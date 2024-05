Lord Alf Dubs: Nefunkční uprchlická politika Spojeného království vydává zranitelné děti do rukou pašeráků lidí

16. 5. 2024

Britská vláda brání slučování uprchlických rodin, ale přijetí jednoho jednoduchého návrhu by to mohlo změnit, píše někdejší Alfík Dubsů ze Zlína, nyní jednadevadesátiletý lord Alf Dubs, poslanec britské Horní sněmovny.





Když jsem byl malý, musel jsem opustit svou matku, když jsem prchal před nacisty v Kindertransportu. Stále si pamatuji okamžik, kdy mě otec přivítal na nádraží Liverpool Street v Londýně. Matce bylo zamítnuto povolení k výjezdu z Prahy, ale na poslední chvíli se jí podařilo utéct a připojila se ke mně a otci v Londýně. Teprve tehdy jsme mohli všichni společně začít znovu budovat naše životy.





Je smutné, že mnoho dětí uprchlíků je odtrženo od svých rodin, když prchají před válkou nebo pronásledováním, nebo jsou odděleny na dlouhých a nebezpečných cestách do bezpečí. V letech 2015 až 2019 bylo slučování rodin uprchlíků bezpečnou cestou pro sjednocení rodin ve Spojeném království: víza získalo více než 29 000 osob, z toho 90 % žen a dětí. V poslední době však vládní imigrační pravidla selhávají u dětí uprchlíků, které se dříve mohly na tento systém spoléhat a umožnit jim připojit se k rodinným příslušníkům.



Britská vládní politika až příliš často omezuje děti uprchlíků v tom, aby se znovu setkaly s rodinnými příslušníky. Za prvé, dětem mimo Spojené království, které jsou odděleny od svých rodin, je nyní znemožněno připojit se k tetám, strýcům, prarodičům a dospělým sourozencům uprchlíků ve Spojeném království kvůli podmínkám vstupu, které je velmi obtížné splnit, jako jsou poplatky, které mohou být až tisíce liber.



Za druhé, odloučené děti uprchlíků ve Spojeném království nemají podle pravidel pro sloučení rodiny právo přivést si své rodiče nebo sourozence, aby se k nim připojili. Tato politika ponechává tyto děti bez rodiny, pokud se jejich blízcí nepokusí o nebezpečnou cestu, aby se k nim dostali.



Kromě toho jsou Afghánci přesídlení do Spojeného království z evakuace v roce 2021 zcela vyloučeni ze slučování rodin uprchlíků. Děti byly během chaosu při evakuacích z Afghánistánu odděleny od svých matek a otců a navzdory slibům, které jim byly dány, téměř tři roky poté stále čekají, až vláda otevře cestu ke sloučení, aby se mohly připojit ke svým rodičům ve Spojeném království.



I v případech, kdy děti mohou mít nárok na podání žádosti o sloučení rodiny, mohou extrémní průtahy v systému způsobit, že děti ztratí naději a místo toho se pokusí o nebezpečnou cestu. V srpnu 2023 musely dvě třetiny dětí, které charitativní organizace Safe Passage International podporuje a které si přejí spojit se s rodinou, čekat na první rozhodnutí déle, než je standardní doba vyřízení žádosti ministerstva vnitra, která činí 12 týdnů.



V období od ledna 2021 do srpna 2023 se více než čtvrtina dětí, které organizace Safe Passage International podporuje, dostala do tak zoufalé situace, že podle informací charity místo toho cestovaly do Spojeného království na malých člunech nebo na korbě nákladního auta. Pro srovnání, v letech 2016 až 2023 z mnoha dětí, kterým Safe Passage International pomohla spojit se s rodinou podle nařízení EU Dublin III, riskovalo nebezpečnou cestu pouze jedno.



Bezohlední pašeráci lidí těží z těchto selhání politiky a ze zoufalství dětí bez doprovodu, které jsou obzvláště zranitelné vůči slibům pašeráků, že je znovu spojí s jejich rodinami. Převaděči nabízejí dětem riskantní alternativu, díky níž se mohou dostat ke své rodině během několika málo dní. S rostoucím zoufalstvím dětí je stále pravděpodobnější, že toto riziko podstoupí.



Tato politická selhání mají i další důsledky než jen nebezpečné přechody přes kanál La Manche. Rada pro uprchlíky pracuje ve Spojeném království s dětmi, u nichž odloučení od rodiny vedlo k potížím ve škole a ke ztrátě zájmu o učení, hraní a dokonce i o jídlo, protože jim rodina velmi chybí.



Děti uprchlíků čekají nebezpečné situace, od skrývání před Tálibánem ve vykořisťovatelských podmínkách až po přespávání bez domova v severní Francii. Většina dětí, se kterými Safe Passage International pracuje, zažívá deprese, posttraumatickou stresovou poruchu, úzkost a dokonce sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky.



Rada pro uprchlíky a organizace Safe Passage International zveřejnily pět doporučení, která by vláda mohla přijmout, aby usnadnila slučování rodin. Patří mezi ně odstranění překážek, které brání dětem připojit se k dospělým příbuzným, kteří nejsou jejich rodiči, ve Spojeném království, a změna pravidel, která by umožnila dětem uprchlíků ve Spojeném království sponzorovat rodiče a sourozence.



Naléhavě vyzývám vládu, aby tato doporučení, která by podle našich odhadů mohla přinést 1000 dodatečných víz pro sloučení rodiny, včetně 300 víz pro děti bez doprovodu, realizovala. Nedávný průzkum veřejného mínění provedený organizací Safe Passage International ukazuje, že 74 % britské veřejnosti souhlasí s tím, že dětští uprchlíci by měli mít bezpečný způsob, jak se ve Spojeném království znovu setkat s rodinou, aby se mohli soustředit jen na to, aby byli opět dětmi.



Alf Dubs je členem Sněmovny lordů a patronem Rady pro uprchlíky.

