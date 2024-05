"V Rusku jsou lidé paralyzováni státem jako králíci hroznýšem"

15. 5. 2024

čas čtení 12 minut

Po vypuknutí války na Ukrajině se ruský režim rychle změnil v diktaturu. Společnost se mu rychle přizpůsobila a znovu ukázala, že nechce okolnosti měnit, ale přizpůsobovat se jim. V Rusku je společnost hypnotizována státem a není schopna změnit svůj osud. Po vypuknutí války na Ukrajině se ruský režim rychle změnil v diktaturu. Společnost se mu rychle přizpůsobila a znovu ukázala, že nechce okolnosti měnit, ale přizpůsobovat se jim. V Rusku je společnost hypnotizována státem a není schopna změnit svůj osud.

Jak a proč se biopolitika v Rusku změnila v nekropolitiku? Jak kulturní sublimace pomáhá lidem přizpůsobit se situaci? Proč nemůže ruská společnost změnit zemi? Sergej Medveděv, profesor Univerzity Karlovy v Praze a moderátor Rádia Svoboda, o tom hovořil v rozhovoru s Věrou Ryklinou, redaktorkou kanálu Strana i Mir.

Totální válka, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině, trvá už dva roky. Zdá se, že si nikdo nedělá iluze, že to brzy skončí a že ruský režim se zhroutí. Společnost se přizpůsobila novým okolnostem. Ale v zimě a na jaře jsme viděli masivní sbírku podpisů pro "protiválečného" Naděždina, přeměnu Navalného pohřbu v masovou politickou akci "Poledne proti Putinovi" s frontami opozičně smýšlejících voličů v Rusku i v zahraničí. Je to labutí píseň opozice? Uzavírá se okno příležitosti pro nadcházející roky? Jak hodnotíte toto spontánní vzedmutí občanské aktivity?

Fronta se v Rusku skutečně stala základní formou sebeorganizace společnosti. Jako v Sorokinově románu: Ve frontě lidé komunikují, pijí, seznamují se, nocují, mají sex, rodí děti. Na jaře probíhaly tři etapy: Dvě komické a jedna naprosto tragická. Fronta u Navalného hrobu je světlým bodem, pochopitelným lidským impulsem, touhou vyjádřit se, reprezentovat občanskou důstojnost. Byla to obrovská událost. A to je morální vítězství pro Navalného, který Putina poráží i po smrti.

A další dvě fronty by neměli studovat politologové, ale psychologové nebo psychiatři. Lidé nahromadili frustraci. Nečekaně, poprvé po dvou letech, se naskytla příležitost se nějak vyjádřit. Chápu ty, kteří to dělali v Rusku. Je ale velmi smutné, že i lidé zvenčí potřebují, aby jim stát dal důvod se ozvat.

Co jim bránilo v tom, aby se shromáždili a identifikovali například na neustálém shromáždění u zdí ruské ambasády? Tam můžete umístit nepřetržité hlídky tak, aby stály ve dne i v noci. Lidé, aby mohli vyjádřit svůj občanský postoj, však musí čekat na okamžik, kdy je stát zavolá. A oni, stejně jako Sorokin v Normě, tam chodí do fronty, aby se najedli hovna. To je úžasný psychologický fenomén, který se prohnal základními body ruské diaspory. Měla by být studována spolu s frontami na Serov nebo na Pás Matky Boží.

Samozřejmě, že samotné volby režim posílily. Ve skutečnosti to nejsou volby, ale plebiscit ani ne o Putinovi, ale o válce. Putin si prodloužil mandát a dostal mandát k tvrdším akcím jak uvnitř země, tak na vojenské frontě.

Biopolitika se stala nástrojem ruské vlády. Nyní, po vraždě Navalného, skončila politika doslova biologicky? Válka posunula vztah mezi státem a obyvatelstvem na novou biologickou úroveň, kdy režim začal doslova potřebovat lidská těla. Čekal jste, že se dostaneme až sem? Co vás v posledních dvou letech překvapilo na tom, jak vláda využívá biopolitiku?

Brzy vydáme s mým stálým spoluautorem Andrejem Makaryčevem z univerzity v Tartu knihu "Anarchie v Putinově Rusku". Začali jsme ji psát ještě před velkou válkou. S válkou se však biopolitika změnila v nekropolitiku. Válka ukončila biopolitiku. Nekropolitika je termín politického teoretika Achilly Mbembeho.

