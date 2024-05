Akademické odbory v USA plánují hlasování o stávce kvůli potlačení propalestinských protestů na Kalifornské univerzitě

3. 5. 2024

UAW Local 4811, největší odborová organizace akademických pracovníků, rovněž uvedla, že podá obvinění z nekalých pracovních vztahů kvůli použití policie unvierzitou proti protestujícím.



Největší odborový svaz akademických pracovníků, který zastupuje více než 48 000 pracovníků z řad postgraduálních studentů v celém systému Kalifornské univerzity, uspořádá již příští týden hlasování o tom, zda zahájit stávku v reakci na to, jak univerzity zasáhly proti propalestinským studentským protestům.

"Použití a sankcionování násilné síly k omezení pokojných protestů je útokem na svobodu projevu a právo požadovat změnu a univerzita musí zasednout ke stolu se studenty, odbory a univerzitními organizacemi a vyjednávat, a ne eskalovat," uvádí se v oznámení o hlasování o stávce od UAW Local 4811. Začátkem letošního roku hlasovaly odbory poměrem více než devět ku jedné pro podporu příměří, uvádí se v oznámení.



Absolventi naposledy stávkovali v listopadu 2022 kvůli nové odborové smlouvě, což byla největší stávka v historii amerického vysokého školství. Nedávno sloučili dvě místní organizace UAW, 2865 a 5810, pod jedinou místní organizaci UAW 4811.



"Vyzývali jsme Kalifornskou univerzitu k deeskalaci a jednání s protestujícími kvůli jejich velmi naléhavým a morálním obavám, což neudělala, neochránila studenty a zaměstnance a umožnila, aby došlo k tomuto násilí," řekl Rafael Jaime, spolupředseda UAW 4811 a absolvent UCLA. "Pořádáme hlasování o stávce, abychom univerzitu pohnali k odpovědnosti a požadovali, aby univerzita respektovala právo členů na chráněný projev a právo na protest."



Uvedl, že odbory také plánují podat na Kalifornskou univerzitu obvinění z nekalých pracovních praktik kvůli tomu, že univerzita použila proti protestujícím policii a že v reakci na protesty jednostranně změnila politiku bez vyjednávání.



"Toto je určující otázka naší generace a je opravdu důležité, aby se všichni, nejen pracovníci Kalifornské univerzity, ale i celého národa, ozvali a zajistili, aby každý pracovník měl právo se k této otázce vyjádřit," dodal Jaime. "Věříme, že všichni pracovníci a studenti mají základní právo účastnit se protestů a svobodně se vyjadřovat a univerzity musí toto právo respektovat."



Odborový svaz United Auto Workers, který má 400 000 aktivních členů a více než 500 000 důchodců, je největším americkým odborovým svazem, který vyzval k zastavení palby v Gaze, což učinil v prosinci 2023.



Prezident UAW Shawn Fain nedávno postoj odborů potvrdil. "Naše odbory vyzývají k příměří již šest měsíců. Tato válka je špatná a tato reakce proti studentům a akademickým pracovníkům, z nichž mnozí jsou členy UAW, je špatná," uvedl Fain v prohlášení z 1. května.



Vysokoškolští pracovníci také vyzývají Národní radu pro pracovní vztahy, aby se zabývala tím, jak univerzity reagují na propalestinské protesty a zda tyto reakce neporušují americké pracovní zákony a kolektivní smlouvy s odbory na univerzitách.



Odborová organizace absolventů Brownovy univerzity podala od března 2024 na univerzitu několik obvinění z nekalých pracovních praktik v souvislosti s propalestinskými protesty a reakcemi univerzity na ně.



Čtyřicet jedna studentů Brownovy univerzity bylo zatčeno a obvinění zůstávají i přesto, že propalestinský tábor se rozptýlil v rámci jednání, jehož součástí bylo i plánované hlasování nejvyššího orgánu univerzity na říjen 2024 o odprodeji akcií společností spojených s Izraelem. Obvinění vznesená odbory tvrdí, že Brownova univerzita jednostranně změnila politiku protestů bez vyjednávání a že členům odborů vyhrožovala odvetnými opatřeními za účast na propalestinských protestech na univerzitě.



"Ve skutečnosti jde o to, že se univerzita snaží využít toho, že jako absolventi máme status studenta, a tak trochu toho využívá k porušování pracovního práva, což je jejich návod k použití v celé řadě otázek," řekl Michael Ziegler, politický ředitel Graduate Labor Organization a absolvent Brown University. "Za posledních pět let jsme měli něco kolem dvaceti protestů na hlavní zelené ploše a nikdy nebyl žádný problém, univerzita tyto kroky nepodnikla. Tohle je nový a myslím, že nebezpečný pokus z jejich strany omezit právo na projev a chráněné společné jednání."



Místní organizace UAW 872, která zastupuje přibližně 3 000 absolventů USC, nedávno podala na univerzitu obvinění z nekalých pracovních praktik kvůli zatčení nejméně pěti členů odborů. Odbory vyzvaly ke stažení obvinění proti všem 93 protestujícím, kteří byli 24. dubna zatčeni, a k tomu, aby univerzita ustoupila požadavkům koalice USC Divest from Death.



"To, že USC přivolala policii, aby zatkla její vlastní studenty a pracovníky za pokojnou demonstraci, je odporné a špatné," uvedla v prohlášení k obvinění Maile McCannová, členka místní organizace 872 a doktorandka na katedře civilního elektronického inženýrství na USC. "Jednání administrativy ukazuje znepokojující přehlížení našeho práva jako studentů a členů odborů účastnit se pokojných demonstrací a její rozhodnutí vystavilo vážnému riziku zejména zahraniční studenty. Zbytečná eskalace ze strany USC vedla k ostudnému plýtvání veřejnými prostředky za účelem umlčení nesouhlasu."



