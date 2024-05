Putin odvolal Sergeje Šojgua z funkce ministra obrany

13. 5. 2024

Ruský prezident uvedl, že nástupcem Šojgua, který byl ministrem obrany několik let, bude ekonom Andrej Bělousov



Vladimir Putin odvolal svého dlouholetého spojence Sergeje Šojgua z funkce ministra obrany v rámci nejvýznamnější změny ve velení armády od invaze ruských vojsk na Ukrajinu před více než dvěma lety.



Kreml překvapivě oznámil, že Šojgua nahradí Andrej Bělousov, bývalý místopředseda vlády, který se specializuje na ekonomii.





Putin, který počátkem tohoto týdne složil přísahu svého pátého funkčního období v čele Ruska, navrhl, aby Šojgu převzal funkci šéfa mocné ruské bezpečnostní rady. Tu v současnosti vede Nikolaj Patrušev, bývalý jestřábí špion a jeden z Putinových nejbližších poradců.



Šojgu, nejdéle sloužící ruský ministr, převzal vedení ministerstva obrany v roce 2012 po svém působení ve funkci ministra pro mimořádné situace. Vedl ruskou armádu během její plnohodnotné invaze na Ukrajinu, která začala v roce 2022.



Jako ministr obrany měl Šojgu za úkol modernizovat ruskou armádu a předpokládalo se, že má přímý přístup k Putinovi a jezdí s ním pravidelně na lov a rybaření na Sibiř.



Šojguova popularita v Rusku vzrostla po nezákonné anexi Krymu v roce 2014, která mu byla připisována jako organizátoru.



Stal se však terčem ostré kritiky za vojenské neúspěchy Ruska po invazi v únoru 2022 a také za neschopnost vymýtit rozsáhlou korupci, která armádu stále sužuje. Nejdramatičtější je, že Šojgu byl loni v létě nucen odrazit ozbrojené povstání vůdce žoldnéřů Jevgenije Prigožina, který vyzval k jeho zatčení.



Minulý měsíc se zdálo, že Šojguova pozice oslabila, když bezpečnostní služby zatkly jeho dlouholetého důvěrníka Timura Ivanova, náměstka ministra obrany, a obvinily ho z rozsáhlé korupce.



Nedělní reorganizace na papíře Šojgua staví do pozice, která je formálně považována za výše postavenou než jeho role na ministerstvu obrany, což někteří pozorovatelé považují za Putinův krok, který umožňuje jeho starému spojenci zachovat si tvář.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Putin se rozhodl jmenovat Bělousova, zkušeného ekonoma, do čela ministerstva obrany poté, co ruské válečné výdaje vzrostly na úroveň připomínající Sovětský svaz v polovině 80. let.



„Je velmi důležité uvést ekonomiku bezpečnosti do souladu s ekonomikou země tak, aby odpovídala dynamice současného okamžiku,“ řekl Peskov.



Peskov dodal, že ruský prezident rozhodl, že v čele ministerstva obrany by měl stát civilista, aby bylo zajištěno, že resort bude „otevřený inovacím a pokrokovým myšlenkám“.



Rusko v posledních dvou letech řídilo masivní nárůst průmyslové vojenské výroby, přičemž celkové výdaje na obranu vzrostly odhadem na 7,5 % HDP.



Bývalý úředník ministerstva obrany, který se Šojguem spolupracoval, uvedl pod podmínkou zachování anonymity: „Kreml chce, aby ministerstvo vedl ekonom, který ví, jak zefektivnit jeho činnost. Ministerstvo obrany má být efektivní a dobře řízené, zatímco skutečné rozhodování na bojišti je ponecháno na armádě.“



Valerij Gerasimov, zkušený náčelník ruského generálního štábu a člověk s praktičtější rolí, pokud jde o boje, zůstane ve funkci, uvedl Kreml.



Zůstává nejasné, jakou pozici zaujme Patrušev, který vedl bezpečnostní radu od roku 2008 a je považován za toho, kdo pomáhal zosnovat invazi na Ukrajinu.



Peskov v neděli pozdě večer ruským státním médiím řekl, že Patruševova nová role bude oznámena „v několika příštích dnech“.





Začátkem tohoto týdne bylo oznámeno, že jeho syn Dmitrij Patrušev, bývalý ministr zemědělství, bude povýšen na místopředsedu vlády.







