Gaza: Podle USA by ofenziva v Rafáhu mohla Hamásu přinést „strategické vítězství“; Valné shromáždění OSN se účastní nového hlasování o Palestině

10. 5. 2024

Bílý dům varuje, že další úmrtí civilistů v Rafáhu budou hrát do karet „překrouceným narativům“ Hamásu o Izraeli; rezoluce Valného shromáždění OSN vyzývá Radu bezpečnosti, aby znovu zvážila žádost Palestiny o členství



- Agentura OSN pro palestinské uprchlíky dočasně uzavřela své sídlo ve východním Jeruzalémě poté, co izraelští extremisté po týdnech opakovaných útoků zapálili jeho obvod. „Dnes večer izraelští obyvatelé dvakrát zapálili obvod sídla Unrwa v okupovaném východním Jeruzalémě,“ uvedl na Twitteru šéf agentury Philippe Lazzarini s tím, že se jedná o druhý útok na areál během několika dní.

- Izraelští protestující zablokovali nákladní automobily s humanitární pomocí směřující z Jordánska do Gazy, uvedl izraelský list Haaretz. Stovky obyvatel nejjižnějšího izraelského města Ejlatu se připojily k protestu blokujícímu konvoj na hraničním přechodu s Jordánskem, uvedly noviny.

Spojené státy varovaly Izrael, že pokud uskuteční plány na totální útok na Rafáh, bude to znamenat strategické vítězství Hamásu.



Řekl to mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby:



Podle našeho názoru by jakákoli rozsáhlá pozemní operace v Rafáhu ve skutečnosti posílila ruce Hamásu u jednacího stolu, nikoli Izraele.



Více civilních obětí v Rafáhu v důsledku izraelské ofenzívy by dodalo více munice „překroucenému narativu“ Hamásu o Izraeli.



Americké varování přichází poté, co prezident Joe Biden prohlásil, že pozastaví další ofenzivní vojenskou pomoc Izraeli, pokud bude pokračovat v operaci ve městě, kde se ukrývá více než 1 milion civilistů.



Mezitím se očekává, že Valné shromáždění OSN bude dnes hlasovat o rezoluci, která by Palestině přiznala nová „práva a výsady“ a vyzvala Radu bezpečnosti, aby kladně zvážila její žádost stát se 194. členem OSN.



Spojené státy v dubnu vetovaly široce podporovanou rezoluci Rady, která by Palestině otevřela cestu k plnoprávnému členství v OSN, o což Palestinci dlouhodobě usilují a Izrael se tomu snaží zabránit. Náměstek amerického velvyslance Robert Wood včera jasně řekl, že Bidenova administrativa je proti rezoluci.

- Egypt prohlásil, že Hamás a Izrael musí projevit „flexibilitu“, pokud chtějí uzavřít dohodu o příměří a výměně rukojmích, podle pátečního prohlášení ministerstva zahraničí. V záznamu telefonického rozhovoru mezi egyptským ministrem zahraničí Samehem Shoukrym a americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem se uvádí, že oba diplomaté se shodli na tom, že je „důležité naléhat na obě strany, aby projevily flexibilitu a vyvinuly veškeré nezbytné úsilí k dosažení dohody o příměří a ukončení humanitární tragédie v Gaze“.



- Hamas v pátek brzy ráno uvedl, že jeho delegace, která se účastnila jednání o příměří v Gaze v Káhiře, odjela z města do Kataru, a dodal, že „míč je nyní zcela“ v rukou Izraele. „Delegace vyjednavačů opustila Káhiru a míří do Dauhá. Okupace [Izrael] prakticky odmítla návrh předložený zprostředkovateli a vznesla proti němu námitky v několika ústředních otázkách,“ uvedla skupina podle agentury France-Presse ve zprávě pro ostatní palestinské frakce.



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu přislíbil, že Izrael bude stát osamoceně a „bojovat zuby nehty“ navzdory hrozbám USA, že dále omezí dodávky zbraní, pokud izraelské síly přistoupí k ofenzívě na město Rafáh na jihu Gazy. Zdálo se, že Netanjahu se ohradil proti veřejnému varování amerického prezidenta Joea Bidena z předchozího večera, že pokud Izraelské obranné síly (IDF) zahájí velkou ofenzívu na město, USA neposkytnou bomby a dělostřelecké granáty na podporu operace.



- Bývalý šéf izraelské obranné výroby a zásobování ve čtvrtek podle izraelského veřejnoprávního rozhlasu odmítl tvrzení, že by se země bez amerických zbraní obešla, a uvedl, že Izrael by byl nucen zajistit si zbraně jinde.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken by měl již v pátek předložit Kongresu velmi kritickou zprávu o postupu Izraele v Gaze, uvádí Axios, podle něhož zpráva neobsahuje závěr, že Izrael porušil podmínky pro použití amerických zbraní. Axios ve své zprávě cituje tři úředníky.



Podle představitelů OSN uprchlo z Rafáhu po zintenzivnění izraelského bombardování více než 100 000 lidí, což je největší pohyb obyvatelstva v Gaze za mnoho měsíců. Humanitární úředníci sledují počet lidí prchajících z Rafáhu, nejjižnějšího města v Gaze, kde se ukrývá více než 1 milion lidí vysídlených z jiných částí území.



