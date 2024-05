Ruská agrese na Ukrajině: Putin obvinil „arogantní“ Západ z rizika globálního konfliktu a prohlásil, že jeho síly jsou v „bojové pohotovosti"

9. 5. 2024

čas čtení 12 minut



Vladimir Putin si připomíná Den vítězství ve druhé světové válce, zatímco vztahy se Západem se řítí do krize



Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Západ z rizika globálního konfliktu a prohlásil, že nikdo nesmí ohrozit největší světovou jadernou mocnost. Rusko si připomíná vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.



V době, kdy ruské jednotky postupují proti ukrajinským silám podporovaným Západem, Putin obvinil „arogantní“ západní elity, že zapomínají na rozhodující roli, kterou sehrál Sovětský svaz při porážce nacistického Německa, a že rozdmýchávají konflikty po celém světě, uvedla agentura Reuters.



„Víme, k čemu přehnané ambice vedou. Rusko udělá vše pro to, aby zabránilo globálnímu střetu,“ řekl Putin na Rudém náměstí.



„Zároveň však nedovolíme, aby nás někdo ohrožoval. Naše strategické síly jsou vždy ve stavu bojové pohotovosti.“

Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Západ z rizika globálního konfliktu a prohlásil, že nikdo nesmí ohrozit největší světovou jadernou mocnost. Rusko si připomíná vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.V době, kdy ruské jednotky postupují proti ukrajinským silám podporovaným Západem, Putin obvinil „arogantní“ západní elity, že zapomínají na rozhodující roli, kterou sehrál Sovětský svaz při porážce nacistického Německa, a že rozdmýchávají konflikty po celém světě, uvedla agentura Reuters.„Víme, k čemu přehnané ambice vedou. Rusko udělá vše pro to, aby zabránilo globálnímu střetu,“ řekl Putin na Rudém náměstí.„Zároveň však nedovolíme, aby nás někdo ohrožoval. Naše strategické síly jsou vždy ve stavu bojové pohotovosti.“



- Drony vypuštěné Bezpečnostní službou Ukrajiny (SBU) zasáhly dva ropné sklady poblíž města Anapa v ruském Krasnodarském kraji na jihu země a způsobily rozsáhlé požáry, uvedl ve čtvrtek pro agenturu Reuters zdroj z ukrajinské rozvědky.



Zdroj uvedl, že ropné sklady sloužily jako překladiště pro dodávky pohonných hmot ruským jednotkám na nedalekém okupovaném poloostrově Krym.



„SBU bude pokračovat ve snižování ekonomického a logistického potenciálu Ruska pro vedení války,“ uvedl zdroj.





- Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek zveřejněných výrocích uvedl, že na plánovaném cvičení zahrnujícím cvičné nasazení taktických jaderných zbraní není nic neobvyklého.



„Není na tom nic neobvyklého, jedná se o plánované cvičení,“ uvedl Putin.



Rusko v pondělí uvedlo, že v rámci vojenského cvičení bude nacvičovat nasazení taktických jaderných zbraní poté, co podle Moskvy zazněly hrozby ze strany Francie, Velké Británie a Spojených států.





- Ukrajina plánuje ve čtvrtek zdvojnásobit dovoz elektřiny po silném ruském útoku na ukrajinský energetický systém, uvedlo ministerstvo energetiky.



Očekává se, že dovoz vzroste na 16 699 megawatthodin (Mwh) oproti 7 600 Mwh ve středu, uvedlo ministerstvo v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, informovala agentura Reuters.



„Dnes již byly na žádost Ukrajiny uskutečněny nouzové dodávky elektřiny z Polska, Rumunska a Slovenska,“ uvedlo ministerstvo.



Nouzová pomoc bude poskytnuta také během večerních špiček spotřeby elektřiny, poznamenalo.



Provozovatel ukrajinské energetické sítě Ukrenergo v samostatném prohlášení uvedl, že očekává značný deficit elektřiny téměř po celý den.



„Průmyslová spotřeba bude omezena od 18:00 do 24:00 hodin. Při zvýšené spotřebě jsou možné mimořádné odstávky,“ uvedla společnost Ukrenergo.



- Rusko varuje Západ a Spojené státy, že se cítí povinno posílit své jaderné odstrašení kvůli tomu, co považuje za eskalační trajektorii Západu, citovala agentura RIA náměstka ministra zahraničí Sergeje Rjabkova.



