Izrael trvá na tom, že má právo bránit se dohodám o příměří

8. 5. 2024

Nemá jinou možnost než zaútočit na 1,4 milionu uprchlíků ve stanech



(Satirický komentář Laury K.)



Izraeli nezbylo nic jiného než zahájit ofenzívu v Rafáhu kvůli nehorázné provokaci ze strany Hamásu, v níž tato teroristická skupina souhlasila s příměřím výměnou za bezpečné propuštění všech rukojmích. Znepokojivé je, že dohoda o příměří obsahovala řadu nepřijatelných požadavků Hamásu, jako například, že Izrael povolí vjezd 600 nákladních aut s humanitární pomocí do Gazy a souhlasí s tím, že nebude kobercově bombardovat civilisty. Dohodu o příměří sestavily Egypt a USA, ale Izrael řekl ne dohodě, která by osvobodila rukojmí, protože chce osvobodit rukojmí. Pokud tuto argumentaci zpochybňujete, je to proto, že jste z Hamásu.

Izraeli nezbylo nic jiného než zahájit ofenzívu v Rafáhu kvůli nehorázné provokaci ze strany Hamásu, v níž tato teroristická skupina souhlasila s příměřím výměnou za bezpečné propuštění všech rukojmích. Znepokojivé je, že dohoda o příměří obsahovala řadu nepřijatelných požadavků Hamásu, jako například, že Izrael povolí vjezd 600 nákladních aut s humanitární pomocí do Gazy a souhlasí s tím, že nebude kobercově bombardovat civilisty. Dohodu o příměří sestavily Egypt a USA, ale Izrael řekl ne dohodě, která by osvobodila rukojmí, protože chce osvobodit rukojmí. Pokud tuto argumentaci zpochybňujete, je to proto, že jste z Hamásu.



Izraelskou vládu pochopitelně rozčílilo, že se jim Hamás snaží vzít záminku ke genocidě, a reagovala s takovou zuřivostí, jakou jsme od dob Amáleka neviděli. Rukojmí v Gaze jsou jistě nadšeni, protože jestli jim něco zaručí bezpečí, pak jsou to rakety a kulky létající všude kolem nich, zejména ty, kterým říkají „hloupé bomby“.



Izrael slíbil, že zlikviduje všechny teroristy Hamásu v Rafáhu, čímž myslí civilisty, kteří nemají přístup k únikovým tunelům. Izrael si sice k přípravě invaze vybral Den památky obětí holocaustu, ale reagoval s pobouřením, když lidé protestovali před Muzeem památky obětí holocaustu, protože je necitlivé spojovat jeden holocaust s druhým. Znepokojivé bylo, že v Tel Avivu, který se změnil v ohnisko antisemitismu a náborovou základnu Hamásu, se konaly obrovské protiválečné protesty. Izrael prý nyní zvažuje možnost odpálit v sebeobraně na Tel Aviv atomovou bombu.







A year ago, my joy was indescribable as I took this picture upon entering the Rafah crossing during a visit to my family in #Gaza.



Today, Israeli army, relentless in its destruction, launches a heinous military operation on the #Rafah area and completely destroys the crossing. pic.twitter.com/Aq4pJrJ3oV — Nour Naim| نُور (@NourNaim88) May 7, 2024

Dvanáct nejrozumnějších amerických politiků AIPAC se odhodlalo k vydírání Mezinárodního trestního soudu, aby soudcům připomněli dlouhodobou právní zásadu, že Izrael stojí nad mezinárodním právem. Napsali dopis hlavnímu žalobci Mezinárodního trestního soudu a upozornili ho, že zatykače na válečné zločince nemají právní základ (na rozdíl od vyhrožování soudcům, které je zcela legální a rozhodně není mafiánským tahem).

"Target Israel and we shall target you!" If this missive from US Senators to the President of the International Criminal Court is authentic, the US Republican Party has , formally and unequivocally, become a terrorist organisation. https://t.co/ZlBNuIhwWw — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) May 7, 2024

