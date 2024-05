Co v českých televizích neuvidíte: Ehud Olmert: Největším nebezpečím pro Izrael není Hamás, ale Netanjahuovi pravičáci

10. 5. 2024

čas čtení 9 minut

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 9, května 2024, 19 hodin: Biden dává Netanjahuovi ultimátum. Pokud Izrael zaútočí na Rafáh, Amerika už nepošle žádné zbraně na zabíjení lidí v Gaze.

Biden: „Jdou do města Rafah. Nebudu dodávat zbraně, které byly historicky použity k řešení situace v Rafáhu.“



Moderátor: Dobrý večer od Jaffské brány v Jeruzalémě. Nic takového se nestalo už desítky let. Nejbližší spojenec Izraele, Amerika, která posílá miliardy na vojenskou pomoc, zbraně a obranné technologie a která vetuje rezoluce OSN proti Izraeli, říká dost. Po ultimátu Joe Bidena v televizním rozhovoru se Benjamin Netanjahu na sociálních sítích vyjádřil, že Izrael se postaví sám, pokud bude muset, a žádný mezinárodní tlak mu nezabrání v obraně. Jeho vyjednávací tým opustil mírové rozhovory v Káhiře s tím, že toto kolo jednání je u konce. Izraelské síly pokračují v bombardování Rafáhu a lékaři vydávají stále zoufalejší výzvy, že nemocnice nejsou schopny fungovat. Dnes večer nám jeden z Netanjahuových stoupenců v izraelském parlamentu říká, že je to jednoduché. Válka v Gaze musí být vyhrána a bývalý premiér Ehud Olmert viní Netanjahua z historického diplomatického krachu. Biden dává Netanjahuovi ultimátum. Pokud Izrael zaútočí na Rafáh, Amerika už nepošle žádné zbraně na zabíjení lidí v Gaze.





Prezident Biden učinil z Rafáhu červenou linii a slíbil zastavit dodávky zbraní, pokud Izrael zahájí velkou pozemní invazi. Navzdory tomu je hlášeno téměř neustálé ostřelování města na jihu Gazy, které ukrývá asi jeden a půl milionu Palestinců, a izraelský vojenský velitel právě prohlásil, že všechny potřebné zbraně už má. Každopádně krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Ben Gvier na Twitteru napsal: „Hamás miluje Bidena.“ Rozhodnutí amerického prezidenta vyvolalo kritiku i u amerických republikánů, a dokonce i u některých kolegů demokratů. Informuje o tom naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová.









Reportérka: Mrtvé tělo dítěte je přenášeno do nemocnice po leteckém útoku v Rafáhu na jižním cípu Gazy. Zásah zasáhl obytnou budovu a zabil osm lidí, včetně čtyř dětí, v západní části Rafáhu, v oblasti, kterou podle Palestinců izraelské síly vyzvaly k evakuaci.





Muž: „Řekli, abchom se evakuovali do východní části Raffy s tím, že západní část je bezpečná. Tohle je důkaz, že jsou to lháři.“













Právě takovéto scény rodin prohrabávajících se v sutinách a zabití více než 34 000 Palestinců zřejmě přiměly Joea Bidena k bezprecedentnímu kroku, kdy v hlavním vysílacím čase oznámil, že pokud bude Izrael postupovat dále do Rafáhu, nebudou mu poskytnuty americké zbraně.





Biden: "Dal jsem Bibimu ve válečném kabinetu jasně najevo, že nedostanou naši podporu, pokud ve skutečnosti půjdou do těchto populačních center, neodstoupíme od bezpečnosti Izraele, nebudeme pracovat s jeho schopností vést válku v těchto oblastech.“





Biden potvrdil, že pozastavil poslední dodávku Izraeli, která zahrnuje 3 a půl tisíce takovýchto bomb, stejně jako dělostřelectvo, které, jak rovněž potvrdil v ohromujícím přiznání, Izrael v minulosti použil k vedení války v Gaze, kde bylo zabito více než 34 000 Palestinců.









Reportérka CNN: „Byly tyto bomby použity k zabíjení civilistů v Gaze?“







Biden: „V důsledku těchto bomb a dalších způsobů, kterými jdou po populačních centrech, byli v Gaze zabiti civilisté.“





Reportérka: To, že došlo k tomu, že Biden otevřeně vyhrožoval jednomu z nejbližších amerických spojenců, svědčí o jeho napjatých vztazích s Benjaminem Netanjahuem, izraelským premiérem, který trvá na tom, že operace v Rafáhu je nezbytná k likvidaci zbývajících bojovníků Hamásu, kteří se tam skrývají, ať už s americkou podporou, nebo bez ní.





Netanjahu nyní stojí před jasnou, i když nelehkou volbou, zda přistoupit na požadavky amerického prezidenta, nebo bude riskovat ztrátu podpory členů tvrdé pravice, kteří podepírají jeho vládu, jako je Itamar Ben Gevir, ministr národní bezpečnosti, který dnes dal jasně najevo své pocity vůči prezidentu Bidenovi tímto příspěvkem na Twitteru, že Hamas Bidena miluje.









