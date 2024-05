Gaza: Bombardování pokračuje, Izrael zakázal Al Džazíru, vyjednávání se nedaří

6. 5. 2024

Reportérka, Channel 4 News, neděle 5. května 2024: Rodina Al Shareových v Rafáhu zachraňuje několik polštářů a oblečení z domu, který izraelský nálet proměnil v trosky. Izrael zahájil nezahájil v tomto městě rozsáhlou ofenzívu. Obyvatelé Gazy však tvrdí, že představa, že jsou v bezpečí, je mylná.





Muž: „Říkají, že Rafáh je bezpečný, ale to je lež. Lžou lidem. Kde je to bezpečí? Kde je? Podívejte se, toto je bezpečnost, které jsme svědky v Rafáhu. (Rozvaliny.) Tohle je Rafáh.“





Reportérka: Na konci druhého dne dalšího kola jednání o příměří je však naděje na příměří mizivá. Hamás prohlásil, že vážně uvažuje o výměně vězňů za rukojmí výměnou za komplexní příměří a stažení Izraele z Gazy. Benjamin Netanjahu dnes prohlásil, že je připraven pozastavit boje, ale není připraven ukončit válku a ponechat Hamás u moci.





Netanjahu: „A pak nejsme ochotni akceptovat situaci, kdy prapory Hamásu opustí své tunely, obnoví kontrolu nad pásmem Gazy, obnoví svůj vojenský průmysl a vrátí se k ohrožování občanů Izraele v obcích poblíž Gazy, ve městech na jihu a v celé zemi, v takovém případě by byl příští 7. říjen jen otázkou času.“





Reportérka: Obě strany obviňují tu druhou z maření rozhovorů. Pokud to Hamás s příměřím nemyslí vážně, izraelská armáda v nejbližší době vstoupí do Rafáhu, uvedl izraelský ministr obrany Yoav Gallant. Dnes Hamás střílel na izraelskou armádu do hraničního přechodu u Rafáhu, podle zpráv došlo k 10 obětem. Izrael nyní přechod uzavřel, což znamená, že tudy nemohou projíždět kamiony s humanitární pomocí.









A na severu Gazy, kde se bojovalo nejdříve, zažívají už plný hladomor, řekla šéfka Světového potravinového programu. Izrael to odmítá a poukazuje na zvýšené humanitární úsilí. Ale ve městě Gaza Abu Khalil, který jde hledat chléb pro svou rodinu, říká, že přivezené potraviny nestačí.









"Potřebujeme, aby přijely kamiony. Potřebujeme více pomoci. Ale hlavně chceme, aby válka skončila."





Reportérka: Dnes informační válka nabrala nový směr.





„Izraelská vláda nařídila ukončit činnost Al-Džazíry."









Al-Džazíra, která je financována katarskou vládou, kritizovala izraelské akce v Gaze, kde má místní reportéry. Nyní jí bylo zakázáno vysílat z Izraele po dobu trvání války.





Ministr pro komunikaci označil Al Džazíru za podněcující kanál, hlásnou troubu Hamásu, a obvinil ji z ohrožení národní bezpečnosti.





Krátce poté izraelský úředník potvrdil, že policie provedla razii v jeruzalémském hotelovém pokoji, který využíval zpravodajský tým Al-Džazíry, a odvezla vybavení.









Kanál obvinění, že poškozuje bezpečnost Izraele, odmítl jako nebezpečnou a směšnou lež. Tvrdí, že izraelský zákaz porušuje základní právo na přístup k informacím.