Jak čínská komunistická strana a radikální ideologie ohrožují kritickou infrastrukturu a kampusy po celých USA

17. 5. 2024

čas čtení 2 minuty

Tato zpráva analyzuje aktivity a zahraniční vazby projektu Shut It Down for Palestine (SID4P) od jeho vzniku v říjnu 2023. Zkoumá u SID4P využití protestů, iniciativ přímé akce a sofistikovaných mediálních kampaní k prosazování protiamerických a protiizraelských narativů online i offline. Navíc zvýrazňuje roli sítě napojené na Komunistickou stranu Číny, která financuje a podporuje jak alternativní protiestablishmentové mediální organizace propagující protiamerické narativy, tak zdánlivě autentická aktivistická hnutí.

Vzhledem k potenciálu zhoršit sociální nepokoje a ovlivnit institucionální rozhodování v USA, Network Contagion Research Institute (NCRI) soudí, že síť představuje významný problém pro vnitřní stabilitu Spojených států.

Klíčové poznatky a hodnocení:

1. SID4P’s Emergence: Shut It Down for Palestine (SID4P) je antikapitalistické, protipolicejní a protivládní protestní hnutí, které vzniklo po 7. říjnu 2023.

Funguje jako hybridní online/reálná síť pro časté mobilizace, demonstrace i postupně eskalující kampaně zaměřené na přímou akci proti kritické infrastruktuře a veřejným prostranstvím.

2. Vazby SID4P na entity propojené s Komunistickou stranou Číny: „Convenors“ nebo organizace působící pod zastřešující SID4P, jsou členy portfolia dárců ‚Singham Network‘. The Singham Network je globální síť neziskových organizací, fiskálních sponzorů a "alternativních" zpravodajských zdrojů navázaných na Nevilla Roye Singhama, známého zprostředkovatele geopolitického vlivu čínských komunistů.

3. Financování SID4P: Síť Singham využívá regulační mezery v USA. Jde o neziskový systém, který usnadní tok obrovských sum amerických dolarů pro organizace a hnutí, které aktivně podněcují sociální nepokoje na nejnižší úrovni.

4. Strategie alternativních médií a sociálních médií: Přidružené alternativní mediální výstupy se sítí Singham hrály ústřední roli v online mobilizaci a multiplatformním sociálním zesílení pro SID4P.

5. Vazby na extremistické skupiny: SID4P má vazby na extremistické skupiny, které zahrnují násilné, usilující o jednostátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Alespoň jeden SID4P Convener je napojen na extrémní okraj propalestinských skupin působících v USA, které prosazují protiamerické a protižidovské programy.

Hodnocení: NCRI zjistila, že nárůst infrastruktury zaměřené na přímou akci na veřejných prostranstvích je částečně řízen organizacemi napojenými na zahraniční vliv Komunistické strany Číny. Zatímco se nominálně zaměřují na Izrael, současné protesty mohou být lépe chápány jako dobře financovaná iniciativa, která řídí revoluční, protivládní a antikapitalistickou agendu, přičemž přední organizace slouží jako všestranné nástroje pro zahraniční subjekty nepřátelské vůči USA. Metody těchto organizací zhoršují společenské napětí, polarizuje mladou generaci a zdá se, že usiluje o destabilizaci amerických institucí. NCRI soudí, že tyto organizace budou v podněcování nepokojů pokračovat během léta 2024 a před prezidentskými volbami.

Celá zpráva v angličtině: ZDE (.pdf)

