"Nemáme tušení, kolik jsme zabili civilistů." Jeden z důvodů, proč se Izrael mezinárodně systematicky diskredituje

9. 5. 2024

čas čtení 7 minut

Rozhovory britských rozhlasových a televizních novinářů s oficiálními mluvčími izraelské vlády jsou šokující. Oficiální mluvčí izraelské vlády odpovídají nepřesvědčivě a hloupě. Je to důsledkem toho, že v izraelských médiích o válce v Gaze neprobíhá otevřená diskuse, takže izraelští politikové na ni nejsou zvyklí a nemají odpovědi. Zde je příklad.



Britský pravicový (!!) televizní novinář Piers Morgan, vystupující v komerčních televizích v Británii a v USA, zde interviewuje oficiálního izraelského vládního mluvčího Aviho Hymana. Ten neustále nepřesvědčivě opakuje: "Žádné informace o tom, kolik jsme zabili civlistů, nemáme":



“You literally have no idea how many civilians you’ve been killing.”



Piers Morgan, on his show Uncensored on Tuesday, pressured Israeli spokesperson Avi Hyman about the number of civilians that have been killed by Israel in Gaza. pic.twitter.com/BWIcBsKDE3 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 8, 2024

Avi Hyman: Uděláme vše, co bude třeba, abychom se vyhnuli civilním obětem, což se nám již podařilo. Z toho počtu Hamásu, který jste právě uvedl, více než 14 000 jsou teroristé, které jsme zlikvidovali. Teroristů z Hamásu a Islámského džihádu je více než 25 000. Piers Morgan: Kolik civilistů jste podle vás zabili?

Avi Hyman: Jak víte, přesná čísla nemáme, válečná mlha...



Piers Morgan: Máte přesná čísla o vámi zabitých teroristech Hamásu. Proč byste nevěděli, kolik civilistů jste zabili?





Jak víte, přesná čísla nemáme, válečná mlha...









Avi Hyman: Protože se samozřejmě soustředíme na pronásledování teroristů z Hamásu a my -







Piers Morgan: Moment. To znamená, že kladete větší důraz na zabíjení teroristů Hamásu, pokud jde o počty a odpovědnost, než na nevinné civilisty. To jistě nemůže být správné. Pokud přesně víte, kolik teroristů Hamásu jste zabili, musíte vědět, kolik civilistů jste zabili, jinak dáváte přednost životům teroristů před životy nevinných lidí.





Avi Hyman: Při vší úctě mi nevkládejte slova do úst, prosím. Neřekl jsem přesně 14 000. Řekl jsem přibližně 14 000, zatímco Hamás přichází s přesnými čísly, která statistici -





Piers Morgan: Řekněte mi přibližný počet civilistů.





Avi Hyman: No, můžete použít přibližný počet, pokud jde o čísla Hamásu, která odmítám jako nepravdivá, takže -







Piers Morgan: Když jsou falešná, proč mi je tedy dáváte?





Avi Hyman: Dal jsem vám čísla, která jsem měl, a já -







Piers Morgan: Řekl jste mi, že to víte. Víte, kolik teroristů Hamásu jste zabili, ale nemáte ponětí, kolik civilistů jste zabili. To mě pobavilo. Proč byste nepočítali obojí?





Avi Hyman: Tyhle informace vám nemůžu poskytnout, Piersi. Kdybych je měl, tak -







Piers Morgan: No, vy doslova nemáte ponětí, kolik civilistů jste zabili?





Avi Hyman: Mohu vám s jistotou říct, že naším cílem je jít po Hamasu.





Piers Morgan: Moment. Omlouvám se, že na vás v této věci tlačím. Tohle je zcela mimořádné. Jste oficiálním mluvčím izraelské vlády a nemáte ponětí, kolik civilistů jste zabili. Myslel jsem, že jste mi právě řekl, že jste obzvláště opatrní, abyste nezabíjeli civilisty, ale když nevíte, kolik jste jich zabili, jak to můžete s jistotou tvrdit?





Avi Hyman: I kdybyste se řídil poměrem údajů Hamásu, stále bychom byli daleko před jakoukoli západní armádou - .