Biopolitika, jak o ní psal Foucault, popisuje vůli k životu. Jedná se o politiku péče, kterou ruský stát také slovně podporoval: Rodina, zákaz LGBT lidí, více porodů, méně potratů. Populace je vnímána jako biologická masa, kterou je třeba chránit a množit. Válka odhalila, proč bylo nutné tato těla zachovat. Chcete-li je nabrat lopatou bagru, vložte je do válečného mlýnku na maso a proměňte je v mleté maso. Politika útoků na maso.

Vzpomeňme si znovu na Sorokina: Vlak, který jezdí po lidském mase, je hlavní metaforou jeho posledního románu "Dědictví". Tam se Transsibiřský expres utopí v kusech lidského masa. Dnešní Rusko je parní lokomotiva, do které se házejí kousky čerstvého lidského masa. A pak válka vrhá zpět zohavená těla a duše, které nyní chodí po ulicích měst, organizují tam střelbu a další zločiny. Tato nová třída Ruska je válkou ochromena.

Nemyslel jsem si, že bych měl ještě možnost nechat se v Rusku něčím překvapit. Už dávno se proměnilo v krvavý guignol (hra zobrazující zločiny a zvěrstva). Je to zlý sen, vražedná komedie, scénář ruského života, který Tarantino napsal společně s Balabanovem. Ale i v tomto kontextu je dnešní likvidace lidského masa a skutečnost, že to vše země akceptuje, naprosto úžasná. Nešťastné ženy, které jsou připraveny poslat své manžely, syny a bratry do války, získat pro ně peníze, slavit vzpomínkovou bohoslužbu, použít tyto peníze.

Spojila se tu spousta věcí, o kterých jsem psal mnoho let. Je to bezohledný přístup Ruska k tělu a nízká cena lidského života: Na světě je jen málo míst, kde je lidský život tak levný jako v Rusku. Kultura riskování, kultura přijetí osudu, která byla tak zřejmá během pandemie COVIDu-19. Refrénem té doby v Rusku byla věta: "Kdo je předurčen zemřít, zemře." Rusko žije podle tohoto přikázání. A ten člověk jde tam, poblíž Avdijivky. Předurčeno, pak zemřu. Myšlenka, že se můžete pokusit zachránit si život, uniknout mobilizaci, vyplatit se, dělat něco jiného, prostě nikoho nenapadne. Lidé jsou paralyzováni státem, jako králíci hroznýšem.

Myslíte si, že existuje nějaký limit? Říká se, že velké množství rakví z Afghánistánu tlačilo na konec sovětského režimu.

Ne, to si nemyslím. Ve srovnání s Ukrajinou tam nebylo tolik rakví: 15 tisíc lidí. S 1-2 miliony zabitých Afghánců. Obecně mi to v hlavě nesedí. A my jsme v tom žili. Ano, objevily se "vojenské matky". To se však stalo na pozadí trhlin v systému. V Rusku je to zařízeno tak, že lidé nezačnou nic dělat sami: Všechny signály musí přicházet shora. Nejde tedy o "matky" a ani o počet mrtvol, ale o to, co úřady povolují a co nepovolují.

Bohužel, ruská společnost není sama o sobě ničeho schopna. Lidé potřebují, aby se systém změnil. Možná dojde k velké válce, k okupaci Ruska NATO – pak se všechno změní. Nebo přijdou mimozemšťané a všechno se změní. Vždy je zapotřebí vnější síly, "černé labutě", pak se společnost probudí a podílí se na tom, co úřady dovolí. V dějinách Ruska nedošlo k jediné epizodě, kdy by společnost sama změnila zemi.

Proč tomu tak je?

Existují společnosti, které jsou připraveny změnit vnější okolnosti svého života. Jedná se o protestantské, anglosaské společnosti. Americká společnost má obrovské množství nedostatků a sociálních problémů. Ale v posledních 20 letech lidé nejprve zvolili Obamu, černošského prezidenta, a pak Trumpa, absolutního burana. Společnost se neustále mění a snaží se najít lepší cestu.

A jsou společnosti, které nemění okolnosti, ale mění se podle nich. To je Rusko. Tento typ je spojován s velkými orientálními despociemi a říšemi. V Rusku se vytvořila velmi silná tradice vnitřní sebezměny. Století za stoletím Rusové přijímají tvrdou realitu, pijí vodku, zpívají smutné písně, píší skvělou literaturu, vytvářejí ty nejúžasnější politické vtipy, ale sami nedělají nic, aby tuto realitu změnili.

Jasně je to vidět na vaší knize "Park krymského období" o Rusku v letech 2014-2022. Kdybyste teď psal knihu o posledních dvou letech, byl by v ní portrét Ruska úplně jiný?

