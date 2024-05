Světová zdravotnická organizace (WHO) vyjádřila plnou důvěru v údaje ministerstva zdravotnictví Gazy o počtu mrtvých poté, co Izrael zpochybnil změnu těchto čísel

14. 5. 2024

čas čtení 16 minut

- Al-Džazíra informovala, že pod troskami obytné budovy v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální části pásma Gazy, kterou bombardovaly izraelské síly, se nacházejí desítky zabitých a zraněných Palestinců.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy minulý týden aktualizovalo rozpis celkového počtu obětí, který činí přibližně 35 000 Palestinců, a uvedlo, že dosud bylo plně identifikováno přibližně 25 000 z nich. Agentury OSN tyto údaje znovu zveřejnily.



„Skutečnost, že nyní máme 25 000 identifikovaných osob, je krokem vpřed,“ uvedl mluvčí WHO Christian Lindmeier na tiskovém brífinku v Ženevě s tím, že s údaji ministerstva zdravotnictví „není nic v nepořádku“.



Mluvčí OSN Farhan Haq uvedl, že nová menší čísla odrážejí ta těla, která byla plně identifikována. Větší čísla zahrnovala těla, jejichž identifikace dosud nebyla dokončena.



Haq uvedl, že se očekává, že s pokračujícím procesem identifikace se zvýší i oficiální počet mrtvých žen a dětí.

- Charita varuje, že humanitární operace v Rafáhu se mohou „zcela zastavit“.





- Izraelské tanky pronikají hlouběji do východního Rafáhu, tvrdí obyvatelé

- Obyvatelé uvedli, že izraelské tanky se v pondělí tlačily dále do Džabalíje v severní části pásma Gazy, přičemž tankové granáty dopadaly do centra městského uprchlického tábora a nálety ničily shluky domů. Palestinští zdravotníci v pondělí uvedli, že nalezli nejméně 20 těl Palestinců zabitých při nočních izraelských náletech na Džabalíju, zatímco desítky lidí byly údajně zraněny. Izraelské síly střílely na sanitky, které se snažily dostat ke zraněným lidem, zatímco nálety zasáhly přeplněné obytné oblasti v rozlehlém uprchlickém táboře, uvedla arabská Al-Džazíra.





- V pondělí byl při zásahu vozidla s označením OSN, které jelo do nemocnice v Rafáhu, zabit zahraniční člen ochranky OSN, čímž se celkový počet mrtvých pracovníků OSN zvýšil na přibližně 190.







