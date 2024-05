Německo: Ministerstvo obrany prohrává boj o peníze

17. 5. 2024

čas čtení 8 minut

Borisi Pistoriovi hrozí problémy. V boji o peníze a se svými plány vyvolává pohoršení, upozorňují Matthias Gebauer a Marina Kormbaki. Borisi Pistoriovi hrozí problémy. V boji o peníze a se svými plány vyvolává pohoršení,

Boris Pistorius už toho má očividně dost. Dost bylo kritiky, která se na něj v těchto dnech valí. Spolkový ministr obrany ve středu večer vystoupil na slavnostním ceremoniálu u příležitosti 75. výročí NATO v Berlíně. Využil příležitosti, aby objasnil několik věcí. Aby čelil svému kritikovi. Tady, jak říká rodák z Osnabrücku, ve svém obývacím pokoji, v dolnosaském zemském zastupitelstvu.

Neustále musel číst, že z jeho prestižního projektu, stálého umístění bojové brigády v Litvě, nic nevzejde. "Typická německá malomyslnost," jízlivě se vyjádřil muž SPD. A ujišťuje: "Tato brigáda tam bude v roce 2027."

Zdůrazňuje, že Německo letos investuje dvě procenta své ekonomické síly do obrany, jak požaduje NATO. Dívá se na publikum se zachmuřeným výrazem. Už vidí tázavé pohledy, říká Pistorius. Pak se opičí po stěžovatelích: "Ano, a co příští rok?" Pauza. "Taky," zasyčí Pistorius.

Ve středu večer je vidět ministr obrany v obranné bitvě.

Pistorius je pod tlakem. Sociální demokrat, pro kterého bylo od jeho překvapivého vstupu do vlády téměř před rokem a půl všechno překvapivě snadné, se najednou zdá být napjatý a vyhublý. V současné době se mu nedaří a je stále více v defenzivě.

Není to proto, že by Pistorius obtěžoval voliče svým neustálým napomínáním, že země musí být "připravená na válku". Naopak, Pistorius je stále zdaleka nejpopulárnějším politikem semaforové koalice.

V rámci vládní koalice má však stále obtížnější pozici. Vypadá to, jako by neplnili jeho požadavky; jako by se jeho priority odrazily od dvou kolegů z kabinetu, na jejichž dobré vůli je závislý: Kancléře Olafa Scholze (SPD) a ministra financí Christiana Lindnera (FDP).

Scholz si očividně nic moc nemyslí o Pistoriově energické podpoře nového modelu branné povinnosti. To se příliš neslučuje s mírovou metaforou SPD, s níž kancléř doufá, že získá body v kampani před volbami do Evropského parlamentu. V úterý během návštěvy Švédska dal Scholz jasně najevo, že velkému projektu svého ministra nepřikládá příliš velký význam. Citace předsedy vlády: "Je to zvládnutelný úkol, který musíme v Německu zvládnout."

Pistorius je na mezinárodní scéně přehlížen.

Lindner zase blokuje Pistoriův požadavek na zvýšení obranného rozpočtu, který v současné době činí kolem 52 miliard eur, o zhruba 6,5 miliardy eur v příštím roce. Pistorius varuje, že bez tohoto plusu hrozí "zmrazení zbrojení". Jinými slovy, že by nemohly být uskutečněny žádné další nákupy zbraní nad rámec dosud plánovaných projektů, na kterých je Bundeswehr naléhavě závislý. Jde o nové fregaty a tanky, kterými chce Pistorius vybavit samotnou bojovou brigádu v Litvě.

Málokdo v SPD a Zelených stále doufá, že se mu podaří přesvědčit Lindnera a FDP, aby uvolnili dluhovou brzdu. Aby však zvýšil své šance na navýšení rozpočtu navzdory dluhové brzdě, zeptal se Pistorius právníků, zda má obranná kapacita země ústavní status a mohla by být tedy z dluhové brzdy vyňata. Na ministerstvu obrany vznikl narychlo napsaný čtyřstránkový dokument, který formálně ani obsahově neodpovídá právnímu názoru.

"Nemusím to tady dělat"

Dopis podporuje tezi, že výdaje na obranu by měly být vyňaty z dluhové brzdy; našel si cestu do médií, zranitelný a nedopečený ve své argumentaci. Ministr se zřejmě cítil nucen uvést věci na pravou míru brzy poté, a to článkem v Handelsblattu. Pistorius v něm píše, že dluhová brzda musí "ustoupit základní povinnosti státu poskytovat bezpečnost".

