rozporu s úmluvou o genocidě, aby zabránil podněcování ke genocidě a potrestal je a aby usnadnil poskytování „naléhavých základních služeb“.



V březnu soudní senát v novém předběžném opatření nařídil Izraeli, aby umožnil neomezený přístup potravinové pomoci do Gazy, a to v jednomyslném rozhodnutí, které varovalo, že „nastává hladomor“.



Zástupci Jihoafrické republiky se ve čtvrtek opakovaně odvolávali na tato rozhodnutí, která podle nich Izrael nedodržel, a tvrdili, že neschopnost mezinárodního společenství prosadit tato rozhodnutí dala Izraeli pocit, že může jednat beztrestně.



Právníci vysvětlili, jak útok na Rafáh odřízl dvě hlavní vstupní místa pro humanitární pomoc, uzavřel ochromené zbytky zdravotnického systému a donutil statisíce lidí utéct na sever do částí Gazy, které jsou nyní rozbombardovanou pustinou s minimem přístřeší a služeb.



Právnička Adila Hassimová řekla: „Za těchto okolností nelze zmaření humanitární pomoci považovat za nic jiného než za úmyslné vyhasínání palestinského života. Vyhladovění až k hladomoru, bránění pomoci tváří v tvář hladomoru a zabití nejméně 200 humanitárních pracovníků.



„Aby byly předchozí příkazy soudu účinné, aby byla humanitární pomoc poskytována urychleně a v dostatečném rozsahu, musí být Izraeli nařízeno, aby zastavil svou vojenskou ofenzívu.“



Izrael, který napadl tvrzení Jihoafrické republiky, že porušil úmluvu o genocidě z roku 1948, a označil je za nepodložené, předloží svou odpověď při slyšení v pátek ráno.



Tvrdí, že kampaň v Gaze je válkou v sebeobraně poté, co přeshraniční útoky Hamásu 7. října loňského roku zabily asi 1 200 lidí, většinou civilistů. Dalších asi 250 osob bylo zajato jako rukojmí.



V předchozích argumentech Izrael uvedl, že dodržuje mezinárodní humanitární právo, tvrdil, že k vysokému počtu obětí přispělo využívání civilistů Hamásem jako lidských štítů, a prohlásil, že posílil humanitární pomoc, jak nařídil MTS.



Izraelská vláda, která slíbila „zničit“ Hamás, tvrdí, že vpád do Rafáhu je nutný, protože bojovníci se ukrývají mezi civilisty, kteří tam uprchli na izraelský rozkaz.



Proti pozemní operaci se však postavil i nejbližší spojenec Izraele, americký ministr zahraničí Antony Blinken na začátku tohoto týdne prohlásil, že Washington neviděl „věrohodný plán“ na ochranu civilistů.



Blinken rovněž varoval, že současný průběh izraelské vojenské kampaně hrozí vyvoláním povstání nebo násilného chaosu v Gaze.



Tanky vyslané do uprchlického tábora Džabalíja na severu Gazy byly ve čtvrtek napadeny protitankovými raketami a minomety, což podtrhuje problémy, kterým Izrael čelí navzdory svým výhodám ve výzbroji a kontrole všech pozemních a námořních hranic.



Boje byly natolik intenzivní, že při přátelské střelbě bylo zabito pět izraelských vojáků.



Boje a úmrtí v Džabalíji přišly několik měsíců poté, co izraelská armáda koncem prosince prohlásila, že se již blíží „plné operační kontrole“ severu země. Izraelské síly zřídily linii kontrolních stanovišť, která v podstatě odřízla město Gaza a okolní oblasti od jihu.



Izraelské síly ve čtvrtek intenzivně bombardovaly Rafáh, aniž by postupovaly po zemi. Asi 600 000 lidí uprchlo do jiných částí Gazy, většina z nich byla od zahájení války Izraelem již několikrát vysídlena.



Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths varoval, že zásoby potravin se vyčerpávají poté, co útok na Rafáh fakticky přerušil dovoz pomoci přes dva jižní přechody, které byly hlavními vstupními body. Griffiths uvedl, že humanitární operace se „zcela zasekla“, informovala agentura Reuters.



OSN, Izrael a USA se před několika týdny shodly, že pomoc by musela dosáhnout předválečné úrovně 500 kamionů denně, aby se vůbec začal řešit rozsah potřeb. Údaje OSN ukázaly, že za posledních deset dní se podařilo převézt pouze šest kamionů.



Spojené státy ukotvily na pláži v severní Gaze dočasné plovoucí molo a OSN dokončuje plány na distribuci takto dopravované pomoci, která je však méně účinná a mnohem dražší než její doručování vozidly přes hraniční přechody kontrolované Izraelem.





Zástupce mluvčího OSN Farhan Haq uvedl: „V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v případě, že se jedná o situaci, kdy je Gaza v ohrožení, je třeba se obrátit na OSN: „Abychom odvrátili hrůzy hladomoru, musíme použít nejrychlejší a nejzřejmější cestu k lidem v Gaze, a k tomu nyní potřebujeme přístup po zemi.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

