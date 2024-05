Amerika by mohla znovu vyhladovět ukrajinskou protivzdušnou obranu

10. 5. 2024

Podporovatelé Ukrajiny v Kongresu si musí pospíšit s dodávkami dalších raket, jinak riskují Trumpovy odstávky, upozorňuje David Axe. Podporovatelé Ukrajiny v Kongresu si musí pospíšit s dodávkami dalších raket, jinak riskují Trumpovy odstávky,

Když v únoru vstoupila širší válka na Ukrajině do třetího roku, ruské letectvo – které se snažilo získat kontrolu nad vzduchem nad 1 200 km dlouhou frontovou linií – všude zesílilo.

Další ruské stíhací bombardéry Suchoj Su-34 vrhaly na ukrajinské pozice více přesně naváděných klouzavých pum. Ruské útočné letouny Suchoj Su-25 se poprvé po více než roce začaly objevovat ve velkém počtu přímo nad bojištěm.

Nebylo žádným tajemstvím, co se stalo, že se změnila rovnováha vzdušných sil. Republikánští zákonodárci v americké Sněmovně reprezentantů, kteří jsou nakloněni Rusku, od října šest měsíců blokovali další americké financování ukrajinského válečného úsilí.

Při absenci americké pomoci ukrajinským bateriím protivzdušné obrany rychle došly jejich nejlepší rakety. Není to tak, že by Rusové letos zesílili ve vzduchu; jde o to, že Ukrajinci zeslábli. Nemělo by tedy být překvapením, že když republikáni koncem minulého měsíce konečně nechali o pomoci hlasovat, jednou z prvních věcí, které Pentagon poslal na Ukrajinu, byla potenciálně obrovská zásilka raket protivzdušné obrany.

A ne jen tak ledajaké rakety země-vzduch, ale střely Sidewinder a Sea Sparrow – hlavní munice pro nová ukrajinská hybridní odpalovací zařízení "FrankenSAM". FrankenSAM není jeden typ systému, je jich několik. Nejdůležitější verze kombinují odpalovací zařízení sovětské výroby s raketou americké výroby.

FrankenSAM právě začínaly vstupovat do služby, když republikáni zablokovali pomoc Ukrajině. Raketa FrankenSAM sestřelila svůj první ruský cíl – útočný dron Shahed – již v lednu, uprostřed zastavení pomoci. Nyní, když na Ukrajinu opět proudí americká munice, by měl Pentagon upřednostnit rakety FrankenSAM. To je jeden ze způsobů, jak mohou Američané předejít dalším krizím protivzdušné obrany, jak válka pokračuje.

Koncept FrankenSAM dává velký smysl. Odpovídá odpalovacím zařízením, kterých má Ukrajina dostatek, ale která by mohla rakety postrádat, raketami, kterých mají Spojené státy dostatek a které již nepotřebují pro své vlastní válečné plány. FrankenSAM "přispívají k vyplnění kritických mezer v ukrajinské protivzdušné obraně," řekla v říjnu deníku The New York Times Laura Cooperová, vysoká představitelka americké obrany.

Jeden FrankenSAM kombinuje sovětské odpalovací zařízení Buk s americkými raketami Sea Sparrow, které normálně startují z válečných lodí. Mořský vrabec se pod radarovým naváděním dostane až do vzdálenosti 20 km. Druhý hlavní FrankenSAM kombinuje americkou střelu vzduch-vzduch Sidewinder, která je naváděna infračerveným zářením a doletí několik kilometrů, se sovětským odpalovacím zařízením – pravděpodobně typu Osa.

Ukrajinci šli do války se spoustou odpalovacích zařízení Buk a Osa – více než 70 prvních a desítky druhých. I po odečtení ztrát z ruských akcí je v ukrajinských službách stále sto nebo více těchto odpalovacích zařízení – dost na to, aby ochránily mnoho z nejkritičtějších sektorů před vrtulníky, útočnými letouny a drony.

Problém je v tom, že rakety pro Buk a Osa jsou, nebo byly, vyrobeny pouze v Rusku. Jakmile došly ukrajinské zásoby ze sovětské éry, které byly do jisté míry posíleny dávkami raket sovětské výroby od některých ukrajinských spojenců, byly odpalovací zařízení Buk a Osa k ničemu. Samozřejmě pokud by nemohli odpalovat různé typy raket.

Práce byla přímočará. Polské a české firmy již experimentovaly s prototypy FrankenSAM, což znamenalo, že Američané a Ukrajinci nemuseli začínat od nuly. Testování nových FrankenSAMů probíhalo na podzim. Systémy se začaly nasazovat na konci roku 2023 nebo na začátku letošního roku.

Zdá se, že právě došly rakety, kvůli dlouhému zpoždění americké pomoci. Ruská letadla létala přímo nad frontovou linií.

Očekávejte, že se to nyní změní, když jsou čerstvé rakety na cestě k bateriím FrankenSAM. Stojí za zmínku, že v posledních dnech Ukrajinci poprvé po šesti měsících sestřelili ruský Su-25. Nevíme jistě, zda útočný letoun sestřelil FrankenSAM, ale sestřelení by mohlo být známkou toho, že krize ukrajinské protivzdušné obrany končí.

Poté, co se Pentagon tvrdě naučil, že americká politika může přiškrtit ukrajinské schopnosti stejně jistě jako ruské útoky, měl by se chopit příležitosti, kterou mu skýtá opožděné schválení čerstvého financování, a co nejrychleji poslat co nejvíce raket Sea Sparrow a Sidewinder.

V americkém arzenálu jsou tisíce těchto raket – a americké firmy vyrábějí nové rychlostí stovek ročně. Neexistuje žádný důvod, proč by Pentagon nemohl dodat dostatek raket, aby udržel ukrajinské FrankenSAM v akci po celá desetiletí.

Zpoždění by bylo riskantní. Republikánský exprezident Donald Trump pohrozil, že pokud v listopadu získá druhé funkční období, přeruší americkou pomoc Ukrajině. Americká politika jednou vyhladověla ukrajinskou hybridní protivzdušnou obranu – a mohla by to udělat znovu.