Když Pistorius v úterý ráno přijal politiky z řad obranných a rozpočtových frakcí na pravidelné "svačině v oblasti obranné politiky", okamžitě pocítil frustraci liberálů. Rozpočtový expert FDP Karsten Klein ho obvinil, že údajným právním názorem a textem rozpočtu v Handelsblattu poškodil svou vlastní důvěryhodnost, dokonce i pověst semaforové koalice jako celku.

Pistorius se proti tomu hlasitě postavil a obhajoval potřebu rostoucího rozpočtu na obranu. Není to o něm, ale o Bundeswehru. Za svým slovem si stojí.

"Tady to dělat nemusím," volal na skupinu, jak informoval deník "Süddeutsche Zeitung". Podle účastníků Pistorius nadále hovořil o nezbytných zbrojních projektech. Mezitím si však zřejmě uvědomil výbušnou sílu této věty a vrátil se k ní: Nebyla to hrozba rezignace.

"Svačina v oblasti obranné politiky" s ministrem je považována za důvěrný okruh, ze kterého obvykle nic neunikne. Proto se tam lidé odvažují mluvit otevřeněji než při jiných příležitostech. Také Pistorius, který má sklony k určité impulzivitě a také rád čas od času pronese nějakou neformální poznámku. Pro něj byl výstup pravděpodobně spíše malým výbuchem hněvu, útokem v nelítostné slovní bitvě, a vlastně ne hrozbou rezignace.

Ztratil ministr zájem?

Přesto tato věta zasáhla politický Berlín. Spekuluje se: Je Pistorius odpočítán? Ztratil on, který kdysi nastoupil do úřadu s oznámením, že se o tuto práci opravdu uchází, zájem?

"Prohlášení bylo všechno, jen ne vážné," řekl Spiegelu rozpočtový expert SPD Andreas Schwarz. "Každý, kdo zná Pistoria, ví, že se chce o svou službu starat s velkým nasazením ještě dlouho a že tato věta byla vyřčena pouze v žertu," zdůrazňuje Schwarz.

Nikdo z semaforové koalice nicméně nepopírá, že tento malý výbuch svědčí o tom, jak velkému tlaku je ministr v současné době vystaven.

Pistorius opravdu nemá moc důvodů k vtipkování. Lidé, kteří ho v těchto dnech viděli, říkají, že kancléřova hanlivá poznámka o branné povinnosti ho trápí. Oba se měli sejít ve středu, Pistorius s kancléřem probral své první, stále ještě velmi hrubé představy o modelu branné povinnosti. Skutečnost, že nad tím Scholz veřejně mávl rukou už o den dříve, je hrubá facka.

A spor o rozpočet, který uvízl na mrtvém bodě, hlodá i v Pistoriovi. Loni ještě čerstvý ministr požadoval navýšení svého obranného rozpočtu o deset miliard eur, ale dostal jen o 1,7 miliardy více. Pokud by růst jeho rozpočtu opět výrazně nedosáhl cíle, který si stanovil, mělo by to důsledky pro Pistoriovu autoritu a jeho pověst politické těžké váhy v Scholzově kabinetu.

Začátek týdne připomínal pro Pistoria nedobrovolnou studenou sprchu. Až do sobotního rána byl na služební cestě v Severní Americe, kde svět vypadal úplně jinak. Jeho americký kolega Lloyd Austin ho ve Washingtonu zahrnul chválou za zlomový bod v praxi, za dosažení dvouprocentního cíle výdajů na obranu.

Na proslulé Univerzitě Johnse Hopkinse, jedné z líhní amerických diplomatů, přednesl Pistorius vojensko-politický projev, v němž představil Německo nejen jako spolehlivého hráče, ale také jako globálního hráče. Cíl německých výdajů na obranu odhadl na 3 % namísto téměř 2 %.

Vystoupení na elitní univerzitě se doma dostalo na titulní stránky novin. Deník Bild nadšeně psal o "Pistoriově doktríně", kterou ministr předložil bez konzultace s kancléřem. Die Zeit se rozplýval, že ministr pronesl přesně takový projev, jaký by se od kancléře Zeitenwende očekával.

Scholz však nyní, jen pár dní po vystoupení daleko od domova, odbyl jeden z nejdůležitějších ministrových projektů, brannou povinnost, několika neformálními větami.

V nadcházejících dnech bude mít Pistorius v sázce hodně, možná i pověst úspěšného činorodého politika. Ve čtvrtek má schůzku s ministrem financí Christianem Lindnerem. Oba si nyní chtějí osobně promluvit o obranném rozpočtu.

Zdroj v němčině: ZDE

