"Můžeme udělat krevní test a zjistit, na co zemřete"

17. 5. 2024

čas čtení 12 minut

Vědec zkoumá omlazující potenciál mladé krve a vytvořil systém, který vypočítává stáří každého orgánu a varuje, pokud předčasně stárne, píše Nuňo Domínguez. Vědec zkoumá omlazující potenciál mladé krve a vytvořil systém, který vypočítává stáří každého orgánu a varuje, pokud předčasně stárne,

Molekulární biolog Tony Wyss-Coray (60) je ponořen do záhad krve více než deset let. Profesor neurologie na Stanfordově univerzitě studuje omlazující potenciál určitých složek krve mladých jedinců. Ukázal, že transfuze mají revitalizační účinek, zejména na mozek, a potvrdil to u pacientů s Alzheimerovou chorobou, i když tento výzkum byl pozastaven kvůli nedostatku financí. V tomto rozhovoru Wyss-Coray vysvětluje své nejnovější poznatky, jako je krevní test, který určuje stáří každého z našich orgánů a vypočítává riziko předčasného úmrtí.

Otázka. Řekl jsi, že pramen věčného mládí je v každém z nás, ale že časem vysychá. Jak to myslíš?

Odpověď. Složení krve se s přibývajícím věkem dramaticky mění. Můžeme vzít mladou krev a vložit ji do starého člověka a omladit ho. To naznačuje, že to, co je v nás, když jsme mladí, může udržet tělo mladé, ale že to s věkem ztrácíme. Kdybyste mohli někomu neustále dávat mladou krev, jeho tělo by nestárlo tak rychle.

Otázka. Řekl jste, že stárneme ve vlnách. Co to znamená?

Odpověď. Stárnutí není lineární. Existují bílkoviny charakteristické pro mládí, jejichž přítomnost narůstá od okamžiku, kdy se narodíme, až do dosažení středního věku; a další spojené se stárnutím, jejichž hladina začíná stoupat v poslední třetině života. Kolem 40. roku života vidíme velkou změnu. Pak dojde ke stabilizaci, pak k další velké změně v 60 letech a nakonec k velkému vrcholu v 80 letech, kdy většina z nás zemře. Celý tento proces je charakterizován typem proteinů, které cirkulují v krvi.

Otázka. Nedají se ty vlny zastavit?

Odpověď. Ne, protože nevíme, jaké jsou spínače, které nás nutí měnit fázi. A co víc, nevíme, zda jsou tyto molekuly odrazem stárnutí organismu, nebo jsou za něj zodpovědné. Mluvíme o tisících různých molekul. Pro každou z nich by musel být proveden experiment, což je komplikované.

Otázka. Bylo však vidět, že mladá krev omlazuje orgány.

Odpověď. Existovala studie vedená Tomem Randem [výzkumník na Stanfordově univerzitě], která ukázala, že mladá krev omlazuje svalové kmenové buňky. Když zestárnete, svaly se přestanou regenerovat, protože kmenové buňky přestanou dělat svou práci. Tento experiment prokázal na myších, že mladá krev reaktivuje svalové kmenové buňky. Působí také na další tkáně, jako jsou krvetvorné buňky, které tvoří imunitní systém. Něco podobného jsme viděli i v mozku. Dalším zajímavým pozorováním je, že s věkem dochází k nárůstu zánětů v celém těle a zdá se, že mladá krev také snižuje zánět.

Otázka. Proč?

Odpověď. Nevíme. Nemyslím si, že je to prostřednictvím kmenových buněk, ale spíše aktivním účinkem krevních bílkovin. Víme také, že odběr plazmy staršímu jedinci je prospěšný, protože tělo pravděpodobně časem akumuluje toxické faktory.

Otázka. Vy a další skupiny testujete tyto účinky u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Co bylo dosud pozorováno?

Odpověď. To, co lidé zkoušeli, je odebírat plazmu starým lidem a pak jim dávat mladou plazmu. Stejný postup, aferéza, se používá v případech, kdy není jasné, jakým onemocněním pacient trpí, například autoimunitní onemocnění, nebo také chronický únavový syndrom. To se zdá být prospěšné.

Otázka. Jaké výsledky byly pozorovány u Alzheimerovy choroby?

