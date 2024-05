Trump splňuje tři ze čtyř kritérií fašismu

17. 5. 2024

Druhé funkční období by ho mohlo přiblížit čtvrtému kritériu, píše Casey Michel. Druhé funkční období by ho mohlo přiblížit čtvrtému kritériu,

V počátečních opojných dnech po vítězství Joea Bidena nad Donaldem Trumpem v roce 2020 mnoho veřejných komentátorů bagatelizovalo Trumpovy hrozby, že neodejde z Bílého domu v tichosti, přičemž někteří přímo odmítali obavy z jeho volebních lží.

Jiní však viděli Trumpa přesně takového, jaký byl – a jeho činy přesně takové, jaké byly, a to od samého počátku. Jedním z těchto pronikavých hlasů byl Federico Finchelstein, profesor na New School, který studuje historii a šíření fašismu. Jen několik dní poté, co Trump odmítl ustoupit, napsal Finchelstein úvodník ve Washington Post, v němž Trumpa přímo spojil s řadou předchozích autoritářů, kteří se drželi u moci, a pomohl Američanům představit termín auto-golpe (sebepřevrat). Byla to jedna z nejprozíravějších analýz amerických povolebních potíží – ospravedlněná zejména 6. ledna, kdy Trump pomohl povstalcům pokusit se násilně zvrátit výsledky voleb.

Nyní Finchelstein vydal na toto téma novou knihu, která se zaměřuje na to, co činí Trumpa a další nadějné autokraty, kteří povstávají po jeho boku, tak nebezpečnými. Finchelstein doufá, že se mu tak podaří prolomit definiční zmatek ohledně toho, čím Trump byl a stále je. Trump není, jak by si jeho příznivci představovali, jednoduše populista. Ale vzhledem k jeho neúspěchům 6. ledna a poté, co se neudržel u moci, také není klasickým fašistou, alespoň ne tak, jak je všeobecně chápán. Je spíše něčím jiným – něčím, co lze nalézt v názvu Finchelsteinovy knihy: Rádoby fašisté.

Tyto definiční prvky se mohou zdát banální. (Jaký je rozdíl mezi ženou uvězněnou za potrat nebo imigrantskou rodinou, kterou Trumpova politika rozdělila; je správné nazývat ho fašistou?) Ale jak Finchelstein obratně argumentuje, pouze při správné definici Trumpa – a správném pochopení jeho historického kontextu, amerického i jiného – můžeme skutečně pochopit hrozbu, kterou představuje, a orientovat se ve světě, do kterého vstoupil.

Velká část knihy je věnována definicím a identifikaci, kde skutečně leží hranice mezi populismem a fašismem. A je to pochopitelné; Od té doby, co se Trump v roce 2015 poprvé dostal na politické výsluní, se jeho oponenti nahlas dohadují, zda není fašista.

Finchelstein však není tak rychlý, aby tuto nálepku použil na Trumpa, a to ani téměř o deset let později. Fašismus je podle Finchelsteina "globální ideologie s oddělenými národními hnutími a režimy", ideologie, jejímž "primárním cílem" je "zničit demokracii zevnitř, aby bylo možné vytvořit moderní diktaturu shora". Fašismus zavedl "božskou, mesiášskou a charismatickou formu vedení, která chápala vůdce jako organicky spojeného s lidem a národem", a obecně "usiloval o vytvoření nového a epochálního světového řádu prostřednictvím . . . extrémního politického násilí a války". Fašismus se čtyřmi základními charakteristikami – politickým násilím, propagandou, xenofobií a konečně diktaturou – zapustil kořeny po celém světě po celé 20. století, nejen na místech, jako byl Mussoliniho Řím nebo Hitlerův Berlín.

Z této definice jasně vyzařují prvky trumpismu – stejně jako záznamy podobných vládců jinde, jako je brazilský Jair Bolsonaro a maďarský Viktor Orbán, v neposlední řadě pokud jde o křesťanské nacionalisty, kteří vnímají Trumpa jako zdroj boží odplaty proti domnělým nepřátelům. Přesto, tvrdí Finchelstein, Trump zatím nesplňuje všechny požadavky tradičního fašismu. I když jasně vybudoval základy politického násilí (v neposlední řadě přeměnil povstalce z 6. ledna v údajné mučedníky), propagandy a xenofobie, nebyl schopen vybudovat úplnou diktaturu. V tomto smyslu – a opět v podobném duchu jako Bolsonaro, Orbán nebo dokonce stále více vůdci, jako je indický Narendra Módí nebo salvadorský Nayib Bukele – je Trump prostě spíše aspirujícím fašistou než plně realizovaným. Jak píše Finchelstein, je "populistickým aspirantem fašismu" – nebo opět "rádoby fašistou".

V jistém smyslu je to téměř rozdíl bez rozdílu – a stěží se liší od toho, co tvrdí jiné knihy a autoři. (Není překvapením, že Trump by vedl diktaturu, kdyby mohl.) Ale jsou to právě Finchelsteinovy paralelní definice – tedy nastínění toho, co z člověka dělá populistu, spíše než přímo fašistu – co odlišuje Rádoby fašisty od hor předchozích analýz souvisejících s Trumpem. Finchelsteinova snaha vystopovat obrysy nejen fašismu, ale i populismu představuje nejzdařilejší intervenci knihy.

Finchelstein klade kořeny populismu do konce 2. světové války. Z trosek rozpadlých fašistických režimů vyrašily první výhonky moderního populismu – formy neliberální demokracie, která je závislá na volbách a přesto zaměřena na zbavení "politických menšin" základních práv, a to vše při "posílení sociální a politické polarizace" v celé zemi. Finchelstein píše, že populisté dosahují demokratické legitimity prostřednictvím svobodných (ne-li zcela spravedlivých) voleb – a pak tuto legitimitu využívají jako způsob, jak zavést "vysoce hierarchické vedení". "Populismus je zkrátka autoritářská forma demokracie," říká.

