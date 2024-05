Gaza: Izraelská armáda nařizuje evakuaci centra Rafáhu a připravuje se na rozšíření ofenzívy

11. 5. 2024

čas čtení 8 minut





Izraelská armáda shazuje letáky s příkazem, aby město opustily stovky tisíc lidí



Izraelská armáda vyzvala obyvatele čtvrtí v centru Rafáhu, aby se evakuovali, čímž signalizuje výrazné rozšíření svých vojenských operací ve městě a hrozí vysídlení dalších statisíců lidí.



Izraelské obranné síly (IDF) obsadily minulý týden hraniční přechod Rafáh s Egyptem, což označily za „přesnou a cílenou operaci“, poté co nařídily evakuaci východních čtvrtí. Z města již uprchlo více než 150 000 lidí. Mnozí z nich uprchli do „rozšířené humanitární zóny“, kterou IDF určila na pobřeží a na severozápadě, kde jsou podle tamních humanitárních pracovníků „strašné podmínky“.



Nové instrukce pro obyvatele naznačují, že nadcházející ofenzíva zavede IDF do centra Rafáhu, což hrozí zničením této části města a vysídlením mnoha dalších lidí a pravděpodobným postupem izraelské armády přes celé město.



Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, odmítl tlak USA, aby útok na Rafáh odložil, a uvedl, že Hamás zde má základnu většiny svých vrcholných představitelů a zbývajících sil.

- Podle ministryně zahraničních věcí Penny Wongové je podpora Austrálie při hlasování OSN o členství Palestiny v OSN „opakem toho, co chce Hamás“, a nešlo o uznání Palestiny jako státu.



Návrh rezoluce byl při jednáních na poslední chvíli značně zmírněn a Austrálie byla mezi 143 členy Valného shromáždění OSN, kteří přijali rezoluci vyzývající Radu bezpečnosti, aby znovu zvážila udělení plného členství Palestině.







V sobotu Wongová uvedla, že hlasování se týkalo udělení „skromných dodatečných práv k účasti na fórech OSN“ a že Austrálie uzná Palestinu, „až si budeme myslet, že nastal ten správný čas“.

Uvedla, že australská politika se změnila tak, že je otevřená uznání v průběhu mírového procesu, „nikoli nutně až na jeho konci“.









- Bidenova administrativa uvedla, že použití izraelských zbraní dodaných USA během vojenské operace v Gaze může být „v rozporu“ s mezinárodním humanitárním právem, což je její dosud nejsilnější kritika Izraele. Ministerstvo zahraničí však zároveň ve zprávě pro Kongres uvedlo, že neexistuje dostatek konkrétních důkazů, které by spojovaly konkrétní zbraně dodané USA s porušováním předpisů nebo opravňovaly k přerušení dodávek zbraní.

- Tři izraelští informátoři pracující v pouštním táboře Sde Teiman, kde jsou zadržováni Palestinci zadržení během izraelské invaze do Gazy, tvrdí, že byli svědky řady případů týrání ze strany armády, včetně toho, že vězni byli spoutáni, měli zavázané oči a byli nuceni nosit pleny, uvádí CNN. Izraelští informátoři o vězních prohlásili: „Bylo nám řečeno, že se nesmějí hýbat. Měli sedět vzpřímeně. Nesmějí mluvit. Nesmějí nahlížet pod pásku přes oči.“ Podle těchto zdrojů byli dozorci instruováni, aby si vynucovali mlčení křikem „uskot“ (arabsky „držet hubu“) a aby identifikovali a trestali problematické osoby.







Ministr zahraničí SAE, šejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan, v sobotu ráno Netanyahua pokáral v příspěvku na Twitteru a uvedl, že Abú Dhabí výroky izraelského vůdce odsuzuje.„Spojené arabské emiráty zdůrazňují, že izraelský premiér nemá k tomuto kroku žádnou právní pravomoc, a SAE se odmítají nechat zatáhnout do jakéhokoli plánu, jehož cílem je poskytnout krytí izraelské přítomnosti v pásmu Gazy,“ uvedl v arabském příspěvku.Šejk Abdulláh uvedl, že SAE - jeden z mála arabských států s oficiálními diplomatickými styky s Izraelem - budou připraveny podpořit palestinskou vládu, která splní aspirace palestinského lidu, mezi něž podle něj patří nezávislost.Netanjahu v rozhovoru, který byl odvysílán tento týden, uvedl, že SAE, Saúdská Arábie a další země by případně mohly po válce pomoci civilní vládě s obyvateli Gazy na tomto území.Mezitím Hamás uvedl, že snahy o nalezení dohody o příměří v Gaze se vrátily na začátek poté, co Izrael fakticky odmítl plán mezinárodních zprostředkovatelů v Káhiře, píše agentura Reuters. Bílý dům uvedl, že se snaží udržet obě strany v angažmá „i kdyby jen virtuálně“.Podpořilo ji celkem 143 zemí, devět hlasovalo proti - včetně USA - a 25 zemí se zdrželo hlasování. Rezoluce také Palestině přiznává řadu práv a výsad nad rámec toho, co jí umožňuje její současný status pozorovatele. Ostudně, Česko hlasovalo proti, ve skupince podivných zemí.Erdan také veřejně skartoval výtisk Charty OSN a obvinil členy, že tak učinili během projednávání rezoluce.Hamás uvedl, že přepadl izraelské tanky poblíž mešity na východě města, což je známka toho, že izraelské síly pronikly několik kilometrů od východu až na okraj zastavěné oblasti. Izrael nařídil civilistům opustit východní část Rafáhu, čímž donutil desítky tisíc lidí hledat útočiště mimo město, které bylo dříve posledním útočištěm více než milionu lidí vyhnaných ve válce z jiných částí území.ě. Humanitární pracovníci bijí na poplach kvůli uzavření přechodů Rafáh a Kerem Šalom pro pomoc a lidi v rámci izraelské vojenské operace v Rafáhu, odkud podle představitele OSN uprchlo asi 110 000 lidí.Ve svém prohlášení členové rady vyjádřili „hluboké znepokojení nad zprávami o nálezu masových hrobů, v lékařských zařízeních Nasser a Al-Shifa v Gaze a jejich okolí, kde bylo pohřbeno několik stovek těl, včetně žen, dětí a starších osob“.