Nepochopitelné dění kolem atentátu na Fica

16. 5. 2024 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty





Robert Fico byl stále ještě operován po útoku na něj, jeho političtí spojenci ale nepromarnili ani okamžik, aby dokázali, kdo je “skutečným” viníkem. Skutečnost jim ale nehraje do karet a zdá se, že je potřeba ji proto náležitě přikrášlit.



Kdo postřelil slovenského premiéra Fica je poměrně bezpečně známo. Stárnoucí muž s literárními ambicemi, jehož poezie naznačuje jakousi touhu po boji, odhodlávání se k tomu vypořádat se po svém s tím, co se básníkovi na světě nezamlouvá, třeba o násilně a třeba i s vidinou trestu (básnická sbírka Sen rebela). Robert Fico byl stále ještě operován po útoku na něj, jeho političtí spojenci ale nepromarnili ani okamžik, aby dokázali, kdo je “skutečným” viníkem. Skutečnost jim ale nehraje do karet a zdá se, že je potřeba ji proto náležitě přikrášlit.Kdo postřelil slovenského premiéra Fica je poměrně bezpečně známo. Stárnoucí muž s literárními ambicemi, jehož poezie naznačuje jakousi touhu po boji, odhodlávání se k tomu vypořádat se po svém s tím, co se básníkovi na světě nezamlouvá, třeba o násilně a třeba i s vidinou trestu (básnická sbírka Sen rebela).





Zároveň je zřejmé, že tyto sklony jsou syceny konkrétní náklonností. Jak upozorňuje slovenské internetové médium Refresher, útočník ve svých publikacích schvaluje slovenský nacionální extremismus. Tentýž člověk je vyobrazen na snímku ze “slavnostní” ceremonie Slovenských branců, paramilitární skupiny, která se hlásí k odkazu nacistického Slovenského štátu a sympatizuje se současným kremelským režimem.



Je proto ztěží uvěřitelné, že by tentýž člověk, zjevně orientovaný na radikální slovenské populisty, našel motivaci ke střelbě na slovenského premiéra v potřebě vzdorovat proti zjevné snaze současné slovenské vlády zmocnit se a zneužít veřejnoprávní média. Protože o tomto hovoří podezřelý pachatel na videu natočeném po jeho zadržení.



Obsah videa je sám o sobě těžko pochopitelný vzhledem k dlouhodobé orientaci údajného střelce. Ale nejde zdaleka jen o obsah. Jak je možné, že někdo se zatčeným pachatelem atentátu na premiéra, který v minulosti s vysokou pravděpodobností projevoval náklonnost k extremismu a poeticky snil o pomstě světu, natáčí a publikuje video, které má zjevně potvrdit výroky současné slovenské vlády o vině opozice a médií? Ve standardní demokratické struktuře orgánů činných v trestním řízení je přece zcela nepředstavitelné, aby někdo umožnil podobné jednání.



Očividné ale je, že tento nepravděpodobný framing, rámování události, jde ruku v ruce s okamžitou snahou slovenských populistů obvinit z odpovědnosti na útoku slovenskou opozici a slovenská seriózní média.



Shrňme si to pro jistotu ještě jednou: Pachatelem útoku na Róberta Fica je s největší pravděpodobností člověk, který se myšlenkově hlásí k podobným světonázorovým proudům, jakou současný premiér Slovenska. Je snad ve svých představách ještě radikálnější. Údajným motivem k útoku je ale přesný opak, tedy odpor ke snaze slovenských radikálů zmocnit se veřejnoprávních médií. A “doznání” údajného pachatele se veřejnost dozví z videa natočeného neznámo kým v okamžiku po zadržení, kdy je na celou událost jinak uvaleno informační embargo. A jediné, co s údajným doznáním údajného pachatele koresponduje, je agresivní obviňování populistů vůči médiím a opozici.



Závěr si učiňte laskavě sami.