Odpověď. Grifols provedl studii fáze 2-3 před několika lety. Ukázalo se, že to má pro pacienty jasný přínos. Ty, které jsme dělali se společností Alkahest, kterou jsem spoluzakládal, nebyly tak přesvědčivé kvůli malému počtu pacientů; ale ty od společnosti Grifols, s dvojitě zaslepenou a kontrolovanou studií, vykazovaly jasné zlepšení. Nebylo však dosaženo žádného pokroku.

Otázka. Proč?

Odpověď. Protože Grifols nemá peníze. Během pandemie měli spoustu problémů a pak žádali o spoustu levných půjček od Evropské unie a bank. Úrokové sazby šly nahoru a teď mají hodně dluhů. Byli také obviněni ze špatných obchodních praktik. Nemají peníze na to, aby pokračovali ve zkouškách. Dalším velkým problémem je, že na tom nemohli vydělat peníze. Grifols se věnuje prodeji plazmy a jedná se o relativně levný produkt. Jak by si mohli účtovat pětkrát více za to, že ho podávají lidem s Alzheimerovou chorobou?

Otázka. I kdyby se to změnilo v léčbu, říkáte, že by to pravděpodobně nebylo možné provést, proč?

Odpověď. Protože přínosy byly pozorovány nejen u lidí s Alzheimerovou chorobou, ale i s jinými nemocemi. Sarkopenie [ztráta svalové hmoty], srdeční onemocnění. Miliony lidí by mohly být léčeny plazmou a bylo by to prospěšné. Problém je v tom, že by nebylo dost plazmy na léčbu všech. Existují bohatí lidé, kteří platí za transfuze plazmy, a dělali to dávno předtím, než se to všechno vědělo.

Otázka. Jsou tyto léčby spolehlivé?

Odpověď. Ne. Má to pravděpodobně nějaký přínos, ale existují pouze neoficiální případy zlepšení celkového zdravotního stavu a také v poznávání. Ve skutečnosti takto vznikl Alkahest. Finanční prostředky poskytla bohatá hongkongská rodina. Hlava rodiny měla Alzheimerovu chorobu. Dostala transfuzi, protože měla také rakovinu. Jeho vnuk si uvědomil, že pokaždé, když jeho dědeček dostal transfuzi, vrátila se mu paměť a on s ním mohl znovu mluvit. Byl to on, kdo poskytl finanční prostředky. (Zakladatelem byl Chen Din Hwa, miliardář čínského původu, který zemřel v roce 2012. Poté, co jeho příbuzní viděli mimořádné účinky transfuzí, poskytli finanční prostředky na vytvoření Alkahestu. Společnost získala společnost Grifols v roce 2020].

Otázka. Existuje nějaký jiný způsob, jak tuto situaci odblokovat?

Odpověď. Doufejme, ale je to velmi složité. V plazmě jsou desítky tisíc proteinů a mezi nimi jsou stovky tisíc různých variant. Nevíme, které z nich potřebujeme. Zde se vracíme k problému přírodní fontány mládí. Je možné, že omlazující proteiny, které máme v krvi, jsou v jiné konformaci, než kdybychom je syntetizovali v laboratoři. Pokusy na zvířatech by musely být provedeny pro každou z nich, ale je to obrovská a velmi nákladná výzva; mluvíme o asi 10 000 molekulách. V současné době existuje mnoho společností, které se zaměřují na identifikaci některých z těchto omlazujících faktorů.

Otázka. Mohly by být přeměněny v lék?

Odpověď. Je to složité. V Evropské unii, ve Spojených státech, prakticky v jakékoli geografické oblasti, je obvykle schválena jediná sloučenina, určitá molekula. Pokud potřebujeme koktejl řekněme 10 proteinů, jak to uděláme? Testujeme každý z nich samostatně ve studiích na pacientech? Jak víme, že těch 10 je lepších než jen pět? A co je ještě horší, nic nebrání konkurentovi, aby vám ukradl nápad, protože mluvíme o proteinech, které jsou v plazmě. Existuje mnoho problémů, které je třeba vyřešit.

Otázka. Jste pesimističtí?

Odpověď. Ne. Myslím si, že navzdory všemu se dočkáme nějaké léčby tohoto typu, možná v příštích 10 letech. Protože dokážeme jasně identifikovat faktory, které jsou prospěšné pro něco konkrétního. Nemusí mít tak příznivý účinek na úrovni celého těla, ale přesto jsou užitečné. A pak známe velmi negativní faktory, které bychom mohli neutralizovat. Možná je tato možnost nejschůdnější.