Jeden z partnerů organizace ActionAid v Rafáhu pozastavil humanitární operace a varuje, že by mohlo dojít k jejich „úplnému zastavení“, protože humanitární pracovníci čelí „bezprecedentnímu“ nebezpečí, které jim znemožňuje práci.Charita uvádí, že humanitární pracovníci v Rafáhu „zažívají stejně nelidské životní podmínky jako ostatní obyvatelstvo“ a že v posledních dnech se do Gazy nedostala „prakticky žádná pomoc“, přestože se humanitární krize v celé enklávě prohlubuje.Jeden z partnerů ActionAid v Gaze, organizace Wefaq, která sídlí v Rafáhu, musela přerušit svou činnost poté, co byla většina jejích zaměstnanců vyhnána ze svých domovů, uvedla charita.Izraelská ofenziva v Gaze zesílila a svědci hlásí údery vrtulníků a pouliční boje v Rafáhu, protože statisíce lidí prchají před intenzivními boji v celém městě.Dodala, že horká linka podporovaná organizací ActionAid stále nabízí podporu ženám a dívkám zažívajícím násilí, ale že elektřina a komunikační sítě, na kterých je závislá, přestanou fungovat bez dostatečného množství paliva.Podle ActionAid je třeba „okamžitě“ otevřít hraniční přechod Rafáh a zastavit izraelskou ofenzívu na jižní město, aby mohly být Palestincům v zoufalé nouzi bezpečně dodány naléhavé dodávky potravin, paliva a léků.Ziad Issa, vedoucí humanitární politiky britské organizace ActionAid, řekl:Z důvodu nedostatku pohonných hmot a vážných bezpečnostních omezení jsou naše dodávky pomoci v Rafáhu dočasně pozastaveny. Naši partneři obdrželi v posledních dnech několik příkazů k evakuaci a pokračující bombardování Rafáhu jim znemožňuje bezpečnou distribuci pomoci v Rafáhu.Povinností stran konfliktu je nejen zajistit, aby se pomoc dostala přes hranice, ale také aby se dostala k lidem uvnitř Gazy.Vláda Spojeného království musí využít svého vlivu na Izrael, aby ochránila civilisty a humanitární pracovníky v Gaze a usnadnila práci humanitárních organizací při bezpečném doručování pomoci.Katarský premiér šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani řekl na Katarském ekonomickém fóru:Zejména v posledních několika týdnech se situace nepohnula správným směrem a v tuto chvíli se nacházíme ve stavu téměř patové situace.To, co se stalo s Rafáhem, nás samozřejmě vrátilo zpět.Z izraelské strany není jasné, jak válku zastavit. Nemyslím si, že o tom uvažují jako o možnosti... i když mluvíme o dohodě a vedeme k potenciálnímu příměří,“ dodal šejk Mohammed.Izraelští politici svými prohlášeními naznačovali, „že tam zůstanou, že budou pokračovat ve válce. A není jasné, jak bude Gaza vypadat poté,“ dodal.Připustil, že od 6. května neprošla přes přechod Rafáh žádná pomoc včetně pohonných hmot a ministr zahraničí David Cameron brzy obdrží radu, zda byly při lednových a dubnových útocích Izraele na britské humanitární pracovníky použity britské zbraně.Izrael přiznal, že dubnový útok, při němž zahynuli tři britští humanitární pracovníci, byl omyl, a někteří důstojníci, kteří se na něm podíleli, byli propuštěni.V projevu před Výborem pro zahraniční věci Ahmad uvedl, že si není jistý, zda je severní Gaza na pokraji hladomoru nebo už v hladomoru, „ale faktem je, že je tam podvýživa, vybavení nemocnic je zoufalé a lidé umírají kvůli nedostatku lékařské podpory a základního vybavení“.Na otázku, proč je hladomor, odpověděl přímo: „odpověď na tuto otázku je způsobena omezeními, která jsou kladena na pomoc, jež se dostává přes hranice“.Dodal, že Izrael „musí uznat, že jako okupační mocnost podle Ženevské úmluvy má přímou odpovědnost a musí zajistit, aby se potraviny, léky, podpora a humanitární pomoc dostaly dovnitř, a to hned“.Naznačil, že Cameron v nejbližší době provede nové právní posouzení, a dodal, že věří, že výběrovému výboru jasně sdělil svůj názor. Izrael podle něj „má kapacitu postupovat mnohem uvážlivějším a strukturovanějším způsobem“.Na otázku, zda v praxi „Izrael svou činností prokázal závazek dodržovat mezinárodní humanitární právo“, odpověděl: „Je mi zcela jasné, že výzvy v oblasti humanitární pomoci jsou intenzivní a obrovské. Myslím si, že Izrael skutečně nechává mnoho svých partnerů, včetně nás, docela na pochybách, jak jsme na tom v současné době s otázkou humanitární pomoci a jak plní své závazky.