- Izraelský útok v okolí Rafáhu na jižním okraji pásma Gazy sráží na kolena zbytky zdravotnického systému v Gaze, řekli lékaři agentuře Reuters. Hlavní nemocnice v Rafáhu al-Najjar byla náhle uzavřena, když se boje přiblížily, zatímco emirátská porodnice, kde se rodilo 85 dětí denně, přestala přijímat pacienty. Uzavřena byla také dvě kontrolní stanoviště na jihu Gazy, což zablokovalo příjezd základních zásob, jako jsou pohonné hmoty, ačkoli Izrael tvrdí, že ve středu znovu otevřel přechod Kerem Šalom a snaží se tudy dostat pomoc.



- Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že má pro své zdravotnické operace v jižní Gaze zásoby paliva pouze na tři dny. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus k uzavření přechodu Rafáh z Egypta ve středu uvedl: „Palivo, které jsme očekávali, že bude dnes vpuštěno, nebylo vpuštěno, což znamená, že máme dostatek paliva pouze na provoz zdravotnických služeb na jihu země po dobu dalších tří dnů.“



- Kyperští představitelé potvrdili, že z Kypru ve čtvrtek vyplulo plavidlo s pomocí pro molo postavené USA u Gazy. Loď Sagamore plující pod americkou vlajkou opustila ráno přístav Larnaka a američtí představitelé uvedli, že plavidlo bude použito k vyložení zásob na plovoucí molo.



- Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzívě v Gaze zabito nejméně 34 904 Palestinců a 78 514 jich bylo zraněno, uvedlo ve čtvrtek v prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy. Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví nerozlišuje mezi bojovníky a nebojovníky.



- Německý ministr obrany Boris Pistorius při návštěvě Washingtonu vyjádřil „pochopení“ pro hrozbu USA omezit dodávky zbraní Izraeli v případě plnohodnotné ofenzívy v Rafáhu, ale nestanovil žáfná omezení pro vývoz německých zbraní do Izraele. Veřejnoprávní televizi ZDF však řekl, že Německo musí vyvinout tlak na Izrael, aby „nezašel příliš daleko“ a „zpomalil“ svou vojenskou reakci na útoky ze 7. října. „To, co se děje, neprospívá regionu a už vůbec ne trpícímu civilnímu obyvatelstvu v pásmu Gazy,“ řekl.



Pistorius uvedl, že z tohoto důvodu Německo „zvažuje své možnosti“ ohledně vojenské pomoci Izraeli, přičemž konečné rozhodnutí je na kancléři Olafu Scholzovi a ministerstvu zahraničí.



- Španělsko, Irsko a další členské země Evropské unie plánují uznat palestinský stát 21. května, uvedl ve čtvrtek pozdě večer šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell před očekávaným pátečním hlasováním OSN o palestinské žádosti stát se plnoprávným členem.



Španělský premiér Pedro Sanchez v březnu uvedl, že Španělsko a Irsko spolu se Slovinskem a Maltou souhlasily s podniknutím prvních kroků k uznání palestinského státu po boku Izraele, neboť považují dvoustátní řešení za nezbytné pro trvalý mír.



Na otázku místní španělské rozhlasové stanice RNE, zda je 21. květen okamžikem, kdy Španělsko, Irsko a další země EU uznají palestinský stát, Borrell odpověděl, že ano, a zmínil také Slovinsko, uvedla agentura Reuters.



„Jedná se o symbolický akt politické povahy. Více než stát uznává vůli k jeho existenci,“ řekl a dodal, že Belgie a další země budou pravděpodobně následovat.



Izraelští demonstranti zapálili část areálu OSN v Jeruzalémě.



Hlavní agentura OSN pro pomoc Palestincům uzavřela své sídlo ve východním Jeruzalémě poté, co místní izraelští obyvatelé zapálili prostory na okraji rozlehlého areálu, uvedla agentura.



Šéf UNWRA Philippe Lazzarini v příspěvku na Twitteru uvedl, že se rozhodl areál uzavřít, dokud nebude obnovena řádná bezpečnost, informovala agentura Reuters. Uvedl, že čtvrteční incident byl již druhým během necelého týdne.



„Je to pobuřující vývoj. Životy zaměstnanců OSN byly opět vážně ohroženy,“ uvedl.



„Je odpovědností státu Izrael jako okupační mocnosti zajistit, aby personál a zařízení OSN byly vždy chráněny,“ dodal.



UNRWA, která byla zřízena za účelem péče o palestinské uprchlíky, kteří uprchli nebo byli nuceni opustit své domovy během války v roce 1948 v době kolem vzniku Izraele, je dlouhodobě terčem izraelského nepřátelství.



- Organizace United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) v pátek uvedla, že obdržela hlášení o neúspěšném pokusu o únos plavidla 195 námořních mil východně od jemenského Adenu.



Kapitán plavidla oznámil, že se k němu přiblížilo malé plavidlo s pěti nebo šesti ozbrojenými osobami s žebříky.



Hútíovští ozbrojenci v Jemenu zahájili útoky drony a raketami na lodní dopravu v Rudém moři a Indickém oceánu a v jejich okolí, aby tak vyjádřili podporu Palestincům ve válce v Gaze.





Námořní zdroje uvádějí, že piráty může povzbuzovat uvolnění bezpečnostních opatření nebo mohou využívat chaosu způsobeného útoky na lodní dopravu ze strany Hútíů, kteří jsou spojenci Íránu.







