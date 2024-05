Joe Biden prohraje prezidentské volby, protože se jasně nepostavil za podporu lidských práv v Gaze

3. 5. 2024

Reportérka, Channel 4 News, čtvrtek 2. května 2024, 19 hodin: Na Kalifornské univerzitě v Los Angeles se shromáždil více než tisícihlavý dav protestujících, kteří se spojenými zbraněmi snažili zabránit policii proniknout do tábora zastánců Palestiny. Trvalo to několik hodin. Pak se konečně sjeli těžkooděnci, kteří se pustili do davu studentů blokujícího vchod. A nakonec se dostali až k vnějšímu obvodu tábora, kde odpálili zábleskové granáty, aby omráčili protestující, začali bourat barikády a vtrhli do tábora. Tyto scény jsou nejnovějšími v chaotickém týdnu protestů po celé Americe, kdy studenti požadují, aby jejich univerzity přerušily finanční vazby na Izrael a podpořily okamžité příměří uprostřed rostoucího počtu obětí v Gaze. Protesty byly převážně pokojné a tyto scény v Los Angeles, jakmile policie vstoupila do tábora a strhla stany, patřily k těm nejnásilnějším





Biden: Dobré ráno.





Reportérka: Znepokojivé natolik, že to nakonec přimělo prezidenta Bidena, který se dosud k protestům nevyjadřoval, aby konečně vystoupil s poselstvím, že přijatelný je pouze pokojný, nikoliv násilný protest.





Biden: Když dojde k násilí, je to v rozporu se zákonem. Ničení majetku není pokojný protest, je to protizákonné. Vandalismus, vniknutí na cizí pozemek, rozbíjení výloh, uzavírání kampusů, vynucování si rušení výuky a promocí. Nic z toho není pokojný protest.





Reportérka: Protestující studenti, z nichž mnozí jsou židé, trvají na tom, že jejich hněv je namířen proti státu Izrael. Protesty, včetně některých násilných výhrůžek a skandování, však byly široce odsouzeny jako antisemitské. Obvinění, která dnes zřejmě přijal i Joe Biden, který se snaží najít tenkou hranici mezi podporou židovských Američanů a neodrazením mladých voličů, tak důležitých pro jeho znovuzvolení.





Biden: Na žádné univerzitní půdě by nemělo být místo pro antisemitismus nebo vyhrožování násilím židovským studentům. Je to prostě špatně. V Americe není místo pro rasismus.





Reportérka: Ale i když Biden veřejně podporuje Izrael, republikáni mu vyčítají, že nedělá nic pro potlačení nepokojů. Několik členů Kongresu z řad tvrdé pravice si včera prohlédlo tábor jen několik bloků od Bílého domu na Univerzitě George Washingtona a snažilo se využít tohoto okamžiku k politickému prospěchu.





Reportérka: Jaký je tedy váš vzkaz? Proč jste tady? Tito protestující zde říkají, že protestují pokojně, bez násilí.







Ultrapravicový poslanec James Comer: Myslíte si, že student, který tudy prochází do třídy, žid, se bude cítit bezpečně?





Reportérka: Co chcete? Chcete, aby se to tu zlikvidovalo?







James Comer: Ten tábor musí být odstraněn. Vstoupili na cizí pozemek.





Reportérka: Ale ty protesty tady zatím byly pokojné, i když se tito republikáni snaží tvrdit opak, když přímo obviňují Hamás z toho, tady děje.







Reportérka: Pane kongresmane, co říkáte na to, že ta reakce Izraele je přehnaná, více než 30 000 nevinných obyvatel Gazy zemřelo.





Reportérka: Byly zabity tisíce lidí. To nepopřete. Je reakce Izraele přehnaná?







Poslanec: Válka je velmi krutá věc. Nikdo nechce válku.





Reportérka: Poslanci byli nakonec z tábora vypískáni.





Reportérka studentům: Co si o tom myslíte?





