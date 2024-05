Mitt Romney v rozhovoru s Antonym Blinkenem přiznal, že cílem úsilí o zákaz TikToku je cenzura zpráv z Gazy

9. 5. 2024

čas čtení 5 minut

Víkendová diskuse mezi americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem a senátorem Mittem Romneym obsahovala něco, co jeden z kritiků označil za "moment, kdy spadne maska“, kdy oba představitelé otevřeně hovořili o dlouhodobých pokusech americké vlády zajišťovat pro Izrael vztahy s veřejností na obranu jeho politiky na okupovaných palestinských územích - a o snaze zakázat TikTok, aby Američanům znemožnili přístup k nefiltrovaným zprávám o izraelském útoku na Gazu, píše Julia Conley.

Romney se během rozhovoru na akci McCainova institutu Blinkena zeptal, proč je PR Izraele tak strašné, když od října bombarduje Gazu v odvetě za útok vedený Hamásem, při němž zahynulo nejméně 34 735 Palestinců - většinou žen a dětí - a některé části enklávy zažívají hladomor, který se má kvůli izraelské blokádě šířit dále.

„Svět křičí kvůli Izraeli, proč nekřičí kvůli Hamásu?“ zeptal se Romney. „Přijměte příměří, přiveďte domů rukojmí. Místo toho je to naopak, chci říct, že Izraelci jsou dobří v PR. Co se tady stalo? Jak je možné, že oni i my jsme byli tak neefektivní v informování o tamní realitě?“ ptal se.

Blinken odpověděl, že Američané, z nichž dvě třetiny chtějí, aby Bidenova vláda usilovala o trvalé příměří, a 57% neschvaluje přístup prezidenta Joea Bidena k válce, jsou „na nitrožilním přísunu informací s novými impulsy každou milisekundu“.



„A samozřejmě způsob, jakým se to odehrává na sociálních sítích, dominuje narativu,“ řekl ministr zahraničí. Romney naznačil, že zákaz TikToku by utišil rostoucí rozhořčení nad izraelskými zvěrstvy ve Spojených státech. Někteří se diví, proč se objevila tak drtivá podpora pro to, abychom TikTok nebo jiné subjekty tohoto druhu zakázali,“ uvedl Romney. „Když se podíváte na příspěvky na TikToku a na počet zmínek o Palestincích ve srovnání s jinými sociálními sítěmi, jsou v drtivé míře právě na TikToku.“

Rozhovor se uskutečnil uprostřed sílícího protiválečného hnutí na univerzitních kampusech v USA i ve světě, kdy americké policejní složky agresivně protesty rozhánějí. Studenti požadují, aby vysokoškolské instituce přestaly spolupracovat se společnostmi, které uzavírají smlouvy s Izraelem, a aby USA přestaly financovat izraelskou armádu.

Pravicoví zákonodárci a komentátoři naznačili, že studenti jsou indoktrinováni obsahem sdíleným na sociálních sítích včetně TikToku a Instagramu, jinak by prý neprotestovali.

Kongresman Mike Lawler (R-N.Y.), který byl spoluautorem nedávného návrhu zákona o zákazu TikToku - zahrnutého do balíčku zahraniční pomoci, který Biden podepsal koncem minulého měsíce - minulý týden řekl, že „došlo ke koordinovanému úsilí mimo vysokoškolské kampusy a že se na protestech podílejí placení agitátoři a cizí aktivisté“.

„To také přesně zdůrazňuje, proč jsme do balíčku doplňkové zahraniční pomoci zařadili zákon o TikToku, protože vidíte, jak jsou tyto děti manipulovány určitými skupinami nebo subjekty či zeměmi, aby jejich jménem podněcovaly nenávist a vytvářely nepřátelské prostředí zde v USA,“ řekl Lawler.



Sociální média poskytla veřejnosti nezkreslený pohled na rozsah izraelského útoku. Jejich uživatelé se seznámili s příběhy obyvatel Gazy včetně šestileté Hind Rajab, desetiletého Yazana Kafarneha a obětí, které byly nalezeny v masových hrobech; zhlédli záběry zničených nemocnic, univerzit a další civilní infrastruktury.

Američtí vysokoškolští studenti však nejsou zdaleka jediní, kdo vyjádřili silný nesouhlas s izraelským vyvražďováním palestinských civilistů a rozsáhlým ničením Gazy.

Skupiny na ochranu lidských práv po celém světě požadovaly, aby Bidenova administrativa ukončila podporu izraelské armády, a vyzvaly amerického prezidenta, aby využil svého vlivu k ukončení války. Josep Borrell, vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v únoru pokáral Bidena a další západní představitele za to, že se ohánějí obavami o bezpečnost Palestinců a přitom nadále vyzbrojují Izrael. Představitelé Španělska a Irska zveřejnili výzvy k uvalení zbrojního embarga na Izrael. Hlavní expertka OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích v březnu uvedla, že existují rozumné důvody se domnívat, že se Izrael dopustil genocidních činů, a to dva měsíce poté, co Mezinárodní soudní dvůr v prozatímním rozhodnutí vydal podobné prohlášení.

Romney a Blinken se ve své přednášce nezmínili o tom, zda podle nich sociální média a špatné „PR“ přiměly mezinárodní představitele a odborníky k podobným požadavkům, jaké vznášejí vysokoškolští studenti.

Rozhovor, jak uvedl novinář Ryan Grim z Interceptu, byl „neuvěřitelným historickým dokumentem“, který ukazuje, jak americká vláda vnímá svou roli na Blízkém východě.

„Romneyho komentáře prozrazují všeobecný nezájem zabývat se izraelským jednáním v Gaze, místo toho si republikán raději stěžuje na demonstranty, vyslýchá rektory univerzit a mudruje o roli sociálních médií při posilování propalestinského aktivismu,“ napsal Ben Metzner v The New Republic. „Vzhledem k tomu, že se Izrael blíží ke katastrofické invazi do Rafáhu a zákazal v zemi vysílání Al-Džazíry, bylo by moudré, kdyby Romney a Blinken zvážili, zda je skutečným problémem právě TikTok.“

Celý text v angličtině ZDE

0