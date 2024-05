Jak skrytý vliv Íránu ohrožuje americkou demokracii

17. 5. 2024

čas čtení 6 minut

Představte si, že by se Rusko pokusilo infiltrovat americkou vládu a prestižní americké univerzity. Představte si, že rozvíjením vztahů na tak vysokých místech ruští agenti usnadnili braní amerických studentů jako rukojmí ruskou tajnou službou FSB, píšou Kasra Aarabi a Jason Brodsky. Představte si, že by se Rusko pokusilo infiltrovat americkou vládu a prestižní americké univerzity. Představte si, že rozvíjením vztahů na tak vysokých místech ruští agenti usnadnili braní amerických studentů jako rukojmí ruskou tajnou službou FSB,

Pokud by k tomu došlo, vyvolalo by to samozřejmě oprávněný poprask.

Bohužel, to je přesně to, co se děje a stalo se s Íránem. Přesto o tom nikdo nemluví, navzdory zjevné hrozbě pro národní bezpečnost USA.

V posledních letech se Teherán snažil angažovat tam, kde se Washington snažil angažovat. Zatímco veškerá pozornost se soustředí na eskalaci islámské republiky na Blízkém východě, hrozba vycházející z režimu ajatolláha Alího Chameneího je mnohem blíže domovu.

Nedávná mediální vyšetřování společností Iran International a Semafor potvrzují významné informační operace íránského režimu na americké a západní půdě trvající roky. Zpráva odhaluje, že v roce 2014 se íránské ministerstvo zahraničí a veteráni Islámských revolučních gard (IRGC) – ideologických polovojenských sil íránského režimu – přinejmenším podíleli na koordinované síti složené z vysoce postavených západních specialistů a akademiků, aby ovlivnili politiku ve prospěch nepřátelského klerikálního režimu. Tato síť vešla ve známost jako takzvaná "Iniciativa íránských expertů".

V následujících letech tito a další specialisté sídlící na Západě pracovali v mozkových trustech, na univerzitách a dokonce i v amerických vládních agenturách, jako je Pentagon, a rozvíjeli úzké vztahy s vysokými americkými a evropskými představiteli ohledně Íránu. Někteří z těchto expertů, polichoceni pozorností, tak činí nevědomky. Jiní si mohou být plně vědomi toho, co dělají. Jsou tu dokonce i tací, kteří jsou přímo napojeni na režim, jako například Hossein Mousavian z Princetonské univerzity, který byl velvyslancem Teheránu v Německu během série atentátů na íránské disidenty v této zemi.

Spojte si všechny body, od Princetonu po Pentagon, a za touto vlivovou operací stojí jeden íránský takzvaný think-tank, jehož aktivity a pobočky byly na Západě přehlíženy.

Institut pro politická a mezinárodní studia (IPIS) se sídlem v Teheránu není obyčejný think-tank. Jako oficiální složka íránského ministerstva zahraničí představuje smrtící a nepřátelský režim. On a jeho členové jednají v úzké koordinaci s represivním bezpečnostním a zpravodajským aparátem režimu.

IPIS má dlouhodobé vazby na Islámské revoluční gardy. Mostafa Zahrani, veterán Islámských revolučních gard, byl jeho předsedou v době založení Iniciativy íránských expertů a byl v přímém kontaktu se členy iniciativy. Ve skutečnosti byl studentský výměnný program Princetonské univerzity s Íránem, který vyústil v to, že se americký student stal rukojmím íránského režimu, údajně nápadem, který původně navrhl Zahrani západnímu členovi Iniciativy íránských expertů, který nyní pracuje pro Pentagon.

Pozoruhodné je, že v roce 2015 IPIS dokonce zprostředkovala kontakt základní skupiny Mnichovské bezpečnostní konference se zesnulým velitelem jednotek Kuds Kásimem Sulejmáním – Američany označeným za teroristu s krví tisíců amerických vojáků na rukou.

Status think-tanku IPIS a jeho oficiální příslušnost k íránskému ministerstvu zahraničí – spíše než k nějakému bezpečnostně-zpravodajskému subjektu – mu umožnily provádět aktivity za íránskými hranicemi a hostit zahraniční hodnostáře, aniž by vzbudil podezření, přestože mnozí z jeho představitelů jsou členy íránského ministerstva zpravodajských služeb a Islámských revolučních gard. To je přesně důvod, proč je dokonalým inkubátorem pro íránské infiltrační aktivity, jako je Iniciativa íránských expertů.

Kromě toho IPIS a jeho pobočky často cestují do a z USA a Evropy a přijímají vedoucí politiky, experty a akademiky z obou zemí. To zahrnuje pořádání konferencí v Teheránu a přednášky v prestižních západních politických institucích.

Iran International navíc objevila formální, ale nezveřejněnou dohodu mezi IPIS a Mezinárodní krizovou skupinou, jejíž bývalý generální ředitel Robert Malley se později stal zvláštním vyslancem USA pro Írán a jejíž bezpečnostní prověrka byla pozastavena uprostřed federálního trestního vyšetřování.

Na první pohled se může zdát, že existence takového fóra pro dialog s představiteli Islámské republiky je vhodná. Ale ve skutečnosti je to problém, protože íránský režim se nechová jako normální národní stát. Stejně jako ve všech ostatních akademických a výzkumných centrech v Íránu se veškerá zahraniční angažovanost uskutečňuje za úzké koordinace a zapojení íránského ministerstva zpravodajských služeb, subjektu podléhajícího sankcím za porušování lidských práv a terorismus v USA, Velké Británii a Evropské unii.

Infiltrační kampaně Islámské republiky v USA příliš dlouho fungovaly pod radarem, takže IPIS by měl být urychleně sankcionován. Je tomu tak zejména proto, že příslušnost k IPIS posloužila jako platforma, kterou íránské bezpečnostní služby využily k tomu, aby v roce 2016 zajaly jako rukojmí tehdejší studentku Princetonu Xiyue Wang.

Úřední rozhodnutí, jako je výkonné nařízení č. 14078, které bylo vyhlášeno, aby pohnalo rukojmí k odpovědnosti, mohou být použity jako základ pro sankcionování IPIS.

Vyšetřování Kongresu by mohlo odhalit další vlivové operace íránského režimu na americké půdě. Mohlo by to také zvýšit povědomí veřejnosti o tom, jak se nepřátelské režimy snaží omezit přístup ke svým představitelům pouze na ty západní hlasy, které informují nebo opakují narativy, které považují za přijatelné. Takové nezveřejněné souvislosti mohou tvořit základ nepřátelských informačních operací.

Toto je příběh, o kterém jen málo lidí ve Washingtonu mluví veřejně, ale je třeba ho vynést na světlo. Je načase vyčlenit nezbytné zdroje na kontrolu a ochranu před touto naléhavou hrozbou pro americkou demokracii.

Zdroj v angličtině: ZDE

0