Student: To všechno velmi dobře zapadá do pro ně velmi pohodlného kulturního narativu, který není produktivní ani užitečný a bude se jen dobře hrát v jejich pravicových televizích, ale není dobrý na nic jiného.

Jiný student: Tohle nejsou seriózní zákonodárci, to jsou velkohubí kandidáti, kteří jsou naprosto neproduktivní.





Reportérka: Republikáni říkají, že donutí starostu Washingtonu, aby svědčil v Kongresu, a pokud to bude nutné, použijí zvláštní pravomoci, aby přiměli policii tábor uzavřít.





Jste připraveni na to, že policie nastoupí a všechny vás zamete?





Studenti: Jsme připraveni na všechno.





Reportérka: A vy zůstanete, dokud se to nestane?







Zatýkaný student: Svobodnou Palestinu! Svobodnou Palestinu!





Reportérka: Ti, kteří se přesně takto zakopali na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, byli dnes ráno při východu slunce všichni odvedeni, shromážděni a zatčeni jako stovky dalších po celé Americe, od New Yorku po Wisconsin, od Georgie po Texas, ale policie a univerzitní úředníci jsou nyní zřejmě odhodláni tábory uzavřít, i když válka, která tyto protesty vyvolala, velmi pokračuje.





Moderátor, Londýn: Siobhan se k nám nyní připojuje z Kapitolu. Siobhan.





Reportérka: Matte, včera večer bylo v Los Angeles zatčeno celkem asi 200 lidí. Celkový počet zatčených studentů za posledních pár týdnů je téměř 2000, přičemž stále zůstávají desítky těchto táborů. Ale zdá se, že to bylo to násilí v Los Angeles včera v noci, použití zábleskových a gumových projektilů policií, které si vynutilo tyto improvizované komentáře Joe Bidena a jeho odsouzení násilí a antisemitismu, které podle něj, cituji, nemají místo na žádné univerzitní půdě, nemají místo v Americe.





Ale opět, Izrael nebyl nijak odsouzen. V jednu chvíli byl Biden dotázán, zda si myslí, že tento protest změnil jeho pohled na konflikt v Gaze. A on odpověděl, že ne, ale byl také dotázán, zda nasadí Národní gardu, aby tyto tábory uzavřela. I na to však odpověděl záporně.





Opět se snaží hrát na obě strany, republikáni se toho samozřejmě chytí jako toho, že Joe Biden je v otázce protestů příliš slabý.





Donald Trump, samozřejmě, nic takového. Dnes ráno cestou k soudu v New Yorku toho velmi rád využil a pochválil podle svých slov neuvěřitelnou práci losangeleské policie při vyklízení tábora, který označil za tábor radikální levice.





Myslím si, že můžeme očekávat mnohem více toho, že tyto procesy, tyto tábory a tato rostoucí politická kontroverze rozhodně neutichne, že v dohledné době.





Moderátor: Siobhan Kennedyová ve Washingtonu, jako vždy děkuji. No, předtím jsem mluvil s republikánským průzkumníkem Frankem Luntzem a začal jsem tím, že jsem se ho zeptal, proč Joe Bidenovi trvalo až do dneška, než se k protestu vyjádřil.









Moderátor: Ale je mezi dvěma mlýnskými kameny, že? Pokud bude na straně demonstrantů, tak mu dav ochránců zákona a pořádku řekne, víte, jste na ty lidi příliš měkký. Pokud udělá to, co udělal dnes, tedy potlačil protestující, a bude na straně policie. Pak samozřejmě mladí lidé řeknou, víte, vy nám nerozumíte. My vás volit nebudeme.





Frank Luntz: Přesně tak. Ale nejde jen o protesty. je to boj Izrael-Hamás. Jde o to, co se děje v Gaze. Nejsou to jen mladí lidé na univerzitních kampusech, kteří se v tom angažují, ale nakonec lidi děsí to, co veřejnost vidí na svých televizních obrazovkách v Americe. A něco takového jsme neviděli už více než 40 let.