“Uvedl, že podle současného úsudku britské vlády Izrael nepoužívá potraviny jako válečnou zbraň, ale dodal, že pomoc, potraviny a léky se nedostávají. Řekl: „Izrael je v současné době v situaci, kdy se mu nedaří dostat se na území Izraele: „V této věci mám jasno, že pohonné hmoty jsou potřeba k provozu nemocnic.“Řekl, že úředníci se intenzivně zabývají izraelským vedením války. Řekl: „Naše vlastní hodnocení je takové, že operace v Rafáhu ve srovnání s tím, co se stalo ve městě Gaza nebo v Chán Júnisu, nebyla takového rozsahu jako tyto operace.“Vzápětí však přiznal: „Žádný plán neexistuje. Izrael nám nepředložil žádný věrohodný plán. Ráno dostanete leták, který říká, že se musíte do odpoledne přesunout. Je to docela krutá volba.“Připustil také, že zásady týkající se povinností Spojeného království ohledně licencí na vývoz zbraní platí bez ohledu na to, zda Spojené království vyváží do Izraele 1 % nebo 90 % zbraní.Na otázku týkající se izraelských útoků na organizace Medical Aid for Palestine v lednu a World Central Kitchen v dubnu Ahmad řekl, že „na to potřebujeme odpovědi“.Dodal, že další rady ohledně toho, zda Spojené království vydalo licenci na zbraně použité při útoku na WCK, budou brzy předány ministru zahraničí.Ministr zahraničí zašle doporučení ministru obchodu, který je zodpovědný za konečné rozhodnutí.Bidenova administrativa vyhodnotila, že Izrael shromáždil na okraji Rafáhu dostatek vojáků, aby mohl v příštích dnech přistoupit k plnohodnotnému vpádu do jižního města Gazy, uvedla CNN.Dva vysocí představitelé administrativy agentuře rovněž sdělili, že američtí představitelé si nejsou jisti, zda Izrael učinil konečné rozhodnutí o provedení invaze v plném rozsahu, která by v případě, že by proběhla, byla v rozporu s varováním Joea Bidena.Jeden z úředníků rovněž uvedl, že Izrael neprovedl dostatečné přípravy - například ohledně zásobování potravinami, hygieny a přístřeší - před svými plány na evakuaci Palestinců žijících v Rafáhu.Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že Izrael nemá „věrohodný plán“ na ochranu stovek tisíc palestinských civilistů v Rafáhu, a varoval, že izraelský útok by mohl vyvolat povstání, protože by nezabil všechny bojovníky Hamásu v jižním městě Gazy.V uplynulém týdnu izraelská armáda zintenzivnila bombardování a další operace v Rafáhu a zároveň nařídila obyvatelstvu, aby se z některých částí města evakuovalo, ačkoli obyvatelé tvrdí, že už není kam bezpečně jít.Boje v Rafáhu znemožnily skupinám humanitární pomoci přístup na nedaleký přechod Kerem Šalom s Izraelem. Úřady odhadují, že uprchlo již 500 000 lidí.Spojené státy, které poskytly Izraeli rozhodující vojenskou a diplomatickou podporu ve válce proti Gaze, vyjádřily rostoucí netrpělivost s Izraelem a prohlásily, že nebudou dodávat útočné zbraně pro plnohodnotný útok na Rafáh.Asi dvacet policistů vstoupilo do budovy UniMail v úterý brzy ráno, uvedl novinář z tiskové agentury Keystone-ATS.„Policie zasáhla kolem 4:50 ráno, aby evakuovala padesát lidí, kteří se stále nacházejí v univerzitě. Většina demonstrantů spala. Po shromáždění byli nasměrováni do podzemního parkoviště podniku.