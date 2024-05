Nové ruské útoky posilují Ukrajince v jejich odporu vůči invazi

13. 5. 2024

Reportér, Channel 4 News, neděle 12. května 2024: Oheň a zuřivost nové fronty v této sedmadvacet měsíců trvající válce. Ve Volčansku na severovýchodě Ukrajiny hoří dům a jeho majitel sedí před ním, celý od sazí a v šoku.







Od pátku zahájilo Rusko v Charkovské oblasti pozemní obrněný útok. Ukrajina zde před dvěma lety odrazila invazi. Nyní Moskva cítí příležitost.



„Boje stále probíhají. Rusové na nás tlačili čím dál víc, přijel jejich tank a začal ruský útok. Naši chlapci se dostali do obklíčení.“



Ukrajina sdělují, že obrannou linii drží, ale zoufale čeká na opožděnou vojenskou pomoc z Washingtonu. Moskva tvrdí, že tento víkend obsadila devět vesnic, a zřejmě se blíží k městu Charkov. Obyvatelé sledují a čekají, někteří nyní prchají.







Valentina je hluchá a neslyšela, když se její dům dostal pod palbu. Je nyní jednou z více než 2 500 lidí, kteří byli z regionu evakuováni. Zatímco se z valí dým, plánuje Rusko dobýt Charkov? Je pochybné, že na to má kapacity, ale Moskva možná využívá tohoto okamžiku k vytvoření nárazníkové zóny, protože za hranicemi od Charkova se nachází ruské město Belgorod, které se stalo terčem zvýšeného počtu útoků.













Tento bytový dům byl zasažen, zanechal po sobě nejméně sedm mrtvých a 15 zraněných, a když se záchranáři dali do práce, poškozená střecha se zřítila a několik lidí zasypala sutinami. Moskva obvinila Ukrajinu a označila to za barbarský útok. Kyjev se k tomu zatím nevyjádřil.













„Na bojišti je to velmi těžké. Zvládáme to, ale je to stejně těžké. Držíme se v obraně a to je všechno.“





Zatímco nemocní čekají pod tlumeným světlem, Ukrajina tady dole na jihu čelí těžké situaci. A také dále na severu, kde autobusy plné evakuovaných lidí přemýšlejí o budoucnosti daleko od svých domovů a přemýšlejí, co bude dál s jejich národem, když Rusko otevírá novou, zlověstnou kapitolu, bolest a náhlé posuny tohoto stále pokračujícího konfliktu.

















Maria Avdějeva: No, je to tam složitá situace. Tak ruské jednotky se snaží přiblížit k městu a vidím, že v současné fázi je to jejich cíl číslo jedna, to město. Je na hranici a už bylo osvobozeno. Takže lidé, kteří žijí ve Volčankách, už prošli okupací. Vědí, jaké to je být pod okupací, a proto se ženou pryč, protože to nechtějí zažít podruhé, pokud se to stane.





Moderátorka: Jaká je tedy podle vás širší strategie? Říkala jste, že se ruské jednotky na hranicích tak nějak shromažďují. Myslíte si, že je to proto, aby vytvořili takzvanou nárazníkovou zónu, nebo aby nakonec obsadili Charkov? Jaká je tady podle vás strategie?





Maria Avdějeva: Myslím, že mají několik cílů. Jedním z nich je vlastně to, co jste zmínila, vytvořit tu nárazníkovou zónu nebo šedou zónu podél hranice. To umožní vstup ruských vojsk. Pokud k tomu dojde, přiblížit se k městu a mít Charkov na dostřel dělostřelectva. Druhým cílem je protáhnout frontovou linii, protože samozřejmě k udržení té nové fronty, která se právě otevřela, Ukrajina potřebuje sem přesunout další vojáky z Donbasu a to znamená, že budou přetíženi a jak víte, ukrajinská armáda nemá dostatek lidí. Takže to bude obtížné. Nevěřím, že se Rusko pokusí získat samotné město, ale i když se jim podaří dostat se blíž k městu, vytvoří to nebezpečnou situaci pro Charkov, druhé největší město na Ukrajině.





Moderátorka: Mohli jste slyšet, že Rusko obviňuje Ukrajinu ze zásahu na bytový dům v Belgorodu. Co si o tom myslíte? Prý jde o teroristický útok na obytné čtvrti.









Moderátorka: Ještě nakonec. Už je tomu 27 měsíců, co probíhá tato válka. Jen by mě zajímalo, jak se cítíte vy a lidé v Charkově. s tímto obnoveným útokem ze strany Ruska právě teď.





Maria Avdějeva: Lidé obecně jsou vyčerpaní z té války, samozřejmě, ale ta nová ofenzíva ze strany Ruska jim dává, víte, ono to může znít divně, ale dává jim to pocit jako další síly, protože chápou, že musí být silní a odolní, takže lidé chápou, že tohle je moment, kdy musíme být co nejsilnější, co nejjednotnější, abychom zastavili Rusko, protože Rusko chce všechno rozdrtit a zničit, jestliže se jim podaří postupovat dál.





Dalším důvodem, proč se Rusko možná snaží postupovat na severu, je odklonit ukrajinské zdroje odtud, z bojiště na jihovýchodě. V Avdijivce ošetřují zdravotníci zraněné ze 47. brigády, zatímco ruské síly pomalu postupují.Maria Avdějevová je ukrajinská bezpečnostní analytička z Charkova. Mluvila jsem s ní v poslední hodině a začal jsem otázkou na situaci.Mně byly zaslány zprávy OSINT, různých analytiků a všichni došli k závěru, že výbuch, ať už ho způsobil kdokoli, se stal na druhé straně budovy, na straně budovy, která jako by směřovala na sever, což není do ukrajinské strany. Takže existuje možnost, že Rusko vypustilo tu klouzavou bombu, jaké neustále odpaluje směrem na Charkov, směrem na Volčansk, na jiné oblasti a tato bomba prostě byla špatně navedena a zasáhla tu budovu.Marie, moc vám děkuji, že jste se k nám připojila. Děkuji vám.