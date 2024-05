Manžel pornoherečky Stormy Danielsové říká, že pokud bude Trump zproštěn viny, pravděpodobně oba opustí USA

16. 5. 2024

Danielsová se dostavila k soudu v trestní kauze Trumpových peněz za její mlčení a podala silné svědectví o svém poměru s Trumpem



Manžel Stormy Daniels prohlásil, že existuje „velká šance“, že oba manželé opustí USA, pokud bude Donald Trump zproštěn viny v trestním procesu kvůli placení peněz za mlčení této pornoherečce.



„Myslím, že pokud bude nevinný, musíme se rozhodnout, co budeme dělat. Je velká šance, že pravděpodobně opustíme tuto zemi," řekl Barrett Blade v úterý moderátorce CNN Erin Burnettové.„Pokud bude shledán vinným, pak se stejně bude Stormy muset vypořádat se vší tou nenávistí. Mám pocit, že všichni Trumpovi stoupenci ji obviňují za to, že je souzen, takže to nevidím jako situaci, která by byla zvládnutelná tak jako tak."





Bladeovy výroky přicházejí poté, co Danielsová minulý týden vystoupila u soudu, aby podala pikantní a silné svědectví o svém sexuálním poměru s Trumpem před téměř 20 lety.



Mezi otázkami, které jí podle jejích slov Trump položil, bylo např: „A co testování? Obáváte se pohlavně přenosných chorob?“



Danielsová také uvedla, že ji Trump přirovnal ke své dceři Ivance a řekl: „Připomínáte mi mou dceru. Je chytrá, blonďatá a krásná a lidé ji také podceňují“.



Vypověděla, že když se vrátila z toalety v Trumpově hotelovém pokoji, našla ho na posteli v trenýrkách a v tričku. Danielsová uvedla, že se pokusila odejít, ale Trump se postavil mezi ní a dveře.



„Řekl: 'Myslel jsem, že jsme se někam dostali. Myslel jsem, že to, co chceš, myslíš vážně,'“ vzpomínala Danielsová



Danielsová a Michael Cohen, Trumpův bývalý fixer, jsou v centru Trumpova historického trestního případu. Prokurátoři tvrdí, že Cohenspolupracoval s vydavatelem bulvárního tisku Davidem Peckerem na likvidaci nepříznivých zpráv, které by mohly negativně ovlivnit Trumpovu prezidentskou kandidaturu v roce 2016, a že Cohen krátce před volbami zprostředkoval Danielsové platbu 130 000 dolarů za mlčení.



Trump byl od té doby obviněn z falšování obchodních záznamů. Prokuratura tvrdí, že bývalý prezident své splátky Cohenovi za platbu Danielsové nepravdivě uváděl jako poplatky za právní služby.



Trumpův tým obhajoby se pokusil Danielsovou zdiskreditovat, právnička Susan Nechelesová v jednu chvíli prohlásila: „Máte bohaté zkušenosti s tím, jak vytvářet falešné příběhy o sexu, které vypadají jako skutečné.“



„Takhle bych to neřekla,“ odpověděla Daniels. „Sex ve filmech je skutečný, stejně jako to, co se mi stalo v té místnosti.“



V ostřejší otázce se Necheles zeptal: „Chtěla jste od prezidenta Trumpa vylákat peníze, že?“, na což Daniels odpověděla: „Nepravda.“



Blade byl v televizi CNN dotázán na obvinění, že si Danielsová aféru vymyslela. „Myslím, že je brilantní spisovatelka,“ řekl Blade. „Takže by napsala něco mnohem lepšího, než co řekla u soudu o historii s Trumpem.“



Pokračoval: „Chce se přes to přenést. Chceme se už prostě chovat jako normální lidi, ale nevím, jestli to někdy bude, a to mi láme srdce."









