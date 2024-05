Putinovi stačí nic nedělat, rozložíme se tu sami

17. 5. 2024 / Jan Molič

čas čtení 14 minut



Den poté - a mediálně už není Fico zajímavý. Jenže by být měl, protože to co se stalo, se zdaleka netýká jen středy a čtvrtka. Ano, přátelé, máme pátek a za chvíli se dozvíte pravdu (c), o níž se mlčí (c). Pravda, ta totiž stojí mimo detaily, kterých si v době, kdy se věc děje, sotva někdo všímá. Proč a jak se něco stalo, lze odhalit tím způsobem, že se začneme zabývat zájmy na té či oné straně; čeho kdo může dosáhnout z dlouhodobého hlediska. To je asi jediná optika, která podá aspoň hrubý odhad skutečnosti, protože to co je na první pohled zřejmé, je určeno těm, kteří moc nepřemýšlejí.



Je oficiální pravda pravdou?



Střelec, dokonce prý dřívější agent StB. Možná dosud agent v záloze, který už ve svých letech neměl co ztratit. Na jednom dezinfowebu se pár hodin po atentátu objevila fotka spisu s jeho jménem - kdo ji našel a co že tak rychle? Dále, držitel zbraně, profík, kterému se přesto nepovedlo zabít ani třemi ranami zblízka. Vlastně ani dle svých slov zabíjet nechtěl. Tak co chtěl? Motivy nejasné, navíc s přihlédnutím k jeho životu protichůdné. Pak se objevilo útržkovité video se střelcovým doznáním. Kdo ho natočil a jak? Přes informační embargo? (které samo o sobě je podivné) Pak podivně se chovající ochranka. A vůbec podivně vypadající místo činu - žádné záběry krve, kromě krve na tváři střelce. Lidé se nerozutekli, no asi měl tlumič...



Atentát ale může mít prosté vysvětlení: střelci prostě hráblo. Občas se stávají i takové věci. Třeba dnes prý vyhrál ve francouzské loterii pár, který vsadil téměř shodná čísla. Nehledejme za vším hned konspirace. V mnoha případech za selhání může obyčejný lidský element.



Nicméně jsem paranoik, a tak je mi jasné, že si to udělali sami. Obětovali nejlepšího koně své stáje - rozumějte ruské stáje - kdo jiný by toho byl schopen než sami Rusové? Všechno tohleto mlžení je jim podobné. Žádná přímočarost, ale zasít pochybnosti, rozšířit stovky protichůdných zpráv. Člověk se kvůli tomu dočte, že střelec byl součástí Rusko obdivující skupiny a zároveň vedle měl vykřikoval Sláva Ukrajině. Aby se v tom prase vyznalo!



Jenže ono je to docela jedno - a toho si možná právě nikdo nevšiml. V záplavě detailů se docela utopí to, o co jde doopravdy. Tahle "hra" nemusí mít jen první a druhý plán, nýbrž i třetí a čtvrtý.



--



Byli to Američani?



Ještě než se dostanu k tomu o co jde, vraťme se k motivům činu. Dezinfo scéna se atentátu okamžitě chytla a promptně obvinila Západ, že mu šlo o likvidaci Fica. Slovensko má být klíčové ve vztahu k Ukrajině, potažmo dodávce zbraní na Ukrajinu. (Jako by jeho krátká hranice byla jediná, kudy se na Ukrajinu dá dostat. Světo-centrističtí jako obvykle.)



Selská logika praví: nebude-li Fico -> nebudou zbraně -> nebude problém -> bude mír. Jasné jako facka. Selský lid sežral první plán i s navijákem, aspoň dle diskusí na netu.



Američani, pravda, nevynikají hrou v šach. Obykle přímočaře hledají přehledné zástupce osy zla, a to nejen v hollywoodské produkci, nýbrž i v realitě (Saddám Husajn, Usama bin Ladin, Muammar Kaddáfí). Aby je pak odstranili jako James Bond nebo naivně někam naházeli bomby s pocitem, že tím tam ten problém vyřeší a zasejí demokracii. (Jak se trefně říká v seriálu Kosmo, "Bylo provedeno několik vrtů a zjistili jsme, že je ohrožena demokracie.")



Dalo by se spekulovat, že Američané přiměli slovenskou tajnou službu udělat atentát na pana Fica, dokud tam ještě mají vliv, který jim právě Fico hodlal omezit pomocí likvidace "neziskovek" a vůbec celého aparátu, jenž je dosud spíše prozápadní.



Ovšem čeho by tím Američané dosáhli z dlouhodobého hlediska? Pokud pan Fico přežije - a nejspíš ano, neboť lékaři dnes dovedou i hradní zombie vskřísit - navíc střelcův záměr prý ani nebyl pana Fica zabít, pak z toho vyjde jako Mučedník. Mučedník s bianco šekem prosadit jakékoli autoritářské reformy včetně likvidace amerických neziskovek i ziskovek.



