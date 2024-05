Britští konzervativci tvrdě prohráli v komunálních volbách. V Londýně napotřetí zvítězil spektakulárně v primátorských volbách muslim Sadiq Khan

4. 5. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Aktualizace: Pozdě v sobotu večer zaznamenali britští konzervativci šok, protože ve West Midlands zvítězil nad dosavadním konzervativním starostou Andym Streetem labourista Richard Parker, o pouhých 1 508 hlasů. Volební hlasy se přepočítávaly.







Konzervativci se hájili, že situace není tak špatná, když primátorem v Tees Valley byl zvolen Ben Houchen (který ovšem úplně potlačil, že je konzervativec, viz níže). Pevně doufali, že zvítězí ve West Midlands i dosavadní starosta Andy Street. To se nepodařilo. Znamená to, že konzervativci skutečně směřují v blížících se všeobecných volbách ke katastrofální porážce a není vyloučeno, že se teď budou snažit zbavit Rishiho Sunaka, Podle odhadu BBC v době psaní tohoto článku získali labouristé 34 % a konzervativci 25 %.







* * *







Dominance labouristů byla nakonec v sobotu potvrzena spektakulárním, už třetím vítězstvím londýnského labouristického primátora, muslima Sadiqa Khana nad ultrapravicovou, poněkud šílenou konzervativní kandidátkou Susan Hallovou, mimo jiné obdivovatelkou Donalda Trumpa, která hlavně chtěla zrušit nedávno zavedený Khanův zákaz vjezdu starých ovzduší znečišťujících aut do většiny Londýna.



Sadiq Khan jako vítěz voleb londýnského primátora získal 1 088 225 hlasů, měl většinu 276 707 hlasů.



Kromě komunálních voleb v Anglii se konaly také v některých oblastech (včetně Londýna) volby primátorů a regionálních policejních komisařů. Skoro všechna tato místa získali labouristé. Výjimkou byl úspěšný regionální severoanglický konzervativní primátor Ben Houchen v Tees Valley, který ale pro jistotu nevedl předvolební kampaň vůbec jako konzervativec, ale kandidoval osobně, na základě svých předchozích úspěchů jako tamější primátor. Nicméně i při jeho vítězství byl zaznamenán volební posun směrem k posílení labouristů.



Konaly se také jedny doplňovací volby do Dolní sněmovny, v okrsku Blackpool South, po diskreditaci zase jednoho konzervativního poslance. Labouristé je vyhráli s obrovskou většinou, jenže šlo o trochu netypický příklad: nebylo divu, že se podpora konzervativců v tomto okrsku propadla, když tam musel z poslanecké funkce odstoupit konzervativní korupčník.



Změny v počtech komunálních radních:





Jak jsme už tady však psali, v těchto volbách spíš drtivě prohráli konzervativci, než aby se angličtí voliči s nějakým nadšením shromáždili kolem labouristů. Především ve velkých městech a v muslimských oblastech přišla Labouristická strana o dosti podstatnou volební podporu, v severoanglickém volebním okrsku Oldham prohrála, zvítězili tam jako nezávislí její bývalí činitelé, kteří v rozčarování z vlažné podpory Palestinců v Gaze od vedení Labouristické strany ze strany vystoupili a kandidovali jako nezávislí. Nebylo to jediné takové místo a labouristé nyní zdůrazňují, že musejí od nynějška, před blížícími se parlamentními volbami, zaujmout daleko silnější propalestinský postoj. Už nyní požadují příměří, otevřený přístup do Gazy pro humanitární pomoc a uznání palestinského státu.





Sobotní diskusní pořad rozhlasu BBC o výsledcích těchto voleb byl charakterizován množstvím posluchačů, i četných bývalých voličů konzervativců, kteří vyjadřovali svorně svou absolutní frustraci z konzervativců.





Ozývalo se ale také mnoho hlasů, že labouristé nejsou žádným řešením, že šéf labouristů Keir Starmer nemá také žádný přesvědčivý program a že se nesmírně bojí cokoliv vlastně říct. (Labouristé jsou neustále ztraumatizováni minulostí, kdy byl jejich šéfem Jeremy Corbyn, tak se bojí říct cokoliv levicového.) Mnozí se domnívají, že po volebním vítězství se budou labouristé chovat stejně jako konzervativci.







Posílili nezávislí, liberální demokraté a Strana zelených.



