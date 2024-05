Časopis Forbes stáhl rozhovor s výtvarníkem Pavlem Karousem, byl zřejmě moc kritický vůči "nedotknutelným"

Není dnes Černý tím, proti čemu v 90. letech tak vehementně protestoval?

Z interních zdrojů, jsem se doslechl, že byl stažen až v důsledku toho, že si ho někdo zvnějšku po publikování přečetl a zatlačil na vedení media. Mohlo samozřejmě jít o snahu vyjít vstříc mírnému nátlaku, například mezi Šimůnkem a Černým panuje příkladné kamarádství. Tak jako tak to považuji za velmi nestandartní zásah do mediální praxe.

Vysvětlení pana Šimůnka ovšem není pravdivé, v rubrice ForbesLife běžně vycházejí rozhovory a články o umění a rozhovor prošel řádným editorským procesem a schválením, jak dokládá i to, že byl skutečně publikován. Na moje otázky, co tedy konkrétně v mém textu/v mých odpovědích neodpovídá požadavkům média Forbes, jestli mi může problematické pasáže vypsat a popsat, co je na nich nežádoucího a jak by měla vypadat úprava mých odpovědí, aby mohla být v médiu Forbes publikována jsem dosud nedostal odpověď.

Pavel Karous: David Černý se stal klasickým představitelem toho, čemu se pejorativně říká „režimní umělec“. Ti za minulého režimu také vzešli z revoluce, někteří měli dokonce antifašistickou minulost, ale za normalizace se z nich stalo to, co z Černého: umělci dávno za tvůrčím zenitem, zato s čilými kontakty na mocenskou a mediální garnituru, využívající ji ve svůj prospěch a proti svým konkurentům. Ukázkou nadbíhání medií Černému může být to, že mě třeba kontaktovali z České televize, jestli bych si nemohl Davida Černého, potom, co se ztrapnil v přímém přenosu, zastat a promluvit na jeho obhajobu: „když to má teď tak těžké“ a „vždyť přece v tom systému jako jeden z mála uspěl, tak za co ho kritizovat.“ Tenhle telefonát z ČT ukazuje nevyváženost, která v mediálním prostoru vůči osobě Černého existuje. Důkazem pak je selhání moderátora Daniela Takáče, který nereaguje na urážky vůči kunsthistoričce Foltýnové a Černému kamarádsky říká Davide.