Piers Morgan: Na to jsem se neptal. Vy víte, že jsem se na to neptal.







Avi Hyman: Nemám, nemám ty informace.





Piers Morgan: Doslova nemáte ponětí, kolik civilistů jste zabili?





Avi Hyman: O to přece nejde. Já to nevím. Nejsem oprávněn ty informace poskytovat. Já ty informace nemám, Pierci.





Piers Morgan: To je naprostý nesmysl. Proč jste oprávněn mi sdělit počet zabitých teroristů, a ne počet civilistů? Tomu nerozumím.









Jste tam?





Avi Hyman: Piersi, půjdeme po Hamásu. Zajistíme, že...





Piers Morgan: Chcete, abych věřil, že jste neuvěřitelně opatrní, pokud jde o to, kolik civilistů zabíjíte, a máte úžasně vzorné záznamy, ale nevíte, kolik civilistů jste zabili. Tak jak mám vědět, že jste opatrní?





Avi Hyman: Až se usadí prach, budeme mít pořádná čísla. Musím chodit k novinářům denně s falešnými -









Avi Hyman: Já osobně vám tyto informace nemohu poskytnout. Můžete se mě na to ptát znovu a znovu. Další informace už vám nedám. Já osobně je nemám.





Piers Morgan: Vy to nevíte?





Avi Hyman: Já ty informace nemám.





Piers Morgan: Ale vy jste oficiální mluvčí izraelské vlády a nemáte o tom ani ponětí.





Avi Hyman: Pierci, přišel jsem sem, abych se zaměřil na to, co se děje s válkou -







Piers Morgan: No, vlastně jste sem přišel, abyste mi odpověděl na mé otázky. Myslím, že ano.





Avi Hyman: Ano. A já vám na to nemám co odpovědět, takže -





Piers Morgan: A myslím, že mám v úmyslu na vás v tomto bodě zatlačit, protože jsem předpokládal, že nebudete odpovídat tak, jak jste odpověděl, ale nikdy jsem neslyšel žádného izraelského mluvčího, který by prostě řekl: Nemám tušení. Zvláště poté, co jste se chlubil tím, že jste se velmi chytře vyhnuli zabíjení civilistů,. Jak to víte, když nemáte ponětí, kolik jste jich zabili? Přijdete sem jako oficiální mluvčí izraelské vlády a nechcete, aby se vás někdo zeptal, kolik jste jich zabili, protože to nevíte, a přitom chcete, abychom to srovnávali s jinými konflikty v pozitivním smyslu pro Izrael. A chcete mi říct, že IDF si dělají záznamy o každé věci, do které se zapojí, ale vám, mluvčímu vlády, je nedají. Takže když se vás zeptám, nemáte o tom ani ponětí. Chápete, jak směšně to zní? Se vší úctou.





Avi Hyman: Se vší úctou, řekl jsem vám, že i kdybyste měl použít údaje Hamásu, pořád by ten poměr byl lepší než u jakékoli jiné armády, a tam se to dá porovnat. Nicméně nad to víme, že údaje Hamásu nejsou přesné, a z dřívějších konfliktů víme, že Hamás hází do jednoho pytle každého, kdo je, víte, někdo mohl zemřít na infarkt. Někdo mohl vypadnout - v minulosti to dělali.





Piers Morgan: Proč se po předchozích počtech mrtvých, které Hamás zveřejnil prostřednictvím palestinského zdravotnického úřadu, ukázalo, že jsou to vlastně počty, se kterými Izraelci většinou souhlasili? Vy ani neumíte počítat?









Piers Morgan: Ne, nejste v mlze, pokud jde o zabíjení teroristů. Jste jenom v mlze, mně se zdá, když jde o zabíjení civilistů.

0

252

(Pauza)Ale než se usadí prach, zemře spousta lidí a vy víte, kolik jste zabili lidí z Hamásu, ale nevíte, kolik civilistů jste zabili. A já se vás jen ptám proč? Proč si vedete záznamy o jednom, ale o druhém ne?Piersi, jsme v mlze války. Bojujeme o svou existenci proti státní teroristické organizaci.