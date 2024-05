Válečný chirurg z Gazy se cítí „kriminalizován“ poté, co mu byl odepřen vstup do Francie

6. 5. 2024

Foto: Profesor Abu Sittah při nedávném jmenování "rektorem" (je to jen ceremoniální funkce) na Glasgow University



Profesor Ghassan Abu-Sittah říká, že zákaz vstupu do schengenského prostoru, který vydalo Německo, se jeví jako snaha umlčet svědecké výpovědi





Londýnský chirurg, který poskytl svědectví o izraelské válce v Gaze poté, co během konfliktu operoval, uvedl, že se cítí být kriminalizován poté, co mu byl o víkendu odepřen vstup do Francie.



Prof. Ghassan Abu-Sittah, plastický a rekonstrukční chirurg, měl v sobotu o válce promluvit v horní komoře francouzského parlamentu. Po příletu na letiště Charlese de Gaulla severně od Paříže ranním letem z Londýna mu však francouzské úřady oznámily, že Německo prosadilo zákaz jeho vstupu do Evropy v rámci celého Schengenu.





Abu-Sittah uvedl, že nevěděl, že německé úřady, které mu předtím v dubnu odmítly vstup do Berlína, na něj uvalily administrativní vízový zákaz na dobu jednoho roku, což znamená, že má zákaz vstupu do všech zemí Schengenu.



„Nejhůře se mi přijímá tato úplná kriminalizace,“ řekl v neděli Abu-Sittah a dodal, že mu úřady již dříve sdělily, že do Německa nebude moci vstoupit po celý duben.



„Byl jsem umístěn do cely předběžného zadržení, vedli mě před lidmi na letišti Charlese de Gaulla s ozbrojenou stráží a poté jsem byl předán personálu v letadle, a to vše proto, abych nemohl podat svědectví,“ dodal.



Místo toho, aby se Abu-Sittah na pozvání poslanců Strany zelených zúčastnil konference ve francouzském senátu, kde měl hovořit o Gaze, byli mu zkonfiskovány osobní věci a byl odveden do cely předběžného zadržení. Než byl deportován do Spojeného království, mohl se konference zúčastnit prostřednictvím videa na telefonu svého právníka ze zadržovacího centra.



„Bylo pro mě rozhodující, že jsme to udělali, že nás nemohou umlčet,“ řekl Abu-Sittah, který od roku 2009 působil v Gaze a také ve válkách v Jemenu, Iráku, Sýrii a Libanonu.



Během října a listopadu 2023, na začátku izraelské války v Gaze, která od té doby zabila více než 34 000 Palestinců, Abu-Sittah operoval z nemocnic al-Šifa a al-Ahli. Během 43 dnů popsal, že byl svědkem „masakru, který se v Gaze odehrával“, a použití munice s bílým fosforem, což Izrael popřel.



Abu-Sittah od té doby poskytl svědectví Scotland Yardu a Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) v Haagu. Zákaz vstupu hodlá napadnout u německého soudu a zvažuje, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva.



V dubnu Abu-Sittah odcestoval do Berlína, aby se zúčastnil fóra Palestinského kongresu, kam mu úřady odepřely vstup, protože podle jeho slov „nemohly zajistit bezpečnost účastníků konference“. Německá spolková policie byla požádána o vyjádření.



Jeho právník Tayab Ali uvedl, že německá vláda vydala zákaz vstupu do schengenského prostoru bez jakékoli konzultace s Abu-Sittou a bez zveřejnění informací, na nichž je zákaz založen.



„Je nám jasné, že jde o organizovaný pokus zdiskreditovat svědky z řad lékařů a zejména profesora Ghassana od poskytování podrobností o důsledcích izraelské vojenské akce v Gaze,“ řekl Ali, který je zároveň ředitelem Mezinárodního centra spravedlnosti pro Palestince (ICJP).



„Zákaz se jeví jako cynický pokus umlčet očité svědky, kteří podávají svědectví poslancům a orgánům činným v trestním řízení.“



K incidentu došlo poté, co diplomaté zemí G7 vyzvali představitele Mezinárodního trestního soudu, aby neoznamovali obvinění z válečných zločinů proti Izraeli nebo představitelům Hamásu, a to kvůli obavám, že by takový krok mohl narušit šance na průlom v jednáních o příměří.



Německo, které je všeobecně považováno za druhého největšího vývozce zbraní do Izraele hned po USA, čelí domácí žalobě kvůli prodeji zbraní Izraeli. Minulý týden Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) zamítl žádost Nikaraguy o vydání mimořádného příkazu Německu, aby upustilo od prodeje zbraní Izraeli, ale odmítl případ zcela zamítnout.



„Jediným důvodem, proč by Němci chtěli celoevropský zákaz, je zabránit mi v cestě do Haagu,“ řekl Abu-Sitta.





„Sděluje mi to naprostou spoluúčast německé vlády na genocidní válce.“







