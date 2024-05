Mazání paměti a přepisování dějin je projevem nesamozřejmosti a nejistoty společnosti

9. 5. 2024

Pavel Karous argumentuje ve věci nápisu "Moskva-Praha" přesně jako my . K "diskusi" o této věci v České televizi, viz níže Je tristní, že v ČR stále vznikají tyto ideologické debaty a pětatřicet let po pádu komunismu se musí řešit nesmysly. Je to stejně ubohé jako neschopnost vstřebat objektivní informace o situace v Gaze a nechat se absorbovat nesmyslnou ideologickou diskusí . Je to důkaz, jak tolika lidem v České republice stále z jakýchsi důvodů chybí schopnost shodit ideologické brýle a vnímat realitu, jaká je a strategicky uvažovat o přítomnosti i budoucnosti. (JČ)