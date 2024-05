Izrael odmítá příměří kvůli obavám, že by Hamás propustil rukojmí

5. 5. 2024

čas čtení 4 minuty



Poslední věc, kterou Izrael potřebuje, je, aby rukojmí žvanili tisku.



(Satirický komentář Laury K)



Izrael údajně odmítá dohodu o trvalém příměří kvůli obavám, že by Hamás propustil všechna rukojmí.



Izrael původně navrhoval 40denní příměří, při němž by byla propuštěna všechna rukojmí a IDF by poté všechny lidi v Rafáhu zlikvidovaly. Pravděpodobně věděl, že Hamás tuto dohodu odmítne.



Izrael původně navrhoval 40denní příměří, při němž by byla propuštěna všechna rukojmí a IDF by poté všechny lidi v Rafáhu zlikvidovaly. Pravděpodobně věděl, že Hamás tuto dohodu odmítne.

Sám Satan, Anthony Blinken, přiletěl do Káhiry s překvapivě umírněným pohledem na situaci. Zapojil se do jednání a navrhl Izraeli, aby přijal trvalé příměří, protože USA chtějí nyní poslat své bomby na Tchaj-wan. Izrael vysvětlil, že chce stále pokračovat v „operaci Amálek" a příměří by znamenalo, že genocida skončila dříve, než se dostane k Netanjahuově oblíbené části Gazy. Navíc by rukojmí mohli být opravdu naštvaní a izraelská vláda by vypadala špatně.





To by samozřejmě bylo nepřijatelné, protože ve válce o propuštění rukojmích nikdy nešlo o rukojmí. Bez ohledu na to, až uslyšíte někoho z těch protiválečných typů, jak požaduje příměří, určitě na něho zařvěte: „PROPUSŤTE RUKOJMÍ!“ a poplivejte ho, abyste ukázali, že vy jste ten rozumný účastník debaty.



Během jednání o příměří řekl izraelský mluvčí listu Haaretz: „Izrael v žádném případě nebude souhlasit v rámci dohody s ukončením války“.



Pokračoval: „Kdyby Hamás nyní rukojmí propustil, mohli by sdělit veřejnosti, že naše nepřetržité bombardování je zanechalo ve strachu o jejich životy. Ani na vteřinu nás nenapadlo, že rukojmí vydrží tak dlouho při vší té zkáze, kterou jsme způsobili. Plánem bylo svalit vinu na Hamás, abychom měli záminku amalekovat každého Gazana do zapomnění. Teď nevíme, co máme dělat! Pokud dojde k příměří, nebudeme mít důvod držet novináře mimo Gazu a oni uvidí, že jsme zničili, no, všechno! Možná začnou počítat i lidi, které jsme pohřbili buldozery, a těch bylo docela dost.“



Krátce po mučení palestinského lékaře se Benjamin Netanjahu objevil se zakrvácenou pilkou na kosti, a vysvětlil, že i když bude dohodnuto příměří, masakr v Rafáhu bude pokračovat. Někdo mu poklepal na rameno a vysvětlil, že by bylo lepší to formulovat tak, že Hamás odmítl naprosto rozumný soubor požadavků, které Izrael předložil. Tak by svět viděl Palestince jako krvežíznivé divochy a Izrael jako neochotné mírotvůrce. Netanjahu si olízl krev ze své pily na kosti a přikývl.



Uklidňující je, že to nebyly jen USA, kdo přispěl k jednání o příměří. Evropa se chtěla zapojit, ale to nejlepší, co mohla přinést, byla, ehm, soutěž o nejlepší píseň Eurovize. Po výzvách, aby byl Izrael ze soutěže vykázán stejně jako Rusko, Eurovision reagovala zákazem palestinských vlajek, ale nikoli izraelských. To je antirasismus, takže by to mělo uklidnit mladé lidi, kteří se cítili nesví, když viděli děti s půlkou obličeje, zvlášť když jim připomeneme, že Izrael maluje na bomby duhu.



Potěšitelné je, že izraelského premiéra podpořil republikán Tom Cotton, který nazval americké univerzity „malými Gazami“, což bylo poněkud zlověstné, protože všechny univerzity ve velké Gaze byly bombardovány Izraelem. Cotton představil zákon, který by protestujícím zakázal získat úlevu na studentských dluzích, což je o něco mírnější než přístup k velké Gaze.



Organizace spojených národů řízená Hamásem uvádí, že obnova Gazy bude trvat 80 let, ale zkáza není zdaleka tak velká jako poškození oken na amerických univerzitách. Americká vláda se snažila zdůraznit, že téměř polovina Američanů si přeje, aby byly protesty na univerzitách zakázány, a vzhledem k tomu, že Amerika je demokracie, většina, která s tím nesouhlasí, bude ignorována. Proto Kongres učinil rozumný krok a zakázal veškerou kritiku Izraele. Členové Kongresu vysvětlili, že 100 milionů dolarů, které obdrželi od AIPAC, toto rozhodnutí nijak neovlivnilo. Kongres rovněž zakázal, aby se veřejnost zmiňovala o AIPAC.



Bidenova administrativa je přesvědčena, že může získat zpět hlasy mladých lidí tím, že zakáže TikTok a rozbije lebky těm studentům, kteří pronášejí genocidní hesla jako „Osvoboďte Palestinu!“. Mladým Američanům možná nebude povolena zdravotní péče nebo dostupné bydlení, ale rozhodně jim budou povoleny gumové projektily a slzný plyn. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že je to spravedlivý kompromis.