Ofenzíva v Rafáhu začala tím, že izraelský tank přejel ceduli vítající návštěvníky města, což rozhodně není chování, které byste očekávali od drobných kolonizátorů. Izrael laskavě nařídil 1,4 milionu uprchlíků v bezpečné zóně Rafáhu, aby se natěsnali do menší bezpečné zóny o velikosti zhruba městského bloku. Pokud se některému z uprchlíků nelíbí, že je umačkán k smrti, má se vydat do moře, kde na něj mohou, ale nemusí střílet. Izrael tvrdí, že nemůže zaručit, že IDF bezpečnou zónu také náhodou nevyhodí do povětří. Pokud se někdo nebude moci přesunout do nové bezpečné zóny, protože už byl v předchozí bezpečné zóně strašlivě zraněn, bude považován za férový cíl střelby.Uklidňující je, že Izrael převzal kontrolu nad přechodem v Rafáhu a učinil rozhodnutí zablokovat veškerou humanitární pomoc. Naštěstí izraelští roboti odvádějí skvělou práci a předstírají, že tyto kamiony s pomocí blokuje Hamás. Pokud vím, několik z těchto botů je ochotno v případě potřeby svědčit u procesu s Netanjahuem v Haagu. Je to proto, že se roboti mnohem lépe drží scénáře než Mark Regev nebo Bezalel Smotrich, kteří by izraelského premiéra jen ztrapnili.Chápu, že IDF odvážně hledá všechny školy, knihovny nebo zdravotnická střediska v Rafáhu, aby zajistila, že žádné nezůstanou. To nejhorší, co by Izrael mohl udělat, je umožnit zraněným dostat lékařské ošetření a mladým lidem vzdělání. Palestina má jednu z nejvyšších úrovní gramotnosti a vysokoškolského vzdělání na světě a Palestincům nelze dovolit, aby podkopávali narativ, že jsou všichni hloupí divoši, protože byste si mohli začít myslet, že genocida je špatná.OSN varovala, že ofenziva v Rafáhu zhorší „katastrofální hlad“ v Gaze, což IDF uklidnilo. Frustrující je, že šéf britských labouristů Keir Starmer prohlásil, že ofenzíva v Rafáhu „nesmí pokračovat“, což dokazuje, že předseda labouristů si nenechává poroučet od Benjamina Netanjahua. Ve skutečnosti rozkazy přijímá od amerického prezidenta Anthonyho Blinkena, vy hloupí konspirační teoretici.USA jsou překvapivě s izraelskou ofenzívou nespokojené, protože není možné předstírat, že IDF v tak hustě obydlené oblasti chrání život civilistů. USA nevadí, že podporují genocidu, ale dělají tlustou čáru za tím, že nejsou schopny genocidu věrohodně popřít. Naštěstí USA již poskytly Izraeli zbraně v hodnotě 20 miliard dolarů, aby získaly vliv a zvýšily vyhlídky na mír. Tento přístup sice neuspěl, ale důležité je, že americká logika byla bezchybná. Když mluvíme o americké rozvědce, máme na mysli právě toto. Do budoucna USA doufají, že vyzbrojí Rusko i Čínu, aby na ně získaly vliv, protože šance, že taková strategie opět selže, je v podstatě nulová.Kvůli obavám, že Kongres je vůči Hamásu měkký, se AIPAC rozhodl investovat 200 milionů dolarů do instalace několika dalších členů Kongresu, na které má tajné sexuální nahrávky.Dopis poukazoval na to, že Izraeli by mělo být umožněno, aby se sám vyšetřoval za válečné zločiny, protože má „vyškolené právníky“ a bylo by nesprávné zpochybňovat „legitimitu“ izraelského právního systému. Senátoři dopis rozumně zakončili zmínkou o Haagském zákonu o invazi, po níž následovala slova „byli jste varováni“. Takto se naprosto chová normální země, jejíž politici patří jediné demokracii na Blízkém východě.Před zahájením invaze do Rafáhu Izrael uzavřel kanceláře Al-Džazíry v Jeruzalémě kvůli obavám, že organizace bude přesně informovat o rozsahu nadcházejícího masakru. IDF projevily zdrženlivost a nevyhodily kanceláře Al Džazíry do povětří ani nepopravily novináře, jako to udělaly více než stovce novinářů v Gaze. To ukazuje, jaké úsilí je Izrael ochoten vynaložit, aby zachoval lidské životy.Teď, když je Al-Džazíra pryč, se vám uleví, když uslyšíte, že o genocidě budou informovat pouze skuteční novináři, jako jsem já a bulvární britský televizní komentátor Piers Morgan. Piers už se vymluvil na to, že není možné vyhrát válku, aniž byste se dopustili válečných zločinů. Piers s válečnými zločiny Izraele nesouhlasí, ale myslí si, že jsou nutné, což znamená, že Piers s válečnými zločiny Izraele souhlasí, ale jen v umírněném smyslu. Tohle je kvalitní žurnalistika, kterou můžete očekávat napříč všemi stanicemi, teď už tu není Al-Džazíra, která by nás ztrapňovala fakty a racionalitou. V podstatě budeme papouškovat všechny izraelské sdělovací prostředky, které tvrdí, že „v Rafáhu nejsou žádní nezúčastnění“, protože jsme spoluviníky všeho, co se bude dít dál.