Už jsem takovou knihu napsal: Válka v Rusku, vyšla na podzim roku 2023. Hlavní sociální parametry byly stanoveny již dávno, úřady a Putin je velmi aktivně využívaly a nyní jednoduše získaly groteskní vlastnosti, staly se extrémními.

Nečekal jsem, že lidé budou ochotni zapadnout do struktur, které byly vytvořeny staletími ruských dějin, stoletím sovětského otroctví a desetiletími putinismu. Jsou to srozumitelné a transparentní struktury totalitního státu. Překvapuje mě harmonie ruské společnosti s totalitní mocí, s fašistickým režimem. Všichni se do tohoto fašismu začlenili, usadili se a žijí v něm – někteří s lhostejností, někteří s nadšením a někteří s mírným znechucením. Ale žijí.

Je tohle fašistická společnost?

Gleb Pavlovskij nikdy neřekl "lid". Řekl "populace". V Rusku není žádný lid, není tam žádná společnost. Existují populace, statistická masa. V jiné situaci, ve svobodné zemi, by Navalnyj vychoval a mohl vést 20-40 milionů lidí. Je to tatáž sovětská střední třída, která, jak popsal Andrej Fadin, povstala a následovala Gorbačova, aby zajistila perestrojku. To však zůstávalo jen možností. Skvělí lidé dál seděli v coworkingových prostorech, popíjeli dýňové latté, dělali projekty, ale Navalného nenásledovali. To vše bylo nyní spláchnuto vlnou, bahnem fašistů.

Lidé se snažili formovat svou subjektivitu, své individuální životní projekty. Ale po střetu se státem z nich nezbylo nic. Takto končí příběhy Borise Němcova, Alexeje Navalného, Jurije Dmitrijeva, Olega Orlova. Zdá se mi, že dokud nebude tento stav zničen, zabrání zrodu lidské subjektivity. Někdy se stát trochu stáhne, jako v devadesátých letech. Pak se vrátí a rozbije vše, co lidé na písku vybudovali.

Tyto cykly ruských dějin se opakují. A teď se to opakuje. Bez zničení tohoto státu - úplně, do základů, na nulu, jako Němci, nebude fungovat nic. Je nutné zcela zbourat celou strukturu - KGB, armádu, přerozdělovací ekonomiku, školy s učiteli a řediteli. Rusko je země, jak napsal Čaadajev, kde se nic nemění. To mě šokuje. Bolševici přišli, bolševici odešli, přišel volný trh, přišli putinisté, přišli fašisté. Změn je tolik, ale ve skutečnosti se nic nemění.

Zmínil jste Německo. Vyvstává otázka smyslu pro odpovědnost lidí.

Jedním z hlavních rysů ruského obyvatelstva je extrémní infantilismus. Chybí smysl pro zodpovědnost, plánování, smysl pro budoucnost. Lidé rozhodně nejsou připraveni "spolehnout se na budoucnost". Jsou připraveni plánovat několik dní dopředu, aniž by přemýšleli o tom, co bude za rok, za dva, ve stáří. To je pochopitelné, protože vědí, že dříve nebo později přijde stát, čiré zlo, a vezme mu vše, co získal. Proto Rusko nemělo své vlastní Forsythy, jako byl Galsworthy. Prakticky neexistuje nic takového, že by dům stál po generace na zemi, že by se vedla domovní kniha a záznamy.

Pokud chcete poznat Rusko, jděte na hřbitov. Tam všemu porozumíte. Ruský hřbitov je Harlem, je to škoda. Jedná se o palisádu plotů: Hlavní věcí na hřbitově je oplotit se před svými sousedy. A je to naprostá absence starých hrobů. Jednou ve Skotsku, na severním pobřeží, jsem šel na hřbitov na pobřeží. Jsou zde hroby z XII. století. Zůstaly na tomto hřbitově tak, jak byli. O hroby se tam pečuje století za stoletím. Takový scénář je v Rusku nepředstavitelný. To hodně vypovídá o kultuře paměti, o odpovědnosti, o subjektivitě.

Lidé se přizpůsobují státu a žijí. Zajíc se tak přizpůsobil lesu, kde jsou predátoři. Rusové se tomuto stavu přizpůsobili a absolutně si nedokážou představit, jak změnit svůj život. Výsledkem je, že stojí ve frontách, aby si zahráli se státem. I když, celkově vzato, tento stav chápe pouze jeden výbuch - automatický výbuch.

Zdroj v ruštině: ZDE

0