Krize na Blízkém východě: Tisíce Izraelců požadují zastavení palby v Gaze, tým Hamásu je v Káhiře na jednání o příměří

5. 5. 2024

čas čtení 6 minut



Protesty po celém Izraeli vyzývají premiéra, aby přijal dohodu o návratu rukojmích; naděje na dohodu rostou, Hamás pokračuje v nepřímých rozhovorech o novém izraelském návrhu



Izraelští protestující požadují, aby Netanjahu zajistil příměří v Gaze za návrat rukojmích





Tisíce Izraelců v sobotu protestovaly a požadovaly, aby premiér Benjamin Netanjahu přijal dohodu o příměří s Hamásem, která by zajistila návrat zbývajících izraelských rukojmích z Gazy.

Na shromáždění v Tel Avivu, které se konalo v době, kdy se představitelé Hamásu setkali s egyptskými a katarskými zprostředkovateli v Káhiře, příbuzní a příznivci více než 130 rukojmích, kteří jsou stále v zajetí, podle agentury Reuters uvedli, že je třeba udělat vše pro jejich návrat domů.



„Jsem tu dnes, abych podpořila dohodu teď, včera,“ řekla Natalie Eldorová.



Musíme je přivést zpět. Musíme přivést zpět všechna rukojmí, živá i mrtvá. Musíme je přivést zpátky. Musíme vyměnit tuto vládu. Tohle musí skončit.



Protesty před Dnem památky obětí holocaustu Jom ha-šoa, který letos připadá na 6. května, se konaly v době, kdy se válka v Gaze blíží ke konci svého sedmého měsíce a kdy roste mezinárodní tlak na zastavení bojů.



„Jediné, co nás drží při životě, je naděje, že Bar žije a přežil,“ řekla Ora Rubinsteinová, teta Bar Kupershteina, který byl spolu s více než 250 dalšími lidmi zajat, když 7. října ozbrojenci vedení Hamásem řádili v izraelských obcích poblíž Gazy.



Předpokládá se, že mnoho z těch, kteří byli zajati jako rukojmí, je mrtvých, ale rodiny chtějí, aby byli všichni zajatí přivedeni zpět.



„Všichni musí být vráceni. Neopustíme je, jako byli opuštěni židé během holocaustu,“ řekla Hanna Cohenová, teta 27letého Inbara Haimana, který byl původně považován za rukojmí 7. října, ale následně se ukázalo, že byl zabit. Předpokládá se, že její tělo stále zadržuje Hamás v Gaze.



- Demokraté z americké Sněmovny reprezentantů informovali Bidena o důkazech, že Izrael omezuje pomoc v Gaze



Několik desítek demokratů ze Sněmovny reprezentantů podepsalo dopis, v němž upozorňují amerického prezidenta Joea Bidena, že existují důkazy, které ukazují, že Izrael omezováním přísunu humanitární pomoci do Gazy porušuje americké zákony.



V dopise Bidenovi, který podepsalo 86 demokratů, se uvádí, že omezení pomoci ze strany Izraele „zpochybňují“ jeho ujištění, že respektuje ustanovení amerického zákona o zahraniční pomoci, podle kterého musí příjemci zbraní financovaných USA dodržovat mezinárodní humanitární právo a umožnit volný tok americké pomoci.



Zákonodárci uvedli, že izraelská vláda opakovaně odolávala žádostem USA o otevření dostatečného množství námořních a pozemních cest pro pomoc do Gazy, a citovali zprávy o tom, že nepovolila přísun dostatečného množství potravin k odvrácení hladomoru, prosadila „svévolná omezení“ pomoci a zavedla systém inspekcí, který brání dodávkám. Izrael odmítá, že by ve válce v Gaze porušoval mezinárodní právo a omezoval pomoc.



„Očekáváme, že americká administrativa zajistí, aby (Izrael) dodržoval platné právo, a podnikne všechny myslitelné kroky, aby zabránila další humanitární katastrofě v Gaze,“ napsali zákonodárci.



Dopis přišel v době, kdy šéf potravinového programu OSN varoval před „plnohodnotným hladomorem“ v severní Gaze navzdory určitým zlepšením situace a znovu vyzval k příměří.



„Na severu je hladomor, plnohodnotný hladomor, a postupuje na jih,“ řekla Cindy McCainová, výkonná ředitelka Světového potravinového programu.



- Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od 7. října izraelskými nálety zabito více než 34 000 Palestinců, většinu z nich tvoří ženy a děti.



- Izraelské údery v sobotu brzy ráno v Gaze zabily nejméně šest lidí, uvedli představitelé. Tři těla byla vyzdvižena z trosek budovy v Rafáhu a převezena do nemocnice Yousef al-Najjar.



Při úderu v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální části Gazy zemřeli podle nemocničních představitelů také tři lidé.



- Naděje na příměří v Gaze vzrostly, když delegace Hamásu v sobotu dorazila do Káhiry, aby pokračovala v nepřímých rozhovorech, které mají být reakcí na nový návrh, údajně odsouhlasený Izraelem, zastavit boje na počátečních 40 dní a vyměnit rukojmí za palestinské vězně. Egyptští a američtí zprostředkovatelé v posledních dnech hlásili známky kompromisu a egyptský státní zpravodajský kanál Al-Kahera v sobotu uvedl, že v nepřímých rozhovorech bylo dosaženo shody v mnoha sporných bodech. Mnozí analytici však zůstávají pesimističtí po více než pětiměsíčních rozhovorech, které často ztroskotávaly. Vysoce postavený zdroj z Hamásu blízký jednání řekl agentuře AFP, že v neděli proběhne „nové kolo“ rozhovorů.



- Izraelské síly zabily pět Palestinců při zásahu ve vesnici poblíž města Tulkarm na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedlo v sobotu palestinské ministerstvo zdravotnictví a izraelská armáda. Hamás potvrdil, že čtyři z mužů zabitých při náletu ve vesnici Deir al-Ghusun byli z jeho ozbrojeného křídla al-Kassám. Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že jejich těla odvezla izraelská armáda. Izraelská armáda uvedla, že při operaci, která byla podle ní namířena proti buňce Hamásu zodpovědné za četné střelecké útoky a útoky bombami v autech, byl zraněn důstojník ze speciální policejní jednotky.



- Izrael tento týden informoval představitele administrativy Joea Bidena o plánu evakuace palestinských civilistů před případnou operací v Rafáhu, kde se více než polovina z 2,3 milionu obyvatel Gazy uchýlila před izraelským bombardováním na jiná místa. Úředníci sdělili agentuře Associated Press, že plán podrobně popsaný Izraelci nezměnil názor americké administrativy, že pokračování operace v jižním městě Gazy by ohrozilo příliš mnoho palestinských civilistů.



- Média v Libanonu informovala o několika izraelských útocích v jižních oblastech v zemi, včetně ad-Dhahiry a Kafr Kily, uvedla Al-Džazíra.