Že by Američani byli opravdu tak blbí, aby atentát provedli jen napůl, záměrně jen napůl, a nespočítali si co bude následovat? Naivní a přímočaří jsou, ale až tak snad ne. Mají své zájmy, ale minimálně i Trump umí do pěti počítat. Minimálně do tří.



--



Byli to Rusové?



No konečně! To jsem chtěl celou dobu sdělit: každému musí být jasné už podle nadpisu, že ve finále obviním pana Putina.



Nejzásadnějším "prospěchem", který atentát způsobil a ještě způsobí, je ovšem rozvrat normální politické debaty nejen na Slovensku, s potenciálem přelít se do Česka nebo dalších států v EU. Na co víc pan Putin čeká než abychom se rozhádali a rozpadli? (na takzvaně suverénní částice)



Jenže pan Putin se ani snažit nemusí, k tomu rozpadu máme nakročeno sami. Rusko vůbec nemuselo za atentátem stát.



Vlastně detaily toho, kdo konkrétně atentát provedl, nejsou důležité. Cíl, výsledek, ten jediný se počítá.



--



Nyní přichází Pravda (c)



Můžu si o EU i o naší "demokracii" a západních "hovnotách" myslet svoje (a taky si to myslím). Můžu si myslet svoje o kultu pivaře Vaška Havlů, sametové pseudorevoluci, o vší pravdě a lásce, nad níž zvítězily peníze a závist. Můžu si myslet svoje o lidských právech, zatímco právě probíhá humanitární bombardování Gazy. Můžu si k tomu zapnout Eurovizi, přehlídku toho nejšílenějšího, o čem se ani slovenskému homosexuálovi Andymu Warholovi nesnilo.



Pan Putin má pravdu když tvrdí, že Západ je prohnilý. Jenže pořád toto vše lze na Západě kritizovat. Není natolik prohnilý, jak se o něm tvrdí. Společenská debata byla dosud jakž takž na úrovni a i teď jde kritizovat mocipány, aniž by za to hrozilo vězení nebo pády z oken. Lze jít do politiky a postavit se i vlivným. Ještě pořád lze i ty vlivné vyměnit, byť si člověk musí čtyři roky počkat a výsledek nemá jistý. A ještě pořád lze chodit po ulici beze zbraně.



Tohle všechno může skončit, pakliže se podaří zasít rozkol. A to je oč tu běží. Zasít rozkol.



Je potřeba začít přemýšlet nejen v prvních, ale i v druhých a třetích plánech, chceme-li pochopit, o co jde. Je taky nezbytné přiznat si realitu, že válka není jen kdesi na Ukrajině, ale probíhá i na Slovensku a v Česku a probíhá všemi hybridními způsoby, atentát nevyjímaje. (My prý ale dosud neválčíme, to jen Ukrajinci na Ukrajině. Podobně v Rusku se prý také neválčí, nýbrž speciálně vojensky operuje - postmoderní hybridní neválka - Andy Warhol hadr.)



Je nakonec lhostejno, kdo za atentátem stál, zda ta či ona strana - nebo žádná. I kdyby šlo jen o pomatenou mysl střelce, situaci beztak všechny strany využijí. I kdyby to bylo úplně jinak, je to lhostejno, protože cíl - rozpad zevnitř - to podpoří. Cíl je alfa omega a opakuji ho ještě jednou: v této válce jde o to, abychom se rozložili zevnitř.



Všechno je dnes nějaký mix polopravd a pololží, přesně jak stojí psáno v Protokolech. I ty jsou částečně pravdivé a částečně lživé. Oproti dřívějším válkám máme válku hybridní, rozplizlou. Jak psal Orwell, válka je mír. Pojmy ztrácejí významy. Vše důležité se utopí v záplavě informací pravdivých i fake.



Rozplizlé je to do té míry, že každý si tvrdí něco jiného, třeba kdo válku začal (bylo to 24. února 2022? Nebo na Majdanu v listopadu 2013? Nebo při Oranžové revoluci 2003? Nebo za to může Lenin? Nebo papež?)



Všechno to ale pořád sleduje ten jediný cíl: nahlodat nás a rozložit zevnitř.



Pravda není nikde vytesána explicitně do kamene, natož aby ji zdarma (či za 79 Kč bez reklamy) psali na Seznamu, Novinkách, ČT24, Zvědavci, AC24 nebo Aeronetu.



Rozhodně neplatí, že když západ lže, tak východ má pravdu. Neplatí ani opak, že když východ lže, tak západ má pravdu. Lžou všichni, nebo aspoň překrucují, přesto pravda jako taková někde existuje.