Otázka. Vraťme se ke stárnutí. Je mi 44 let, ale mému mozku nebo srdci už může být 55. To zvyšuje riziko, že budu trpět Alzheimerovou chorobou nebo předčasně zemřu, na velmi vysokou úroveň, dokonce více než kouření?

Odpověď. Přesně tak. Riziko úmrtí, pokud máte velmi staré srdce, je pětkrát vyšší než kouření. Ale to jsou vzácné případy. Většina lidí má na svůj věk poměrně upravené orgány.

Otázka. Jak poznáte stáří jednotlivých orgánů?

Odpověď. Některé bílkoviny pocházejí z konkrétních orgánů a poskytují nám informace o jejich zdraví. Množství těchto bílkovin ve vaší krvi může být normální pro váš věk nebo vlastnosti lidí mladších nebo starších než vy. Tímto způsobem můžeme odhadnout přibližný věk vašich orgánů. To mě přivádí k otázce, zda nemoci nejsou ničím jiným než odrazem stárnutí. Pokud vaše srdce příliš zestárne, v určitém okamžiku vám řeknou, že máte srdeční onemocnění. Pokud je to váš mozek, dostanete Alzheimerovu chorobu. Není jasné, proč se zdá, že většina lidí vykazuje pouze jeden orgán s tímto zrychleným stárnutím.

Otázka. Funguje to i naopak, může mladší orgán omladit ty ostatní?

Odpověď. Pokud máte mladý mozek, budete žít déle. Pokud máte také mladý imunitní systém. Není jasné, zda se jedná o omlazující účinek, nebo jednoduše o to, že vás účinný imunitní systém chrání před onemocněním. Je to věčná otázka příčiny a následku. Je to genetické? Jak moc k tomu přispívá životní styl a strava? Nevíme.

Otázka. Orgánem, který představuje největší riziko smrti, pokud je starší než obvykle, je mozek, proč?

Odpověď. Není to jasné. Možná proto, že tento orgán reguluje v těle mnohem více, než si myslíme. Samozřejmě řídí produkci hormonů, které působí na celé tělo, ale pravděpodobně i další faktory, které regulují fungování jiných orgánů.

Otázka. Jedna z vašich posledních studií byla založena na 50 000 pacientech z britské Biobanky. Již tak značný počet případů. Co je potřeba k tomu, aby bylo možné tyto poznatky přenést do medicíny?

Odpověď. Musíme studovat lidi před a po konkrétním zákroku a zjistit, jak jejich orgány reagují. K tomu je třeba provést longitudinální studie, tedy více vzorků mnoha pacientů, aby se potvrdilo, zda je tato intervence skutečně účinná.

Otázka. Když máme k dispozici data od mnohem většího počtu pacientů a analytickou sílu třeba díky umělé inteligenci, jak daleko můžeme zajít?

Odpověď. Pravděpodobně můžeme udělat krevní test na člověku středního věku a vědět, čím onemocní, a vypočítat, kdy zemře.

Otázka. To je docela děsivé.

Odpověď. Pouze v případě, že s tím nemůžete nic dělat. Ale tak tomu v medicíně bylo vždycky. Potřebujeme vědět, kdo je nejvíce ohrožen. Například vysoký cholesterol a infarkt. Dříve existovaly celé rodiny, ve kterých všichni umírali na srdeční problémy v 50 nebo 60 letech. Později se zjistilo, že to bylo způsobeno určitými genetickými mutacemi a studie v této populaci pomohly ukázat, že kontrola cholesterolu je dobrá pro každého.

Otázka. Co když analýza říká, že to, co je velmi staré, je mozek?

Odpověď. To je horší, protože se nedá moc dělat. I když poprvé existují léky, které se zdají mít malý pozitivní účinek proti Alzheimerově chorobě. Nyní provádíme klinické studie s pacienty, aniž bychom znali stáří jejich orgánů, a mnohokrát léky nevykazují účinnost. Ale co kdybychom ho zavedli u pacientů, jejichž mozky jsou starší než normálně? Možná uvidíme, že jim tyto vyřazené léky prospívají. Proto si myslím, že brzy budou existovat studie, které budou mnohem více zaměřeny na lidi, kteří jsou vystaveni vysokému riziku Alzheimerovy choroby.

Zdroj v angličtině: ZDE

0