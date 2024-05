Studie zjistila, že lék na hubnutí snižuje riziko infarktu o 20 %

14. 5. 2024

Vědci sdělují, že semaglutid, účinná látka léků Wegovy a Ozempic, by mohl být největším průlomem v medicíně od dob statinů



Podle studie by injekce na hubnutí mohla snížit riziko infarktu a prospět kardiovaskulárnímu zdraví milionů dospělých.



Zjistilo se, že účastníci užívající lék semaglutid, který je účinnou látkou léků značek Wegovy a Ozempic, mají o 20 % nižší riziko infarktu, mrtvice nebo úmrtí v důsledku kardiovaskulárního onemocnění. Podle studie by injekce na hubnutí mohla snížit riziko infarktu a prospět kardiovaskulárnímu zdraví milionů dospělých.Zjistilo se, že účastníci užívající lék semaglutid, který je účinnou látkou léků značek Wegovy a Ozempic, mají o 20 % nižší riziko infarktu, mrtvice nebo úmrtí v důsledku kardiovaskulárního onemocnění.





Studie, která byla prezentována na Evropském kongresu o obezitě (ECO) a kterou vedli vědci z University College London, rovněž zjistila, že semaglutid přináší účastníkům kardiovaskulární výhody bez ohledu na jejich výchozí hmotnost nebo množství zhubnutých kilogramů. To naznačuje, že u osob s mírnou obezitou nebo těch, které zhubly jen malé množství, by mohlo dojít ke zlepšení kardiovaskulárních výsledků.



Prof. John Deanfield, ředitel Národního ústavu pro výzkum kardiovaskulárních výsledků a hlavní autor studie, uvedl, že výsledky studie ukazují, že tento lék by měl být rutinně předepisován k léčbě kardiovaskulárních onemocnění a že by jej v příštích několika letech mohly užívat miliony lidí.



„Tento fantastický lék skutečně mění pravidla hry. Tato [studie] naznačuje, že zde existují potenciálně alternativní mechanismy pro toto zlepšení kardiovaskulárních výsledků se semaglutidem kromě snížení hmotnosti ... Zcela jasně se děje něco, co prospívá kardiovaskulárnímu systému,“ řekl Deanfield.



Studie se zúčastnilo 17 604 dospělých ve věku 45 let a více s indexem tělesné hmotnosti nad 27 z 41 zemí. Účastníkům, kteří v minulosti prodělali i kardiovaskulární příhodu, například srdeční infarkt, byla předepsána buď 2,5mg týdenní dávka semaglutidu, nebo placebo po dobu průměrně 40 měsíců.



Z 8 803 pacientů ve skupině se semaglutidem se u 569 (6,5 %) vyskytla primární kardiovaskulární příhoda, například srdeční infarkt, ve srovnání se 701 (8 %) z 8 801 pacientů ve skupině s placebem.



Semaglutid pod obchodním názvem Wegovy je v rámci britského zdravotnictví předepisován k redukci hmotnosti od roku 2023.



Deanfield uvedl, že v 90. letech 20. století byly statiny - léky snižující hladinu cholesterolu - považovány za průlom v medicíně a revoluční v léčebné kardiologické praxi, a semaglutid lze podle něj považovat za podobně průlomový, pokud jde o zlepšení kardiovaskulárního zdraví. „Nyní máme k dispozici skupinu léků, která by mohla stejně tak změnit mnoho chronických onemocnění spojených se stárnutím,“ řekl.



Prof. Jason Halford, prezident Evropské asociace pro studium obezity, uvedl, že vzhledem k tomu, že tento lék lze považovat za lék zlepšující kardiovaskulární zdraví, mohlo by být ekonomicky výhodné, aby byl předepisován ve velkém rozsahu.



„Myslím, že v příštích deseti letech dojde k radikální změně přístupu ke zdravotní péči,“ řekl. „Jakmile se sníží náklady, pak bude úspora nákladů pro zdravotnictví značná.“



Jiná studie založená na stejné klinické studii zjistila, že účastníci, kterým byl předepsán semaglutid, zhubli během čtyř let v průměru o 10,2 % tělesné hmotnosti a 7,7 cm v pase, zatímco placebová skupina zhubla o 1,5 % tělesné hmotnosti a 1,3 cm v pase.



Samostatná studie zabývající se novým přípravkem na hubnutí zjistila, že by mohl být mnohem účinnější než ty, které jsou již na trhu. Retatrutid, týdenní injekce, podle výsledků klinické studie fáze 2 působí tak, že potlačuje chuť k jídlu a také pomáhá tělu spalovat více tuků.



Studie na 338 účastnících žijících s obezitou ukázala, že účastníci během 48 týdnů zhubli o 24 % své tělesné hmotnosti. Podle vědců je tento přípravek při hubnutí účinnější než Ozempic nebo Wegovy, které působí pouze na potlačení chuti k jídlu.





Profesor Naveed Sattar z University of Glasgow, který se podílel na zkouškách jiných přípravků na hubnutí, uvedl: „Vědci se domnívají, že se jedná o účinný lék na hubnutí: „Před pěti nebo deseti lety bychom si nikdy nedokázali představit léky, které by způsobily takový úbytek hmotnosti. Studie naznačuje, že retatrutid stále ještě nedosáhl plato, takže pravděpodobně dojde k dalšímu úbytku hmotnosti. Pokud budeme tento lék podávat ještě déle, myslím, že by mohl dosáhnout téměř 30 % něčí tělesné hmotnosti.“