Finchelsteinova chronologie je přesvědčivá, neboť zasazuje vzestup moderního populismu do oněch režimů z dob studené války, které hledaly "třetí cestu" mezi nespoutaným kapitalismem a komunismem podporovaným Sovětským svazem. Ale není to to, do jakého času ji umístí, ale tam, kam ji umístí, co poskytuje nejcennější přídavek k rozhovorům o Trumpovi a fašismu. To znamená, že Finchelstein vystopoval tradiční populismus zejména do Jižní Ameriky, do regionu, jenž pomohl poskytnout caudillovský plán, který se Trump pokusil následovat – a do regionu, jehož dějiny Američané stále žalostně neznají.

Pro Finchelsteina je populistou Juan Perón, dlouholetý argentinský "silný muž". Zatímco Finchelstein, který se narodil a vyrostl v Argentině, uznává Perónovu roli v tamní vojenské juntě za 2. světové války a jako postavy, která později po válce "přivítala v Argentině mnoho nacistů a dalších fašistů", tvrdí, že Perónovo vedení nikdy nesklouzlo přímo k fašismu. Například Perón "jasně odmítl" pojem politického násilí. Perón navíc "podporoval a účastnil se" demokratických voleb, čímž pomohl uvolnit předchozí režim v zemi. Jak píše Finchelstein, Perón "chápal, že volby poskytují kritický zdroj politické legitimity". Perónismus "byl prvním hnutím, které se pokusilo adaptovat dědictví fašismu do nového demokratického rámce". Tím se "stal prvním příkladem moderního populistického režimu".

Perón však nebyl zdaleka sám. Lídři jako Getúlio Vargas v Brazílii, Rómulo Betancourt ve Venezuele a Víctor Paz Estenssoro v Bolívii – všichni populisté – "vytvořili novou formu politického režimu, která kombinovala demokracii s neliberalismem". Populistické režimy po celém kontinentu přísahaly na politické násilí, ale zároveň upevňovaly moc mezi sebou a spojenci – narušovaly demokracii (a odvracely komunismus), aniž by kdy zavedly státy jedné strany nebo despotické režimy, které vznikaly jinde. Rétorika vlád byla sice stěží inspirativní – v jednu chvíli Perón prohlásil, že "svět je rozdělen na dvě tendence: Lidovou a protilidovou", ať už to znamená cokoli –, ale i tak byly pravidelně testovány u volebních uren, a dokonce, stejně jako v případě Trumpa, byly odhlasovány.

Kniha Rádoby fašisté je jen stěží vyčerpávajícím rozborem takového jihoamerického populismu. Ale je to – a to je možná skutečná síla samotné knihy – připomínka, že mentální modely Američanů pro moderní populismus, a dokonce i pro fašismus samotný, až příliš často přicházejí s eurocentrickým sklonem. Namísto toho, aby se rozhovory o populismu a fašismu soustředily výhradně na Hitlerovo Německo nebo Mussoliniho Itálii, Finchelstein je úspěšně přeorientovává mnohem američtější optikou (v tom smyslu, že pocházejí ze západní polokoule). Finchelstein také přeorientovává fašismus mnohem američtější optikou (ve smyslu Spojených států amerických) tím, že poukazuje na skupiny jako Ku Klux Klan jako na druh protofašistických milicí, které později inspirovaly fašisty jinde.

To je možná důvod, proč Finchelstein, na rozdíl od mnoha jiných, okamžitě rozpoznal Trumpův nedostatek ústupků po volbách v roce 2020 jako to, čím byl. S mnohem hlubší obeznámeností s historií populismu na západní polokouli dokázal hbitěji rozpoznat potenciální fašismus na obzoru – a to, jak se postavy Trumpova typu potácely od tradičního populismu k potenciálnímu fašismu.

A je to právě Jižní Amerika, která je domovem auto-golpe, které se vychýlilo od populismu k diktatuře. Ať už za Juana Maríi Bordaberryho v Uruguayi, Alberta Fujimoriho v Peru nebo Nicoláse Madura ve Venezuele, usazení populisté, kteří si uvědomili, že jejich vláda brzy skončí, využili svých pravomocí k tomu, aby jednou provždy zadusili demokracii ve svých domovských zemích. O to vše se samozřejmě Trump pokusil po volbách v roce 2020.

A o to vše se pokusí znovu, až se vrátí do úřadu.

Finchelsteinova kniha není bez chyb, na méně než 200 stranách se v ní vyhýbá mnohým prvkům a příkladům fašismu. Nejkřiklavější je, že se téměř vůbec nezabývá jednou z nejpalčivějších otázek týkajících se definice moderního fašismu: Zda se režim Vladimira Putina v Rusku kvalifikuje jako fašistický, nemluvě o tom, jaké důsledky by měla taková realita. Putinovo Rusko je koneckonců diktátorský režim postavený na historických křivdách, oddaný revanšistickému imperialismu, vedený mužem přesvědčeným o svém vlastním mesianismu – a v tomto smyslu se Hitlerovu modelu podobá mnohem věrněji než Trump.

Ale možná je to rozhovor na jinou knihu. Protože právě teď, kdy do amerických voleb zbývá méně než šest měsíců, touží americký rádoby despota znovu převzít moc ve Washingtonu – tentokrát bez potřeby sebepřevratu. Je na samotných Američanech, aby se rozhodli, zda chtějí Trumpovi jako potenciálnímu fašistovi nabídnout příležitost, aby konečně dostal, co chce.

Zdroj v angličtině: ZDE

