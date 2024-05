Co v českých televizích neuvidíte:

Gaza: Zachránili z trosek pětiletou holčičku, ale její matka a celá její rodina je mrtvá

13. 5. 2024

Reportér, Channel 4 News, pondělí 13. května 2024, 19 hodin: V jednom z nesčetných temných, nově zničených prostor v Gaze je další oběť této kruté války. Záchranáři se snaží vyprostit malou holčičku, jejíž hlava je zaklíněná, ale nějak není rozdrcená pod těžkými deskami, které jsou jedna po druhé opatrně odstraňovány.

„Mami?“



Zatímco se pětiletá Toline znovu a znovu ptá po mamince, říkají jí, že čeká nahoře. Ve skutečnosti její matka, sestra a dalších jedenáct členů její rodiny při tomto úderu zahynulo.

Byl součástí obnoveného izraelského útoku v severní Gaze, soustředěného v nedalekém uprchlickém táboře Džabalíja, poté, co se bojovníci Hamásu znovu objevili v zóně, kterou Izrael podle svých slov před několika měsíci od nich vyklidil. Byl součástí obnoveného izraelského útoku v severní Gaze, soustředěného v nedalekém uprchlickém táboře Džabalíja, poté, co se bojovníci Hamásu znovu objevili v zóně, kterou Izrael podle svých slov před několika měsíci od nich vyklidil.

Novinář Fadia Alidi se octl uprostřed bojů. Říká, že scéna je obtížná. Okupační síly vtrhly do krytů a evakuovaly vysídlené osoby. Izraelská armáda uvedla, že jedná v souladu s mezinárodním právem, když o víkendu nařídila evakuaci z oblasti, kterou označila za nebezpečnou bojovou zónu, a mnoho civilistů v ní bylo ještě dnes ráno.





Žena: „Nevíme, kam máme jít. Byli jsme vysídleni z jednoho místa na druhé. Běháme po ulicích. Viděl jsem to na vlastní oči. Viděl jsem tank a buldozer. Je to na té ulici.“





V Izraeli byl Den památky, každoroční vzpomínka na generace padlých vojáků a obětí útoků. Vzpomínky na letošní jsou však staré nanejvýš několik měsíců. Na dohled od hudebního festivalu Nova se rozezněla siréna, přízračná ozvěna varování, které nikdy nepřišlo pro stovky zabitých a unesených odsud při útocích Hamásu 7. října.







Na oficiální vzpomínkové akci v Jeruzalémě Benjamin Netanjahu opět slíbil vítězství v existenční válce:





„Přesně kolem toho se ta válka točí. Jsme to buď my, Izrael, nebo oni, monstra Hamásu, buď naše pokračující existence, svoboda, bezpečnost a prosperita, nebo zničení, vyvraždění, znásilnění a zotročení. A my jsme odhodláni v tomto boji zvítězit.“





Ale v tom, co se o víkendu jevilo jako koordinovaná akce v izraelských médiích, byli vysocí generálové zděšeni nedostatkem dlouhodobé strategie, který se projevuje v neposlední řadě v oživení Hamásu na severu Gazy.





Pokud se toto dalo popřít, v zákulisí se objevilo více veřejných projevů rozdělení, v den, který měl sjednocovat, na Netanjahua při jeho dalším projevu křičeli. „Kraviny!" znamená tento výkřik.





Krajně pravicový nacionalistický ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvier vyvolal potyčky v jižním Ašdodu, kde ho protestující označili za zločince. A izraelský ministr obrany byl konfrontován demonstranty, kteří ho obviňovali, že má na rukou krev.









Na okupovaném Západním břehu izraelští osadníci zaútočili na nákladní auta s potravinami směřujícími do Gazy, jeden z nich to označil za krásné a řekl, že místo návštěvy hrobů lidé využili Památného dne k tomu, aby "zablokovali pomoc Hamásu".









Zde vyhazované potraviny jsou v Gaze stále potřebnější, statisíce lidí jsou nyní opět na cestě ze severu i z Rafáhu na jihu. Mnoho z nich míří do přetíženého pobřežního města Dare Al Balah. Poslední místo, které se stalo útočištěm pro lidi vyčerpané válkou.