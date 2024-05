Dejte šanci ptactvu! Británie vyhlásila květen za měsíc bez sekání trávy

10. 5. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

V ranním nedělním publicistickém pořadu rozhlasu BBC minulou neděli vysílali zvukové záběry ranního zpěvu ptactva v této roční době z různých částí Británie a zjistili, že počet ptáků v zemi je silně na ústupu, Co proti tomu dělat? Nesekat trávu, nechat růst remízky, nechat trávníky, aby rozkvetly a podpořily včely a další hmyz.

Četné komunální úřady po celé zemi vyzývají obyvatelstvo, aby se připojili k heslu "No Mow May" - "Letošní květen bez sekání" - a uložili sekačky na trávu.



Samozřejmě, jak sedím v Glasgow na zahradě, slyším řev sekačky od nepoddajného souseda...



Ale Glasgow University:



Tráva je zelenější na UofG: „No Mow May“ na univerzitě





Oceněný univerzitní tým pro údržbu pozemků na měsíc sbalí sekačky a zúčastní se akce „No Mow May“.



Tím, že univerzita nechá během května růst trávu a polní kvítí, aktivně přispívá k zachování biologické rozmanitosti a podporuje populace opylovačů, které se potýkají s problémy.











Cílem této iniciativy, kterou zavedla charitativní organizace Plantlife, je povzbudit lidi, aby na květen opustili své trávníky a umožnili tak trávě a polnímu kvítí volně růst. Opylovači hrají v ekosystémech klíčovou roli a jejich úbytek představuje významnou hrozbu pro celosvětovou biologickou rozmanitost. Pokud necháme rostliny v květnu růst bez omezení, opylovači, jako jsou motýli, včely a brouci, mohou získat více důležitého pylu a nektaru, který potřebují.

Paul Brannan, manažer provozu pozemků na univerzitě, říká: „Jsme nadšeni, že se letos můžeme zapojit do akce ‚No Mow May‘ v rámci našeho trvalého závazku k ochraně biologické rozmanitosti. Umožnění rozkvětu trávy a polního kvítí nejen podporuje populace opylovačů, které bojují s problémy, ale také je v souladu s naším posláním vytvářet zelenější a zdravější areály. Ve spolupráci s organizací NatureScot usilujeme o to, aby pozemky naší univerzity byly dobrými zelenými spojnicemi v koridorech divoké přírody ve městě.“Roddy Yarr, ředitel pro udržitelnost, dodal: „Účast na akci ‚No Mow May‘ podtrhuje náš strategický závazek vytvářet zelenější, zdravější a udržitelnější areály v rámci našich komunit. Sladěním našich akcí se strategií univerzity do roku 2025 aktivně přispíváme k zachování biologické rozmanitosti a zároveň podporujeme smysl pro odpovědnost za životní prostředí mezi našimi zaměstnanci, studenty a širší komunitou.“Pokud máte zahradu, proč se letos v květnu nepřipojit k našemu týmu Grounds a nedopřát svému trávníku odpočinek od sekání - odměnou vám snad bude zahrada plná krásných motýlů a včel. Více informací o udržitelnosti na univerzitě najdete zde nebo si přečtěte více o akci „No Mow May“ na webových stránkách Plantlife.