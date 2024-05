Po pětatřiceti letech od pádu komunismu není v Praze nic důležitějšího, než odstranit plastiku na Andělu

5. 5. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Nejnebezpečnější je, když lidi, kteří rozhodují (a Pražáci je, proboha zvolili!!) nejsou schopni vnímat realitu a jsou jen posedlí ideologií.







Prahu dusí smrad ze zahlcení města automobily. Zplodiny z automobilů způsobují infarkty, i u mladých lidí,. Praha nemá řádné cyklotrasy. Slibované zpoplatnění vjezdu aut do Starého Města se neuskutečnilo. Život v centru je opravdu zdraví nebezpečný.





Ale nezoufejte! Zdeněk Hřib odstraní komunistickou plastiku na Andělu!!







já jí tam rád vidím, protože to správně připomíná, jak hnusný režim vládl v Československu ještě nedávno. Ale my to teď ideologicky převálcujeme, protože dnes musí vládnout naše ideologie.





Tahle plastika na Andělu je lživá, proto jí dáme novou podobu!



Přátelství mezi Moskvou a Prahou, které tenhle nápis naznačuje, bylo totiž jen vymyšlenou propagandou. V roce 1985, kdy došlo ke zprovoznění stanice Anděl (dříve Moskevská), bylo Československo okupováno Sovětským… pic.twitter.com/0xoCWYGgT3 — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) May 5, 2024 Že by se hřibové a jim podobní dodneška husákovské ideologie báli? To snad ne! Je mrtvá, ne?