V Americe zuřila na Bidena i tamější tvrdá pravice v Republikánské straně.











Moderátor v Jeruzalémě: To byla Siobhan Kennedyová..

Moderátor v Jeruzalémě: Ehud Olmert je bývalý izraelský premiér a ostrý kritik současné izraelské vlády. Byla jsem za ním v jeho kanceláři v Tel Avivu a začala jsem tím, že jsem se ho zeptal, jak vážný je to moment, když Američané zadržují zbraně pro Izrael.









Ehud Olmert: Myslím, že je to mimořádná, bezprecedentní událost v historii vztahů mezi Izraelem a Amerikou, řekněme za posledních 60 let. Něco takového se nikdy předtím nestalo. Musíte si položit otázku, co přivádí nejpřátelštějšího amerického prezidenta v dějinách ke státu Izrael, prezidenta, který týden po 7. říjnu nasedl do Air Force One a odletěl do Izraele, aby vyjádřil své sympatie a naprostou oddanost v péči o bezpečnost státu Izrael, co ho přivádí k tomu, že říká, že pozastaví dodávky zbraní státu Izrael. Myslím, že to je hlavní problém. Co ho přimělo udělat něco, co je naprosto mimořádné.





Moderátor: Takže to přesahuje jen neshody ohledně Rafáhu? Teď už je to strukturální?





Ehud Olmert: Už před 7. říjnem dělala naše vláda, a zejména premiér, všechno možné, aby si Bidena znepřátelila, aby provokovala proti tomuto prezidentovi, a to po celý tento poslední rok, zatímco prezident byl naprosto, naprosto odhodlaný podporovat Izrael a dodávat mu všechny potřebné zbraně a mnohem více než politickou podporu po celém světě, a zejména v Radě bezpečnosti OSN.





Netanjahu provokoval, kritizoval, vyhrožoval a vysílal nejrůznější signály proti prezidentu Bidenovi. Člověk by si měl položit otázku, jak je možné, že až dosud prezident Biden nic takového neudělal?





Moderátor: A myslíte si, že to bude mít dopad?





Ehud Olmert: Bude to nějakou dobu trvat a záleží na tom, jak vážné a trvalé to pozastavení bude, protože si myslím, že v určitém okamžiku to může přesáhnout rámec pouhých dodávek zbraní. Co rezoluce Rady bezpečnosti OSN odsuzující stát Izrael, až se proti nim nepostaví Amerika a nebude je vetovat, což donedávna dělala? Co když budou na Izrael uvaleny sankce, které Američané nebudou blokovat?





Moderátor: Ben Gvier na Twitteru napsal „Hamás miluje Bidena“. Je ministrem národní bezpečnosti Izraele.











Moderátor: Myslíte si, že Joe Biden udělal správnou věc?





Ehud Olmert: Opakovaně říkám, že jsem proti útoku na Rafáh, Takže když prezident Biden říká, že je proti útoku na Rafáh, nemohu říci, že říká něco, co je nepředstavitelné, co je nepřijatelné. To říkám veřejně v Izraeli a jsem bývalý premiér státu Izrael. A vím něco o bezpečnostních potřebách státu Izrael a o možných dopadech války. Jak si tedy mohu stěžovat na prezidenta, který říká to, co říká? Nicméně si myslím, že ano. Je to velmi bolestný okamžik v dějinách státu Izrael. Mít největšího přítele, kterého máme a který se za nás postavil v nejkritičtějším období nedávné historie židovského národa, způsobem, který je obdivuhodný, jako to udělal prezident Biden, a přitom ho přivést do bodu, kdy musí Izrael varovat, že nedovolí dodávky zbraní, které potřebujeme, kvůli politice provokací, manipulací, naprosto nezodpovědného jednání. Je to velmi špatné.





0

330

Joe Biden trvá na tom, že jeho dlouhodobá podpora Izraele je neochvějná. Jak ale ukázaly studentské protesty, je pod silným tlakem i uvnitř Ameriky.(...)Podívejte se, největší hrozbou pro bezpečnost státu Izrael jsou Gvier a jeho stoupenci. Hamásu se nebojím. Hamas je vnější protivník, nepřítel zvenčí. Ben Gvier a Smotrich a jejich stoupenci jsou hrozbou pro základy, pro morální základy státu Izrael zevnitř, jsou nepřítelem zevnitř.Děkuji mnohokrát. Takže jen pár dní po těch předčasných oslavách, že dohoda o příměří byla uzavřena a rukojmí se vrátí domů, se zdá, že jednání v Káhiře skončila, izraelská média citují zdroj z Hamásu, podle kterého to vypadá na slepou uličku. Izraelské útoky na Rafáh pokračují. A dnes večer Benjamin Netanjahu říká, že během války za nezávislost, kterou "jsme vyhráli", bylo na Izrael také uvaleno zbrojní embargo. Amerika vytyčila červenou linii a Izrael ji prozatím ignoruje. Nyní zpět do Londýna.