Možná jsem zmanipulován, aspoň si uvědomuju, že se mohu mýlit a je klidně možné, že prozřu a obrátím o 180 stupňů. Zjistím, že jsem celou dobu podporoval špatnou stranu. Třeba se právě toto stalo dotyčnému střelci, který otočil zbraň proti Ficovi, přestože ho podle všech informací do té doby uznával. Třeba byl opravdu jen osamělý vlk a řekl si, že Hitlera měli tehdá zlikvidovat už na začátku, a jelikož se náhle začal domnívat, že Fico je nový Hitler, tak to udělal. Ale vždyť je to fuk. Cíl je: rozklad zevitř a ten se daří a díky tomu co se stalo, se bude dařit ještě víc.





Závěrem



Když už se člověk snaží vidět věci v souvislostech, když už identifikoval cíl i připustil že jsme ve válce - tak se má snažit cíl neutralizovat.



Proto prosím, nenechme se rozložit. Západ je sice shnilý, ale opět z toho nevyplývá, že by u sousedů tomu bylo jinak. Hnije to všude. Zvláště tam, kde se s tím člověk nesnaží nic udělat. (Podívejte se na film Burak. Tohle nechcete, že?)



Nebylo by lepší vzít konečně věci do vlastních rukou, najít opravdu tu suverenitu, a něco s tím dělat? Nelézt do zádele ani na východě ani na západě a zkusit ten shnilý západ opravit? No je to jistě naivní, ale podobně naivní by bylo se domnívat, že východní model by byl lepší a snáze opravitelný.



Myslím si, že pan Putin a jeho nohsledi oslovují toliko lidí proto, že pan Putin má oproti západním politikům aspoň strategii. Ví čeho chce dosáhnout na Ukrajině, říkal to už dávno. Západ naopak neví, jak konkrétně si představit ani co má být výhra ani jak vyhrát. Podle západní vlažnosti by jeden pochyboval, zda vůbec vyhrát chce. Čili "strategie" ad-hoc.



S panem Putinem v mnohém souhlasím, přiznávám se. Jenže lepší společnost za nás ani pan Putin nevytvoří. Není žádný mesiáš, který by nastolil nějaké "líp". Všechny tyhle "lípy" jsou jenom dětské sny nedospělých dospělých, kteří pravidelně každé čtyři roky uvěří, že teď už to konečně vyjde - a vono zase nic. Když nás prý teď "zradil Západ", tak nás určitě přivítá východ. Jako u blbých na dvorečku.



Pan Putin má pravdu také třeba v tom, že nade vším stojí přírodní zákon. Všichni asi selským rozumem cítíme, že ten zákon zní: silnější pes m*dá. Doplnil bych ho ale, že jako lidé máme na výběr: buď se podřídit přírodnímu zákonu nebo se mu postavit. Svou realitu si člověk tvoří sám. Příroda ho sice omezuje, ale člověk se přírodnímu zákonu příčí už od doby, kdy začal přemýšlet v jeskyni.



Rozkol, shnilost západu, ta se dá porazit vizí něčeho lepšího. Vizí by mohlo být, jít za něčím vyšším než je momentálně západní honba za penězi. Za něčím vyšším než je východní kult silnějšího psa. Politici, kteří umějí říkat jenom Ne! Pryč! Proti! - ti nejsou vizionáři. Ti nemají strategie.



V prvé řadě si proto všímám politiků, kteří se a) snaží zasívat rozkoly a b) mají strategie. Třeba včera snad nebyl jediný politik, který by se k atentátu nevyjádřil a zároveň si nepřisadil: To oni! (Nejvíc asi pan Rajchl. Měl jsem z jeho plamenného textu pocit, že u příštích voleb, až budu zase volit mezi menším a větším zlem, bude to menší zlo - Babiš s Okamurou.)



Řešením by bylo jít do politiky. Snadno se to říká, když člověk nemá čas. Jenže pokud si čas nikdo neudělá, tak ve finále nebude s koho volit a můžu si nakrásně stěžovat, že tam jsou jenom Rajchl s Babišem a Fialou, a v úplném finále se to tu rozloží samo. Pan Putin dosáhne svého, stačí když si počká, ten čas narozdíl od nás má.



Takže vlastně neobviňuju ani tolik Rusko jako západní zaslepenost mamonem a neschopnost jít za něčím vyšším, která by znemožnila špatným politikům vyrůst. Obviňuju naše lidi za neochotu podílet se na chodu společnosti, která se projevuje bohužel na všech úrovních. Jako by heslo "kdo neokrádá stát, okrádá rodinu" bylo správně? Teprve až tohle opravíme, až naši politici nebudou kopat za sebe ale za celek, bude západ inspirací třeba i pro východ. Je ale klidně možné, že mezitím to tady shnije od jádra jako to nablyštěné jablko ze supermarketu.