Rjabkov ve čtvrtek rovněž uvedl, že Rusko nemění svou vlastní jadernou doktrínu, ale že se mění globální situace.



- Litevský ministr zahraničí nadnesl možnost, že ad hoc koalice západních zemí vyšle na Ukrajinu vojenský výcvikový personál podporovaný pozemní protivzdušnou obranou, a to několik dní poté, co Rusko nasadilo stále ostřejší tón proti tomu, co považuje za hrozbu hlubšího zapojení Západu do války.



V rozhovoru pro deník Guardian po setkání se svým britským protějškem Davidem Cameronem v Londýně Gabrielius Landsbergis rovněž podpořil britského ministra zahraničí za výrok, že Ukrajina by mohla proti Rusku použít zbraně britské výroby; výroky, které spolu s odmítnutím Emmanuela Macrona vyloučit přítomnost západních jednotek na Ukrajině přiměly Kreml pohrozit britským aktivům a nařídit taktické jaderné cvičení.



Landsbergis, který byl čtyři roky ministrem zahraničí v Litvě, dlouho vyzýval k tvrdšímu postupu proti Rusku, a jeho poslední výroky ukázaly, že v některých částech Evropy má důrazná linie, kterou nedávno zaujal francouzský prezident, podporu.



Macron šokoval některé evropské kolegy a rozzuřil Rusko prohlášením, že by Západ neměl vyloučit vyslání vojáků na Ukrajinu.



„Naši vojáci cvičili Ukrajince na Ukrajině už před válkou a děláme to už mnoho let. Takže návrat k této tradici by mohl být docela dobře proveditelný,“ řekl Landsbergis. „Mohl by to být první krok v rámci iniciativy prezidenta Macrona“.



Podle něj je návrh na výcvik Ukrajinců uvnitř jejich vlastní země „praktičtější“ než výcvik probíhající na území členů NATO.



- Postoj Jižní Koreje zůstává takový, že nebude dodávat smrtící zbraně žádné zemi, uvedl ve čtvrtek prezident Yoon Suk Yeol na otázku, zda je Soul připraven pomoci Ukrajině bránit se proti Rusku.



Yoon rovněž uvedl, že jeho vláda hodlá i nadále řídit vztahy s Moskvou s cílem „usilovat o hospodářskou spolupráci a vzájemné výhody“, přestože se vztahy obou zemí staly od začátku války na Ukrajině „nepříjemnými“.



- Útok bezpilotního letounu odpáleného Ukrajinou vyvolal požár a poškodil několik ropných nádrží v rafinerii v ruském Krasnodarském kraji, uvedla ve čtvrtek krizová správa regionu.



Asi šest dronů bylo zničeno, ale trosky dopadly na rafinerii u obce Jurovka a vyvolaly požár, uvedla správa v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, informovala agentura Reuters.



„Několik nádrží bylo poškozeno,“ uvedla správa.





- Ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskij odvolán parlamentem



Ukrajinský parlament odvolal ministra zemědělství Mykolu Solského, který koncem dubna podal demisi, protože čelí vyšetřování údajného podílu na nezákonném získávání státní půdy, uvedl ukrajinský zákonodárce Jaroslav Železňak na Telegramu.



Čtyřiačtyřicetiletý Solskij obvinění popřel, uvedla agentura Reuters.



Solskij stál v centru ukrajinské snahy o udržení obilnářského průmyslu v chodu, protože Rusko svou invazí v plném rozsahu zablokovalo exportní trasy v Černém moři, pole posypalo minami a zemědělská půda byla obsazena.







David Cameron bude varovat, že Západ si z ruské invaze na Ukrajinu nebere ponaučení, že autoritářské protivníky povzbudí to, když Západ projeví váhavost nebo opatrnost.

- EU dosáhla dohody o vyzbrojení Ukrajiny s využitím zabavených zisků ze zmrazených ruských aktiv. Vysocí diplomaté EU se na středeční schůzce dohodli na využití neočekávaných zisků ve výši 4,4 miliardy eur, čímž se urovnal spor ohledně zdanění a nákladů na správu v Belgii, kde je většina zmrazených aktiv uložena.





Opatření přicházejí po podezřelém žhářském útoku na podnik spojený s Ukrajinou ve východním Londýně, který podle podezření úřadů zorganizoval Kreml a kvůli němuž byla vznesena obvinění. Rusko svou účast popřelo. V samostatném případu bylo šest bulharských státních příslušníků obviněno ze spiknutí za účelem špionáže ve prospěch Ruska ve Spojeném království.





