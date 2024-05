Vědci vytvořili vakcínu s potenciálem chránit proti budoucím možným koronavirům

7. 5. 2024

čas čtení 3 minuty





Vědci tvrdí, že experimentální injekce je krokem k cíli vytvořit vakcíny ještě před vypuknutím pandemie.





Vědci vytvořili vakcínu, která má potenciál chránit před širokou škálou koronavirů, včetně druhů, o kterých se dosud ani neví.



Experimentální injekce, která byla testována na myších, představuje změnu strategie směrem k „proaktivní vakcinologii", kdy jsou vakcíny navrženy a připraveny k výrobě ještě předtím, než se objeví potenciální pandemický virus.



Vakcína se vyrábí připojením neškodných proteinů z různých koronavirů k malým nanočásticím, které se poté vstříknou a připraví obranyschopnost organismu na boj s viry, pokud by někdy napadly.



Vzhledem k tomu, že vakcína trénuje imunitní systém, aby se zaměřil na proteiny, které jsou společné pro mnoho různých typů koronavirů, je ochrana, kterou vyvolává, velmi široká, takže je účinná proti známým i neznámým virům ze stejné rodiny.



„Ukázali jsme, že relativně jednoduchá vakcína může přesto poskytnout rozptýlenou reakci napříč celou řadou různých virů,“ uvedl Rory Hills, postgraduální výzkumný pracovník na University of Cambridge a první autor zprávy. „To nás posouvá o krok vpřed k našemu cíli vytvořit vakcíny ještě před začátkem pandemie.“



Testy na myších ukázaly, že vakcína vyvolala širokou imunitní reakci na koronaviry, včetně Sars-Cov-1, patogenu, který způsobil epidemii Sars v roce 2003, přestože do nanočástic vakcíny nebyly přidány proteiny tohoto viru. Podrobnosti o této práci, která vznikla ve spolupráci univerzit v Cambridge a Oxfordu a Kalifornského technologického institutu, byly zveřejněny v časopise Nature Nanotechnology.



Univerzální vakcínu proti koronavirům lze vyrobit ve stávajících zařízeních pro mikrobiální fermentaci, uvedl Hills a dodal, že výzkumníci spolupracují s průmyslovými partnery na způsobech, jak tento proces rozšířit. Nanočástice a virové proteiny mohou být vyrobeny v různých časech na různých místech a smíchány dohromady pro výrobu vakcíny.



Lékařské regulační orgány nemají postupy pro proaktivní vakcinologii a podle výzkumníků by bylo třeba je vypracovat s příslušnými orgány. Pokud by se ukázalo, že vakcína je u lidí bezpečná a účinná, jednou z možností by bylo použít ji jako posilovací vakcínu proti covidu s tím, že by navíc chránila proti dalším koronavirům.



Pravděpodobnější je, že země budou mít zásoby této vakcíny a dalších vakcín určených proti samostatným patogenům, jakmile budou vyrobeny a schváleny. „V případě, že by došlo ke zkřížení s koronavirem nebo jiným patogenem, mohli byste mít připravené již existující zásoby vakcíny a jasný plán, jak v případě potřeby rychle rozšířit výrobu,“ řekl Hills.





Profesor Mark Howarth, hlavní autor studie, řekl: „Vědci odvedli skvělou práci, když během poslední pandemie rychle vyrobili mimořádně účinnou vakcínu proti covidu, ale svět přesto zažil obrovskou krizi s obrovským počtem úmrtí. Musíme přijít na to, jak to v budoucnu zvládnout ještě lépe, a silnou součástí toho je začít vyrábět vakcíny s předstihem.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

