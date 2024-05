Britští vojáci byli varováni, že ruští špioni by se mohli zaměřit na data z jejich telefonů

15. 5. 2024

čas čtení 2 minuty

Vojáci byli varováni, že Kreml by mohl špehovat jejich telefony, když provádějí vojenská cvičení poblíž hranic země, píše Albert Tait. Vojáci byli varováni, že Kreml by mohl špehovat jejich telefony, když provádějí vojenská cvičení poblíž hranic země,

Tisíce britských vojáků byly nasazeny v zemích, které hraničí s Ruskem, aby provedly velká pozemní a letecká útočná cvičení v rámci operace Steadfast Defender, největšího vojenského cvičení NATO od studené války.

Podplukovník Grant Brown varoval vojáky v Estonsku, že ruští agenti by mohli provádět "elektronický sběr" dat na jejich mobilních telefonech.

Napsal: "Nesmíme si dělat iluze. Rusko nás bude sledovat, jak se připravujeme, jak se rozmisťujeme a jak operujeme v Evropě."

"To je dobrá věc, to je celý smysl tohoto nasazení. Bude to ale znamenat přísný přístup k věcem, jako je používání mobilních telefonů na bojišti."

"Musíme počítat s tím, že ruští agenti na nás budou provádět elektronický sběr, když tam budeme, takže opatření, která budeme mít zavedena, jsou navržena tak, aby nás všechny ochránila."

Rusko bylo již dříve obviněno ze špehování chytrých telefonů zaměstnanců NATO s cílem vytěžit nebo smazat kontakty a zastrašit vojáky.

Britské síly na základně v Estonsku zavedly několik opatření, aby této hrozbě čelily, včetně pravidla, že telefony musí být během cvičení ponechány v noclehárnách.

Geo-tagging musí být údajně také zakázán, aby se zabránilo odhalování míst.

Jeden voják řekl, že hlavní hrozbou byly telefony, které byly použity ke sledování jejich polohy, sledování a hacknutí kontaktních údajů přátel a rodiny.

Řekl: "Typicky, co byste mohli vidět zejména v době operace Herrick (krycí název pro afghánské tažení), je, že získají přístup k osobním kontaktním údajům blízkých doma a prostě se je pokusí použít proti nám. Jen se snaží využít jakékoli aktivum, které mají k dispozici."

"Takže, znovu, to je důvod, proč je velmi důležité držet se opatření, která jsou prosazována shora."

Brigádní generál Mark Berry, velitel bojového týmu 16. výsadkové útočné brigády, řekl, že nepoužívání mobilních telefonů způsobí, že vojáci budou "hůře k nalezení".

Řekl: "Elektronický dohled je nástroj, který má mnoho různých zemí, takže je důležité, aby si naši vojáci zvykli přijímat opatření, která omezí jakéhokoli protivníka."

Zdroj v angličtině: ZDE

