USA shledávají použití zbraní Izraelem v Gaze „neslučitelným“ s lidskými právy, ale dodávky zbraní Izraeli nepřeruší

11. 5. 2024

Americké ministerstvo zahraničí rovněž tvrdí, že neexistuje dostatek konkrétních důkazů, které by spojovaly konkrétní zbraně dodané USA s porušováním zákona Izraelem



Spojené státy konstatují, že lze „rozumně vyhodnotit“, že zbraně, které poskytly Izraeli, byly použity způsobem, který je „neslučitelný“ s mezinárodním právem v oblasti lidských práv, ale že neexistuje dostatek konkrétních důkazů, které by spojovaly konkrétní zbraně dodané Spojenými státy s porušováním práva nebo opravňovaly k přerušení dodávek zbraní Izraeli.



Ve velmi očekávané zprávě pro Kongres ministerstvo zahraničí uvedlo, že ujištění Izraele a několika dalších zkoumaných zemí, že zbraně dodané jim z USA používají v souladu s mezinárodním humanitárním právem, jsou „důvěryhodná a spolehlivá“.



Demokratičtí kritici Izraele, včetně senátora Chrise Van Hollena, obvinili americkou administrativu, že se „vyhýbá“ těžkým rozhodnutím, která by byla spojena s oficiálním zjištěním, že Izrael nedodržuje zákony.



Zpráva měla na základě memoranda o národní bezpečnosti (NSM-20), které v únoru podepsal Joe Biden, posoudit, zda příjemci amerických zbraní dodržují zákony o lidských právech.



Zpráva ministerstva zahraničí zjistila, že: „Vzhledem k tomu, že Izrael významně spoléhá na obranné předměty vyrobené v USA, lze důvodně předpokládat, že izraelské bezpečnostní síly od 7. října používaly obranné předměty, na které se vztahuje NSM-20, v případech, které nejsou v souladu s jeho závazky v oblasti mezinárodního humanitárního práva nebo se zavedenými osvědčenými postupy pro zmírnění škod způsobených civilnímu obyvatelstvu.“



Vysoce postavený představitel administrativy uvedl, že ačkoli toto hodnocení odráží obecný pohled na jednání Izraele ve válce v Gaze, ministerstvo zahraničí zatím s konečnou platností neshledalo, že by konkrétní americká zbraň byla použita při konkrétním incidentu, v němž by úmysl nebo míra nedbalosti představovaly válečný zločin.



Na ministerstvu zahraničí již několik měsíců probíhají prověrky několika incidentů, ale pokud došlo k nějakým zjištěním, ministr zahraničí Antony Blinken je dosud nezveřejnil.



Zpráva NSM-20 uvádí: „Přestože jsme získali určitý vhled do izraelských postupů a pravidel, nemáme úplné informace, abychom mohli ověřit, zda byly americké obranné předměty spadající pod NSM-20 konkrétně použity při akcích, které byly v období, na něž se zpráva vztahuje, údajně považovány za porušení mezinárodního humanitárního práva nebo mezinárodního práva v oblasti lidských práv.“



Podobně USA zjistily nedostatky v poskytování humanitární pomoci Izraelem v Gaze.



„V období od 7. října, a zejména v prvních měsících, Izrael plně nespolupracoval s úsilím vlády Spojených států a s mezinárodním úsilím podporovaným vládou Spojených států o maximalizaci dodávek humanitární pomoci do Gazy a její distribuci v Gaze,“ uvedly.



Zpráva však také tvrdí, že Izrael „výrazně zvýšil přístup humanitární pomoci“. Vysoce postavený představitel administrativy argumentoval tím, že posuzované období trvalo do konce dubna, takže nezahrnuje následné uzavření vstupních bodů do Gazy v důsledku izraelské ofenzívy na Rafáh, a to v době, kdy některé části pobřežního pásma čelí hladomoru.



Zpráva přichází dva dny poté, co Biden vyjádřil své vlastní pochybnosti ohledně izraelského používání zbraní dodaných z USA a naznačil, že se na nich zakládá jeho rozhodnutí z minulého týdne pozdržet dodávku zvláště silných bomb vyrobených v USA.



„V důsledku těchto bomb a dalších způsobů, jakými útočí na populační centra, byli v Gaze zabiti civilisté,“ řekl Biden.



Varoval, že dojde k dalším omezením dodávek zbraní, včetně bomb a dělostřeleckých granátů, pokud bude Izrael pokračovat v ofenzivě na Rafáh. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však vyhrožuje, že v útoku bude pokračovat.



Zatímco Biden hrozil zadržením jednotlivých dodávek zbraní, negativní hodnocení ministerstva zahraničí v páteční večerní zprávě o zárukách Izraele ohledně dodržování mezinárodního humanitárního práva by mohlo vést k úplnému pozastavení dodávek útočných zbraní, „dokud nebudou získány požadované záruky“.



Zpráva ministerstva zahraničí při hodnocení dodržování mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele uvádí, že armáda má zavedeny postupy, které mají zmírnit škody způsobené civilnímu obyvatelstvu, jako je například přítomnost vojenských právníků v rozhodovacím procesu. Zpráva však uvádí následující: „Uznáváme, že taková vyšetřování a právní procesy vyžadují čas, k dnešnímu dni však [vláda USA] neví o žádném izraelském stíhání za porušení mezinárodního humanitárního práva nebo poškození civilistů od 7. října.“



V reakci na zprávu Van Hollen, který se významně podílel na přesvědčování Bidena, aby vydal memorandum NSM-20, ji označil za „rozporuplnou“ a poukázal na to, že v ní byly nalezeny důkazy o porušování zákona, zatímco izraelská ujištění o dodržování zákona byla přijata jako „důvěryhodná a spolehlivá“.





„Ve zprávě administrativy najdete velkou mezeru, pokud jde o skutečné zkoumání konkrétních případů použití zbraní,“ řekl senátor. „Zatímco administrativa dochází k tomuto obecnému závěru, nedokáže udělat těžkou práci při posuzování a vyhýbá se odpovědi na konečné otázky, na něž měla zpráva odpovědět s ohledem na dodržování mezinárodního práva.“







