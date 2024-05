Protesty na Eurovizi proti izraelskému příspěvku

10. 5. 2024

čas čtení 3 minuty

Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, pátek 10. května 2024, 19 hodin: Vítejte zpět v Jeruzalémě, kde se důsledky izraelského bombardování Gazy nyní přenesly do poněkud surrealističtějšího stádia soutěže Eurovision Song Contest.

Izrael byl první neevropskou zemí, která se soutěže zúčastnila již v roce 1973, a od té doby ji čtyřikrát vyhrál, ale jeho umístění v letošním finále popudilo mnoho dříve oddaných diváků, jak uvádí naše kulturní zpravodajka Minnie Stephensonová.



Reportérka: Dva paralelní vesmíry uvnitř arény Eurovize: Izrael postoupil do zítřejšího velkého finále, které je zdánlivě bez politiky. Mezitím se venku odehrávají politicky vypjaté scény ve švédském Malmö, kde tisíce lidí protestují proti rozhodnutí umožnit Izraeli vystoupit, zatímco válka v Gaze pokračuje.





"Je to strašné, co se právě teď děje v Gaze, umírají tam děti, ženy a všichni ostatní. Musíme tuto genocidu v podstatě ukončit. Takže tohle je jediná věc, kterou můžeme udělat."





Izraelská vstupenka Eden Golanová byla během svých vystoupení tento týden některými vypískána. Přestože zpěvačka čelí výhrůžkám smrtí, říká, že je odhodlaná soutěžit.





„Reprezentovat nás s hrdostí a dostat se do finále, to je něco šíleného a jsem moc vděčná všem, kteří hlasovali.“





Nuže, Eurovision nadále trvá na tom, že soutěž je apolitická. To však nezabránilo izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, aby poslal vzkaz, že zpěvačka soutěžila s ošklivou vlnou antisemitismu.









„Pokud se podílíte na invazi do jiné země, neměli byste na večírek chodit. Myslím, že to je červená linie, a víte, právě teď vidíme tolik zabitých civilistů, že se na to opravdu nedá dívat. Odmítám, aby mé kulturní instituce sloužily jako zástěrka.“





Eurovize tvrdí, že jde o apolitickou událost. Nevytváříte tím další rozkol v této velmi složité situaci?





"No, já bych právě odmítla myšlenku, že Eurovize je apolitická. Myslím si, že politika je v tom formátu přímou součástí. Je to hlasovací soutěž mezi různými zeměmi a Evropou. Ukrajina už několikrát vyhrála. Rusko bylo ze soutěže vyřazeno. Když napadli Ukrajinu, tak tam vždycky byly politické volby."





Islandský zpěvák Bambi Thug vyzval k okamžitému příměří a byl požádán, aby ze svého oblečení odstranil slova Free Palestine.





„Bylo to pro mě velmi důležité, protože jsem pro spravedlnost a pro mír. Bohužel jsem dnes tyto nápisy musel změnit.“





Polarizace zde nemohla být výraznější, od lesku uvnitř místa konání až po venkovní prostor, kde byla vidět pomoc pro Gazu.





Žádné množství europopu nedokáže zamaskovat masy venku, které přehlušují protesty představitelů Eurovize, kteří tvrdí, že soutěž není policejní stánek. Tisíce lidí mají jiný názor.

V celé Evropě se někteří rozhodli letošní Eurovizi bojkotovat, mezi nimi i jedna z hvězd RuPaul's Drag Race Crystal. Tato umělkyně zrušila akci pro 800 lidí, která se zde konala v londýnském areálu Earth.