Moderátor: Které ze států jsou pro Bidena v této otázce nejzranitelnější?





Frank Luntz: To je dobrá otázka. Musíte jít do univerzitních měst, a tak pravděpodobně č. 1 je Wisconsin, Severní Karolína.





Moderátor: A Michigan a Michigan, , arabští Američané a studenti v Michiganu také, jasně. Ale počkejte. Tito lidé nebudou volit Trumpa, že ne? Takže je tady nebezpečí, že buď nebudou volit vůbec, anebo by mohli volit, víte, Cornella Westa nebo některého z dalších odštěpených kandidátů.





Frank Luntz: A to je jeden z důvodů, proč z toho těží Robert Kennedy junior. Čím nestabilnější je politické prostředí, čím nestabilnější je dění na univerzitních kampusech, tím lépe si vede kandidát třetí strany.





Moderátor: Jak moc je tedy důležité, aby Joe Biden měl celou tuhle záležitost s válkou v Gaze za sebou? Ještě před listopadovými volbami? V tuto chvíli se zdá, že je to prostě otevřené.





Frank Luntz: Jsou věci, kterými může prezident ovlivnit dějiny. Může se angažovat v ekonomice. Pokud jde o zahraniční politiku, někdy se stanou věci, které ho prostě podkopou. Nejlepším příkladem je Jimmy Carter. V roce 1980 šel Carter do voleb s náskokem, ale kvůli tomu, co se stalo v Íránu, se ukázalo, že je slabý, že je neefektivní, a nakonec ho to pravděpodobně stálo volby a Joe Biden je tak v úplně stejné situaci. Historické precedenty těchto situací jsou pro demokraty opravdu nebezpečné. Protože naznačují, že v listopadu budou mít skutečné problémy.





Moderátor: Co je zde problematičtější? Soudní procesy Donalda Trumpa, nebo situace v Gaze pro Joea Bidena?





Frank Luntz: To je nakonec velká otázka a jediný způsob, jak na ni odpovědět, je to, co se stane až na konci. V tuto chvíli se lidé více zajímají o to, co se děje na univerzitních kampusech, a o to, co se děje v Gaze. Ale pokud soud s Donaldem Trumpem skončí pro něj špatně, bude to právě on, kdo to odnese nejvíc. A přitom všechna ta nestabilita, všechna ta povstání se odehrávají po celé zemi. To není dobrá zpráva pro Joea Bidena. Je to další důvod, proč jsou Američané v takové náladě, proč jsou tak pesimističtí ohledně budoucnosti a, upřímně řečeno, proč jsou na sebe tak naštvaní.





Moderátor: A jenom na závěr a krátce se podíváme na nejnovější průzkumy - tedy vím, že do voleb zbývají měsíce, ale důsledně tyto průzkumy o fous nevypadají pro prezidenta Bidena dobře, že?





Číslo 30 000 pochází od Hamásu a vy to víte, toto číslo nepoužívejte. a.Zůstaneme.Nevím proč a je to významné a chci se vrátit do roku 1968, protože války na kampusech v roce 1968 stály demokraty Bílý dům. Chaos v Chicagu na národním sjezdu, protesty na všech demokratických akcích jim zabránily těžit z podpory mladých voličů, a to mělo následný dopad. Právě teď si nejsem jistý, jestli si na to v dnešní Demokratické straně někdo vzpomene, ale je to významné, pokud Joe Biden nevstoupí do voleb se silnou podporou prvovoličů a druhovoličů, bude pro něj těžké porazit Donalda Trumpa. A tak je teď Bílý dům velmi, velmi vyděšený.To je pravda, ale já se na celostátní čísla nedívám a mohu vašim divákům zdůraznit jednu věc, na celostátních číslech průzkumů nezáleží. Jde jen o těchto sedm států a Donald Trump v tuto chvíli v těchto sedmi státech vede o 3 %. To naznačuje, že ve volbách vede.