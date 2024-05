Ruská agrese na Ukrajině Zelenskyj varuje před „obtížnou“ situací v Lukjanci a Vovčansku

15. 5. 2024

Rusko ve středu varovalo Evropskou unii, že pokud blok zavede omezení pro ruská média, pak západní reportéři v Rusku pocítí rychlou, tvrdou a bolestivou reakci ruského státu, informuje agentura Reuters.



Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová uvedla, že EU bude sankcionovat Hlas Evropy, webovou stránku obviněnou z šíření proruských dezinformací, spolu s deníky Rossijskaja gazeta, Ria Novosti a Izvestija, informovala 6. května agentura Bloomberg.



Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že západní zpravodajové v Moskvě pocítí „odvetná opatření“, pokud EU podnikne kroky proti ruským médiím.



„Pokud budou tato opatření přijata proti ruským médiím, ruským novinářům, pak, přestože západní zpravodajci nebudou chtít, budou muset pocítit i naše odvetná opatření,“ uvedla Zacharovová.



„Dříve cítili naši lásku, ale nyní budou muset pocítit odpověď,“ dodala Zacharovová. „Budeme reagovat bleskově a pro západní obyvatele nesmírně bolestivě.“



Ukrajinská armáda uvádí, že její jednotky se v reakci na nepřátelskou palbu a útoky ruských sil přesunuly na „výhodnější pozice“



Ukrajina prohlásila, že stáhla své jednotky v některých částech Charkovské oblasti



Ukrajina stáhla vojáky poblíž několika vesnic v severovýchodní Charkovské oblasti, kde ruské síly od minulého týdne postupují a ostřelují osady podél hranice, oznámil Kyjev.



Moskva minulý týden zahájila v regionu nečekaný rozsáhlý pozemní útok, protože se snaží postupovat po celém bojišti a Kyjev bojuje o zbraně a lidské zdroje.





„V některých oblastech, v okolí Lukjance a Vovčanska, v reakci na nepřátelskou palbu a útoky pozemních jednotek a ve snaze zachránit životy našich vojáků a zabránit ztrátám, naše jednotky manévrovaly a přesunuly se na výhodnější pozice,“ oznámila ukrajinská armáda v noci z úterý na středu podle agentury AFP.





- Rusko uvedlo do provozu mezikontinentální balistickou raketu Bulava, informovala v úterý státní tisková agentura Tass s odvoláním na hlavního konstruktéra systému.







Podrobnosti v angličtině ZDE

V průběhu dva roky trvající války obě strany obvykle používají jazyk přesunu na „výhodnější pozice" na znamení ústupu, píše AFP.Obě vesnice - vzdálené od sebe asi 30 kilometrů - se nacházejí v blízkosti hranic s Ruskem a staly se terčem nové ofenzivy.Ukrajinský generální štáb uvedl, že situace „zůstává obtížná", ale trvá na tom, že jeho síly „nedovolují ruským okupantům získat oporu".Kyjev vyslal do oblasti posily, aby zabránil Rusku v průlomu.Někteří vojenští analytici podle agentury AFP uvádějí, že se Moskva možná snaží přimět Ukrajinu, aby odklonila vojáky z jiných oblastí fronty, například z okolí strategického města Chasiv Jar v Doněcké oblasti, kde Rusko rovněž postupuje.Ve své nejnovější ekonomické zprávě EBRD snížila své prognózy růstu a uvedla, že více než dva roky trvající boje na Ukrajině ovlivňují nejen válčící země, ale i jejich sousedy.Beata Javorčík, hlavní ekonomka EBRD, uvedla, že válka „vrhá dlouhý stín", když oznámila, že banka snížila svou prognózu růstu pro regiony, v nichž působí, z 3,2 % na 3 % v letošním roce.EBRD byla založena s cílem pomoci obnovit ekonomiky bývalého Sovětského svazu a východní Evropy po pádu komunismu na počátku 90. let 20. století, ale následně se rozšířila a nabízí podporu zemím na Balkáně, Blízkém východě a v severní Africe.Po ruské ofenzívě na druhé ukrajinské město Charkov Javorčíková řekla: „Válka se zintenzivnila. Mobilizace dalších mužů k boji zasáhne ekonomiku a zničení výroby elektřiny je něco, co bude mít následky. Situace je náročná."Podle ní těžké bombardování v březnu a dubnu snížilo výrobu elektřiny na Ukrajině o 40 %, přičemž mnoho tepelných a vodních elektráren bylo zničeno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil návštěvu Španělska a Portugalska, uvedly ve středu úřady, podle CNN Portugal a dalších médií to bylo kvůli obnoveným bojům v jeho zemi.Španělský král Felipe měl 17. května uspořádat pro Zelenského recepci a hostinu na jeho počest. Očekávalo se také, že Zelenskij po loňském společném prohlášení NATO podepíše s premiérem Pedrem Sánchezem dvoustrannou dohodu o bezpečnostní spolupráci.Podle agentury Reuters mluvčí portugalské vlády uvedl, že Zelenskyj návštěvu zrušil, ale neuvedl důvod, zatímco španělská vláda uvedla, že se k tomu nemůže z bezpečnostních důvodů vyjádřit.Zelenského plánovaná návštěva se měla časově shodovat s příslibem dlouhodobé bezpečnostní podpory Kyjeva ze strany EU, jak uvádí návrh dokumentu, informuje agentura Reuters. Satelitní systém společnosti Nasa pro monitorování požárů Firms ukázal několik velkých ohnisek požárů na letecké základně Belbek. Guvernér Michail Razvožajev potvrdil raketový útok na leteckou základnu i nad Černým mořem a uvedl, že na samotné město dopadly „úlomky sestřelené rakety". Ruské ministerstvo obrany později uvedlo, že na Krym bylo odpáleno 10 raket dlouhého doletu Atacms. Guvernér Michail Razvožajev potvrdil raketový útok na leteckou základnu i nad Černým mořem a uvedl, že na samotné město dopadly „úlomky sestřelené rakety“. Ruské ministerstvo obrany později uvedlo, že na Krym bylo odpáleno 10 raket dlouhého doletu Atacms.Stalo se tak poté, co americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý přijel do Kyjeva na svou první návštěvu Ukrajiny od přijetí velkého balíčku americké pomoci minulý měsíc. Policejní náčelník ve Vovčansku, městě 5 km od hranic, které bylo cílem jednoho z hlavních ruských úderů, informoval o přestřelkách na severu města.uvedli úředníci.„Důvodem je značný nedostatek elektřiny v soustavě v důsledku ruského ostřelování a také zvýšená spotřeba kvůli chladnému počasí," uvedla společnost Ukrenergo.. Podle amerického ministerstva energetiky Rusko dodává přibližně 20-30 % obohaceného uranu používaného v USA a Evropě a 44 % celosvětově. Legislativa uvolní pro ministerstvo energetiky 2,72 miliardy dolarů na investice do obohacování uranu v USA. Policejní náčelník ve Vovčansku, městě 5 km od hranic, které bylo cílem jednoho z hlavních ruských úderů, informoval o přestřelkách na severu města.uvedli úředníci.„Důvodem je značný nedostatek elektřiny v soustavě v důsledku ruského ostřelování a také zvýšená spotřeba kvůli chladnému počasí,“ uvedla společnost Ukrenergo.. Podle amerického ministerstva energetiky Rusko dodává přibližně 20-30 % obohaceného uranu používaného v USA a Evropě a 44 % celosvětově. Legislativa uvolní pro ministerstvo energetiky 2,72 miliardy dolarů na investice do obohacování uranu v USA.