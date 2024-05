Jak vás české televize neinformují

6. 5. 2024

6. 5. 2024





Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 6. května 2023, 18:30: Dnes se rodiny v Gaze opět daly do pohybum dostaly příkaz opustit východní Rafáh před potenciálně ničivou ofenzívou. Dnes večer však lidé v Gaze oslavovali pouhou vyhlídku na dohodu o příměří, která by mohla ukončit jejich utrpení.



Předpokládá se, že přibližně 1,4 milionu Palestinců, tedy více než polovina obyvatel Gazy, se po útěku tísní v Rafáhu. Izraelská ofenziva na jiných místech pásma, izraelská armáda nařídila asi 100 000 z nich, aby se přesunuli do Al Mawazi na pobřeží, což Izrael nazval rozšířenou humanitární oblastí, zabírá také část Chán Júnisu, z něhož je po tamní ofenzivě velká část v troskách. Ale dnes večer, kdy Hamás prohlásil, že souhlasí s dohodou, se dozvíme více od Keme Nzedrema , který se ke nám nyní připojil ve studiu, Kenny. Dramatický vývoj. Právě v posledních chvílích. Co jste se dověděl?

Reportér: První věc, kterou je třeba zopakovat, je, že Izrael zatím říká, že nesouhlasí s dohodou. Předpokládáme, že se to změní, jakmile získáme více informací. Pojďme si jen stručně projít, co víme o tom, s čím Hamás souhlasí. Před chvílí vydali prohlášení pro média.





V zásadě se jedná o třífázovou dohodu, která se teoreticky uskuteční během 120 dnů. První etapa spočívá v tom, že propustí svá rukojmí, kterých je 33, výměnou za 800 vězňů. Hamás by je také nazval rukojmími a začátek návratu lidí do Gazy, druhá fáze další výměny, abych tak řekl, které by mohly potenciálně zahrnovat tisíce palestinských vězňů, a třetí fáze, propuštění všech těl a pak nějaká dohoda o zahájení obnovy Gazy.





Lidé v Rafáhu zjevně čekali na to nejhorší a v posledních minutách se v této části Gazy začaly šířit obrovské scény radostia velikost úlevy, když se začaly šířit zprávy o této údajné dohodě.





Radostné scény v Rafáhu dnes večer, milion nebo více lidí v napětí, hrozba bezprostředního izraelského vpádu na obzoru, záblesk naděje. Hamás prohlásil, že přijal návrh na příměří a možná, jen možná, že to skončí, ty malé pytle na mrtvoly, které se staly symbolem Gazanů, kteří se ocitli v pasti a nemají kam jít. Mučedník, stojí na každém z nich, a jméno: Annie Kashta, Iban Abu Lipta. Děti. Nemluvňata zabitá ve válce, která nedokáže rozlišit nepřítele od vedlejších škod.





Matka mrtvého dítěte: „Čím si to zasloužil? Ještě nic na světě neviděl. Nezná Židy ani Araby. Nezná vůbec nic.“





IDF už nějakou dobu varovaly, že přijdou do východního Rafáhu. Vypadněte, varovaly Palestince letáky. Obyvatelé Gazy jsou už sedm měsíců uvězněni v této smrtící noční můře kočky a myši. Pokud máte nějakou víru, místo, na které byli přesunuti. u pobřeží by bylo bezpečnější.





Žena: „Utekli jsme před smrtí a zkázou a přišli do Rafáhu, abychom zde našli zkázu. Chtějí nás zabít tady, kam jsme přišli, když jsme v Rafáhu hledali bezpečí. Kam nás chtějí poslat? Kam máme jít?“





Muž: „Utekli jsme z města Gazy do centrální Gazy a oni nám teď vyhrožují. Rafáhu a budou páchat masakry tady v Rafáhu. Bude to genocida.“





Mnozí Palestinci to nazývají genocidou, ale mnoho Izraelců se obává, že genocida přijde i na ně, pokud Hamás neporazí. Politická realita: po včerejším minometném útoku Hamásu v Kareem Šalom, při kterém zahynuli čtyři vojáci, se naděje na toto příměří zřejmě rozplynuly. Včera večer izraelský premiér, závislý na své krajně pravicové koalici, naznačil, že podnikne kroky navzdory mezinárodním výzvám ke klidu.





Netanjahu: „Říkám vůdcům světa. Žádný nátlak. Žádné rozhodnutí jakéhokoli mezinárodního fóra nezastaví Izrael před obranou. Jako předseda vlády jediného židovského státu Izraele zde dnes z Jeruzaléma a v tento Den památky obětí holocaustu slibuji, že pokud bude Izrael nucen zůstat sám. Izrael bude stát sám.“





: Co to znamenalo pro znovu truchlící obyvatele Gazy, kteří se chystali znovu utéct, uvízlí mezi IDF a Hamásem, který dnes večer varoval Izraelce před invazí, která nebude, cituji: „žádný piknik.“ Podle humanitárních agentur by invaze znamenala katastrofu, ale našla diplomacie konečně způsob, jak to alespoň na chvíli zastavit? Arabské země a EU zoufale prosily Izrael, aby invazi neprováděl. Egypt, hostil zoufalé nouzové rozhovory. Dnes odpoledne měl prezident Biden přímý hovor s Benjaminem Netanjahuem a v posledních minutách Hamás souhlasil s dohodou.