“ Julie Zauggová, novinářka televizního kanálu LemanbleuTV, uvedla na Twitteru.Podle ní skandovali propalestinská hesla, než byli spoutáni a odvezeni v dodávkách.Představitelé ženevské univerzity v pondělí požádali protestující, aby opustili prostory a protestovali jiným způsobem.Univerzitní kampusy po celém světě se stávají dějištěm stále většího počtu protestů studentů, kteří vyjadřují solidaritu s Palestinci a požadují, aby se akademické instituce zbavily firem dodávajících zbraně Izraeli.Protesty, které se nejprve rozšířily po univerzitních kampusech v USA, zasáhly univerzity ve Velké Británii, ve zbytku Evropy a také v Libanonu a Indii.HRW uvedla, že Izraelské obranné síly (IDF) nevydaly humanitárním organizacím varování před údery, při nichž bylo zabito nebo zraněno nejméně 31 lidí.Při jednom z incidentů 1. dubna bylo při náletech bezpilotních letounů ve městě Deir al-Balah zabito sedm humanitárních pracovníků. Střely zasáhly konvoj tří vozidel World Central Kitchen, z nichž dvě byla označena logem organizace na střeše a všechna vezla civilisty.HRW uvedla, že konvoj „jel po trase, na které se organizace podle svých slov dohodla s izraelskou armádou“.Izraelské tanky se v úterý ráno posunuly hlouběji do východního Rafáhu a vjely do čtvrtí al-Džína, al-Salám a al-Brazil, uvedli obyvatelé.„Tanky dnes ráno postoupily západně od silnice Salahuddin do čtvrtí Brzail a Jneina. Jsou v ulicích uvnitř zastavěné oblasti a dochází ke střetům,“ řekl agentuře Reuters jeden z obyvatel.Úřady odhadují, že z Rafáhu uprchlo až 500 000 lidí od chvíle, kdy je Izraelské obranné síly před svými prvními útoky v okolí města a ve městě před týdnem vyzvaly k evakuaci.Izraelská armáda nařídila evakuaci východní třetiny města, kde se podle odhadů ukrývá více než milion Palestinců.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Rafáh, nejjižnější město Gazy, je poslední baštou Hamásu.Al-Mawasi, které se nachází v „rozšířené humanitární zóně“ určené Izraelem jako cíl pro ty, kterým bylo řečeno, aby se evakuovali z Rafáhu a dalších míst, má omezené hygienické podmínky, minimální zásoby vody a nedostatečné potraviny, uvedli tamní vysídlenci., uvedl náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell.Zatímco američtí představitelé naléhali na Izrael, aby pomohl vypracovat jasný plán poválečné správy Gazy, Campbellovy komentáře jsou dosud nejjasnějším vyjádřením nejvyššího amerického představitele, který fakticky přiznává, že současná vojenská strategie Izraele nepřinese výsledek, o který usiluje.„V některých ohledech se potýkáme s tím, jaká je teorie vítězství,“ řekl Campbell na pondělním summitu mládeže NATO v Miami. „Když někdy pozorně nasloucháme izraelským vůdcům, hovoří většinou o myšlence ... rozsáhlého vítězství na bojišti, totálního vítězství,“ řekl.„Nemyslím si, že věříme, že je to pravděpodobné nebo možné, a že to hodně připomíná situace, ve kterých jsme se ocitli po 11. září, kdy po přesunu civilního obyvatelstva a spoustě násilí, které ... povstání pokračují.“Při leteckém útoku na dům zahynul neznámý počet lidí., uvedli svědci pro agenturu France-Presse (AFP). V uplynulém týdnu uprchlo z Rafáhu až 500 000 Palestinců po izraelském varování, aby se evakuovali před hrozícím vojenským útokem. S příkazem k evakuaci a příchodem bojů se rychle uzavřely nemocnice a mizely skromné zásoby pomoci. Obyvatelé říkají, že netuší, kam nyní půjdou a jak se tam dostanou.Video z pondělního incidentu na kontrolním stanovišti Tarqumiya západně od Hebronu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu ukazuje, jak osadníci blokují kamiony a házejí na zem krabice s tolik potřebnými zásobami.„Nemyslíme si, že to, co se děje v Gaze, je genocida. Tuto tezi jsme důrazně odmítli,“ řekl Sullivan novinářům v Bílém domě.o. O nových číslech z úterního prohlášení ministerstva informovala agentura Reuters. Za posledních 24 hodin bylo zabito 82 Palestinců a 234 jich bylo zraněno, dodává se v prohlášení ministerstva.