- Německý kancléř Olaf Scholz během telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zdůraznil podporu Berlína mírovému summitu o Ukrajině, který se má konat v polovině června ve Švýcarsku, uvedl mluvčí vlády v Berlíně. „Dohodli se, že budou usilovat o co nejširší celosvětovou účast,“ citovala z prohlášení agentura Reuters.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

243

Britský ministr zahraničí vyzve Západ, aby byl tvrdší a asertivnější a uvědomil si, že se ocitl v bitvě vůlí, v níž „musíme všichni dokázat, že se naši protivníci mýlí - Británie i naši spojenci a partneři po celém světě“.uvedlo ukrajinské letectvo.Drony byly zničeny nad Oděskou oblastí na jihu Ukrajiny, uvedlo letectvo v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.Ukrajinský parlament mezitím odhlasoval odvolání místopředsedy vlády Oleksandra Kubrakova, klíčové postavy vlády, která dohlížela na válečnou obnovu a zasazovala se o zřízení důležité námořní cesty v Černém moři, uvedl ukrajinský zákonodárce Jaroslav Železňak na Telegramu.Ukrajinský letecký útok na ruskou Belgorodskou oblast zranil osm lidí a poškodil desítky obytných budov a automobilů, uvedl ve čtvrtek gubernátor regionu hraničícího s Ukrajinou.Mezi zraněnými je i jedenáctiletá dívka, která byla převezena do nemocnice, uvedl gubernátor Vjačeslav Gladkov v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, informovala agentura Reuters.Ve městě Belgorod, správním středisku regionu, bylo poškozeno asi 34 bytů v 19 bytových domech a tři desítky aut, dodal Gladkov.Ruské systémy protivzdušné obrany zničily 15 raket vypálených ze systému RM-70 Vampir a jeden dron nad regionem, uvedlo ruské ministerstvo obrany.Tři drony byly také sestřeleny nad ruskou Kurskou oblastí a dva nad Brjanskou oblastí, uvedlo ministerstvo v prohlášení v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. Všechny regiony hraničí s Ukrajinou.Agentura Reuters nemohla tyto zprávy nezávisle ověřit. Ukrajina se k tomu bezprostředně nevyjádřila. Kyjev často říká, že ničení vojenské, energetické a dopravní infrastruktury uvnitř Ruska podkopává celkové válečné úsilí Moskvy.Britský ministr vnitra James Cleverly rovněž oznámil uzavření několika ruských diplomatických prostor jako odvetu za „zhoubnou činnost“ v Británii a Evropě. Mezi ruské objekty, kterým byl odebrán diplomatický status, patří Seacox Heath v Ticehurstu ve východním Sussexu a obchodní a obranný úsek ruského velvyslanectví v Highgate v severním Londýně.Ukrajinské letectvo uvedlo, že sestřelilo 39 z 55 raket a 20 z 21 dronů. Dva lidé byli zraněni v Kyjevské oblasti a jeden v Kirovohradské oblasti, uvedl ministr vnitra Ihor Klymenko. Provozovatel národní energetické sítě Ukrenergo uvedl, že byl nucen zavést v devíti regionech a celostátně rozšířit výpadky elektřiny pro podniky během středeční večerní špičky.Volodymyr Zelenskyj poznamenal, že útoky byly zahájeny v den, kdy si Ukrajina připomíná konec druhé světové války. Ukrajinský prezident vyzdvihl podle něj omezený pokrok Západu v omezování příjmů z energií pro režim Vladimira Putina. Boj proti nacismu tehdy podle něj spočíval v tom, „když se lidstvo sjednotilo, postavilo se Hitlerovi, místo aby kupovalo jeho ropu a chodilo na jeho inauguraci“.Ukrajinský premiér Denys Šmyhal odhadl, že dosud bylo poškozeno více než 800 teplárenských zařízení a ztraceno až 8 GW elektrické energie, a dodal, že vláda potřebuje na financování oprav 1 miliardu dolarů.Ukrajina uvedla, že vyrábí stejný počet bezpilotních letounů pro hloubkový úder jako Rusko, a tvrdí, že dosáhla parity v oblasti klíčového typu zbraně., nikoli však těch, kteří byli odsouzeni za úkladnou vraždu, znásilnění, sexuální násilí a trestné činy proti národní bezpečnosti.