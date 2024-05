Co v českých televizích neuvidíte: Gaza: Utíkala jsem s dětmi pod palbou

13. 5. 2024

Proč české televize neinterviewují Palestince?







Reportérka, Channel 4 News, neděle 12. května, 2024: Jednou z mnoha tisíců lidí, kteří ve strachu před izraelským útokem uprchli na tuto pláž, je Zainab Al Khalidová se svými dětmi. Po čtyřech měsících života ve stanu v Rafáhu je jejich stan značně opotřebovaný a potřebuje sešít. Stan je to nejcennější z toho mála majetku, který si mohli vzít s sebou.

„Já a moje děti jsme běželi při střelbě a lidé před námi umírali. Střepiny nás zasáhly do obličeje. Domy byly zasaženy bombardováním, když jsme běželi. Na cestě jsem našla botu. Obula jsem si ji, aby se mi lépe běželo.“



Při leteckých úderech zahynulo v noci několik lidí v blízkosti. Za sedm měsíců války počet obětí podle ministerstva zdravotnictví v Gaze překročil 35 000. Izraelské tanky se vracejí do oblastí, o nichž se kdysi tvrdilo, že jsou vyčištěné od bojovníků Hamásu, jako je Džabalíja na severu Gazy.

Ale právě plány IDF na invazi do Rafáhu vedly prezidenta Bidena k pozastavení prodeje amerických bomb o síle 2000 liber a další munice Izraeli.

Jake Sullivan: „Protože je tam milion lidí ve velmi těsné blízkosti, kteří tam byli zatlačeni kvůli vojenským operacím v jiných částech Gazy, měli byste opravdu značné civilní oběti. A zatímco Izrael by byl také schopen zabít některé lidi z Hamásu, mnoho lidí z Hamásu by se prostě rozplynulo, protože jsou to teroristé, nejsou to skutečně organizovaní bojovníci v tom smyslu, jak v tomto kontextu uvažujeme o typické armádě. Prezident Biden nechce, aby se v takové operaci používaly americké zbraně.“





Dnes byl britský ministr zahraničí dotázán. Jestli by zakázal prodej zbraní Izraeli, zopakoval, že ne:





„No, my jsme v úplně jiné situaci než Spojené státy. Ty jsou masivním státním dodavatelem zbraní Izraeli ve velkém. Celkově jsme zodpovědní asi za méně než 1 % jejich dovozu. Máme velmi přísný právní proces, kterým procházíme, a to průběžně.“









IDF tvrdí, že zahájila pouze přesné operace uvnitř Rafáhu, ale OSN se obává, že výzva k evakuaci civilistů je předstupněm k invazi v plném rozsahu s katastrofálním dopadem a možností, prý dalších zvěrstev.









Volker Turk, OSN: „Nevidím žádný způsob, jak by se nejnovější příkaz k evakuaci, natož k plnému útoku v oblasti s mimořádně hustým výskytem civilistů, mohl slučovat se závaznými požadavky mezinárodního humanitárního práva.“





Diplomatickou ránu dnes Izraeli zasadil Egypt, který zprostředkovává dohodu o příměří, a oznámil, že podporuje žalobu Jihoafrické republiky na Izrael u Mezinárodního soudního dvora pro genocidu.









Premiér Netanjahu však již dříve slíbil, že bude pokračovat až do vítězství, zatímco vítězství se zdá být neznámé i pro nejbližšího spojence Izraele.





Blinken: „Neviděli jsme ani plán, co se stane den poté, co tato válka v Gaze skončí. Trajektorie v tuto chvíli je taková, že jít do Rafáhu, dokonce i vypořádat se s těmi zbývajícími prapory, zejména při absenci plánu pro civilisty, znamená riziko, že dojde ke strašlivým civilním obětem a problém se nevyřeší.“





Spojené státy dnes večer varovaly, že bez plánu poválečné správy by nastalo vakuum, anarchie a chaos. Ty však už pro mnohé lidi vládnou teď.