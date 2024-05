Rusové se snaží prolomit ukrajinské obranné linie severně od Charkova

10. 5. 2024

Rusko se snaží zesílit tlak na druhé ukrajinské město a podle Kyjeva byly první útoky odraženy





Ruské síly zaútočily přes ukrajinskou hranici severně od Charkova v možné snaze otevřít novou frontu ve válce a zesílit tlak na druhé největší ukrajinské město.



Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že v pátek kolem páté hodiny ranní došlo poblíž města Vovčansk k „pokusu nepřítele prorazit naši obrannou linii za použití obrněných vozidel“ a počáteční útoky byly odraženy.

Objevily se také zprávy o bojích v pohraničních obcích Strilecha, Pylna a Borysivka dále na západě a o tom, že ruské síly postoupily asi o 1 km v okolí Vovčanska, i když tyto zprávy nebylo možné potvrdit.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že síly jeho země byly na útok připraveny. „Ukrajina jim tam vyšla vstříc s vojáky - brigádami a dělostřelectvem,“ uvedl na tiskové konferenci v Kyjevě, ačkoli varoval, že Rusko může na podporu svého nového útoku vyslat další jednotky.



Vlivný ruský vojenský blogger Rybar útok označil spíše za „průzkum silou“ než za útok v plném rozsahu a popsal, že bojová zóna byla v některých pohraničních oblastech rozšířena do „hloubky 2-3 km“. Útoky byly zaměřeny na ukrajinské dělostřelecké body s cílem oslabit obranu, dodal blogger.



Rusko v uplynulém měsíci postupně zintenzivňovalo vojenské operace v okolí Charkova a využívalo omezené ukrajinské protivzdušné obrany k bombardování města a jeho okolí ve snaze přimět další z 1,3 milionu obyvatel k útěku a proměnit ho ve stále více vylidňující se šedou zónu.



Charkov, který leží asi 20 kilometrů jižně od ruských hranic, se na jaře roku 2022 tvrdě bránil počáteční invazi. Blesková ukrajinská protiofenzíva v září téhož roku zatlačila moskevské síly daleko za dosah dělostřelecké palby a povzbudila k návratu mnoho dalších civilistů.



Oleh Syniehubov, gubernátor Charkovské oblasti, uvedl, že v pohraničních oblastech probíhalo poslední den silné ruské ostřelování, a vyzval obyvatele v okolí Vovčanska a Lypce, aby opustili své domovy. Začátkem tohoto týdne Syniehubov uvedl, že jižně od Belgorodu bylo zaznamenáno hromadění ruských sil.



Ruské ministerstvo obrany se v pátek nezmínilo o pokusech prolomit ukrajinské obranné linie ani neoznámilo novou ofenzívu v Charkovské oblasti. Ministerstvo však prohlásilo, že dobylo dvě města v regionu, Kotljarovku a Kislovku, a že „odrazilo ukrajinské protiútoky“ také podél frontové linie.



Další populární ruští vojenští bloggeři potvrdili zprávy o dělostřeleckém ostřelování podél pohraniční oblasti, ale varovali nejoptimističtější příznivce Ruska před předběžným vyhlášením vítězství.



„Severní vojska od včerejšího večera skutečně podnikají nejsilnější dělostřelecké a letecké údery proti nepříteli,“ napsal Starshe Eddy, který bez důkazů tvrdil, že byl zajat tucet ukrajinských vojáků. Zatímco bombardování pokračovalo, kanál dodal, že „na Volčansk zatím nikdo neútočí“.



Očekává se, že Rusko letos naverbuje další vojáky, a ruští a ukrajinští vojenští představitelé uvedli, že v květnu a červnu se očekává zintenzivnění bojů na frontě, protože Rusko se snaží využít nedostatku ukrajinských zbraní předtím, než dorazí obnovené dodávky zbraní z USA.



Analytici tvrdí, že Rusko, které má na Ukrajině odhadem 500 000 vojáků, je schopno útočit na více místech a využívat dělostřeleckou převahu, která se odhaduje na pět až deset ku jedné, a také slabou protivzdušnou obranu.



Útoky v Charkovské oblasti by mohly být pouhou snahou donutit Ukrajinu k přesunu záloh do tohoto regionu. Zdá se, že hlavní ruská ofenzíva se prozatím nadále soustřeďuje v oblasti Donbasu na jihovýchodě Ukrajiny, kde se ruské síly pokoušejí dobýt frontové město Chasiv Jar.



„Rusko nemá dostatek sil k dobytí Charkova, ale nezdá se, že by to bylo jeho cílem,“ uvedl Michael Kofman, vedoucí pracovník thinktanku Carnegie Endowment. „Cílem ruského útoku je pravděpodobně přitáhnout ukrajinské rezervy k Charkovu a fixovat je, aby umožnily ofenzívu v Doněcku (Chasiv Jar a Pokrovsk).“



Počátkem tohoto roku nezávislý ruský zpravodajský web Vyorstka informoval, že Moskva plánuje naverbovat až 300 000 vojáků, aby připravila invazi do Charkovské oblasti. Zpráva se odvolávala na zdroje v Kremlu, na ministerstvu obrany a v regionálních vládách, ale nebyla potvrzena jinými zdroji.



Málokdo však věří, že Charkovu hrozí dobytí, aniž by Rusko nasadilo obrovské množství vojáků do vysoce riskantní bitvy proti nepřátelskému městu. Řada analytiků uvedla, že cílem Vladimira Putina je zřejmě učinit město neobyvatelným.



Putin v březnu ve veřejném projevu uvedl, že zváží vytvoření demilitarizované „‚sanitární zóny‘ na územích, která jsou dnes pod kyjevským režimem“, a že tato zóna by musela být dostatečně velká, aby zabránila útokům na ruské území raketami nebo přepadovými skupinami dodanými ze zahraničí. Minulý měsíc ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že součástí této demilitarizované zóny bude město Charkov.





Charkov byl před válkou druhým největším ukrajinským městem podle počtu obyvatel a mnoho jeho obyvatel v něm zůstalo i přes ruské raketové a střelecké útoky zaměřené na zničení jeho infrastruktury. Situaci ještě umocnilo ruské používání klouzavých bomb, které vyčerpaná ukrajinská protivzdušná obrana jen obtížně zachycuje.







