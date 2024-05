Rusko: Ministerstvo financí si na trhu nezvládá vypůjčit

17. 5. 2024

Ministerstvo financí prohlásilo obě aukce na umístění obligací OFZ, které se konaly 15. května, za neplatné: Výnosy státních dluhopisů dosáhly nejvyšší hodnoty od roku 2022 a nebyly podány žádné žádosti za ceny přijatelné pro ministerstvo financí. Stalo se tak poprvé od září loňského roku, kdy tržní sazby po klíčové sazbě vzrostly a úřady se neúspěšně snažily zastavit pád rublu. Ministerstvo financí prohlásilo obě aukce na umístění obligací OFZ, které se konaly 15. května, za neplatné: Výnosy státních dluhopisů dosáhly nejvyšší hodnoty od roku 2022 a nebyly podány žádné žádosti za ceny přijatelné pro ministerstvo financí. Stalo se tak poprvé od září loňského roku, kdy tržní sazby po klíčové sazbě vzrostly a úřady se neúspěšně snažily zastavit pád rublu.

Výnosy OFZ rostou od února, kdy si trh začal uvědomovat, že centrální banka nezačne snižovat sazbu tak rychle, jak se dříve myslelo. Tento týden růst zrychlil. Sešlo se několik faktorů.

Centrální banka v pondělí zveřejnila shrnutí z jednání o klíčové sazbě 26. dubna, ze kterého vyplynulo, že její snížení se ještě více odkládá. Základní scénář regulátora předpokládá, že v letošním roce nedojde k jejímu snížení vůbec, a alternativa, jejíž pravděpodobnost však centrální banka zatím nepovažuje za vysokou, dokonce počítá s jejím zvýšením. Na dubnovém zasedání se navíc zvažovala možnost zvýšení. Ceny OFZ byly založeny na měkčí politice a ne tak pozdním snížení klíčové sazby. Po zveřejnění shrnutí výnos rublových vládních dluhopisů rostl tři dny v řadě a ve středu dosáhl nejvyšší hodnoty od března 2022, uvedli analytici Rosbank.

Ve stejný den Ministerstvo financí schválilo vydání čtyř nových emisí OFZ-PD v celkovém objemu 2,75 bilionu rublů. Denis Mamonov, ředitel odboru veřejného dluhu ministerstva financí, ujišťuje, že tomu tak není a ministerstvo jedná v závislosti na situaci: "Pokud se naskytne příležitost přilákat další, uděláme to, pokud ne, nebudeme se honit za objemy za každou cenu." Nevylučuje nárůst poptávky po OFZ ve druhé polovině roku. Ministerstvo financí se zároveň snaží umisťovat OFZ výhradně s pevným kupónem, aby se vyhnulo půjčkám s pohyblivými sazbami. Přísnější politika centrální banky "na delší dobu" jejich nákupu neprospívá, zejména v předvečer umístění nových (velmi) dlouhodobých OFZ ministerstvem financí, poznamenal ekonom Dmitrij Polevoj.

Náladu na trhu lze vysvětlit i reakcí na personální reorganizaci ve vládě, především jmenování ekonoma a bývalého prvního místopředsedy vlády Andreje Bělousova ministrem obrany s komentářem Dmitrije Peskova o podobnosti současné situace s koncem 80. let, pokud jde o velké vojenské výdaje. Trh s veřejným dluhem nevěří, že by Bělousov pomohl vyhnout se pasti vojenských výdajů z dob studené války, říká Alexander Isakov, ekonom Bloomberg Economics pro Rusko a SNS. Komentáře, že jmenování ekonoma do čela ministerstva obrany pomůže stabilizovat podíl vojensko-průmyslového komplexu ve struktuře HDP a zabrání destabilizaci soukromého sektoru, měly dát trhu důvěru ve zdravé konzervativní vychýlení budoucí fiskální politiky, pokračuje Isakov, ale trh tento signál vnímal jinak. Nevěřil slovům o schopnosti vyhnout se "problému 80. let" – jmenování pravděpodobně bral jako signál, že ozbrojený konflikt bude delší a bude vyžadovat výraznější restrukturalizaci ekonomiky, než se dříve odhadovalo.

