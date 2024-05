Bílý dům: Nevěříme, že v Gaze dochází ke genocidě

15. 5. 2024

čas čtení 1 minuta

Spojené státy nevěří, že v Gaze dochází ke genocidě, ale Izrael musí udělat více pro ochranu palestinských civilistů, řekl v pondělí nejvyšší představitel národní bezpečnosti prezidenta Joea Bidena.

Zatímco rozhovory o příměří uvízly na mrtvém bodě a Izrael pokračoval v útocích na město Rafáh na jihu země, poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan trval na tom, že odpovědnost za mír leží na militantní skupině Hamás.

"Věříme, že Izrael může a musí udělat více, aby zajistil ochranu a blahobyt nevinných civilistů. Nevěříme, že to, co se děje v Gaze, je genocida," řekl Sullivan na brífinku.

USA "používají mezinárodně uznávaný termín pro genocidu, který zahrnuje zaměření na záměr", aby dosáhly tohoto hodnocení, dodal Sullivan.

Biden chtěl vidět Hamás poražený, ale uvědomuje si, že palestinští civilisté jsou v "pekle", řekl Sullivan.

Sullivan řekl, že přichází na pódium v Bílém domě, aby "udělal krok zpět" a vysvětlil postoj Bidenovy administrativy ke konfliktu, uprostřed kritiky z obou konců amerického politického spektra.

Biden se dostal pod palbu republikánů za to, že zastavil některé dodávky zbraní, aby prosadil své požadavky, aby Izrael zastavil ofenzívu v Rafáhu, zatímco na amerických univerzitách se konaly protesty proti jeho podpoře Izraele.

Americký prezident se domnívá, že jakákoliv operace v Rafáhu "musí být spojena se strategickou koncovkou, která také odpoví na otázku 'co bude dál?'" dodal Sullivan.

Tím by se zabránilo tomu, že by Izrael "zabředl do protipovstaleckého tažení, které nikdy nekončí a nakonec vysává sílu a vitalitu Izraele".

Zdroj v angličtině: ZDE

